El mensaje de León

Visita del papa León XIV a la Argentina

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El paso de León XIV por nuestra tierra fue una tregua, un cálido manto de piedad bajo el cual parecen haber salido a cobijarse millones de personas. Una fiesta para el alma, un refugio luminoso desde el cual soñar con un país más igualitario, en el que todos y cada uno pueden encontrar lugar y dignidad.

Las formas del Papa hicieron al fondo de la cuestión. El liderazgo sereno y compasivo del Sumo Pontífice fue envolvente e impregnó de espiritualidad a las multitudes presenciales y a los millones que siguieron el minuto a minuto por las pantallas a lo largo y a lo ancho del país.

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No fue sólo cuestión de fe; también pesó la necesidad de ir al encuentro de alguien que los registre en la incertidumbre y desamparo de este tiempo.

Su atenta capacidad de escucha, la empática llegada para incluir a todos, su activa predisposición para abrir incluso un espacio de dignidad al más pequeño y vulnerable de los otros, su reivindicación de cada vida como un milagro único e irrepetible, hicieron la diferencia.

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Desde el vamos su discurso tuvo un fuerte tono político. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía” se instaló como uno de los conceptos centrales del mensaje que vino a traer.

“León XIV no viene a intervenir en el debate político. Llega como pastor”, pretendió atemperar monseñor Marcelo Colombo. No lo consiguió.

Papa León XIV y Axel Kicillof

León es un pastor espiritual involucrado en las cosas del aquí y ahora, capaz de mirar el cielo, pero con los pies bien firmes en la tierra, y capaz de interponer un discurso de alto voltaje temporal a la narrativa de un presidente que lo recibió pretendiendo dar un componente religioso de base cristiana a sus ideas liberales.

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En sus palabras de bienvenida, Milei vinculó la fe con la vida pública y con los principios morales que, según dijo, la Iglesia custodió durante siglos. Asoció los mandamientos al origen de los derechos. Citó el Éxodo y los mandamientos “no matarás” y “no robarás” para hablar de la protección de la vida y la propiedad. Así leyó el “no robarás” como defensa de la propiedad privada.

A la “moral como política de Estado” que reivindica Javier Milei, León XIV contrapuso una visión de gobierno, democracia y sociedad basada en el diálogo, los acuerdos y el respeto a la diversidad.

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León XIV bajó al ras del suelo para pedir “el cuidado de la palabra… aprender a convivir aún cuando existan diferencias de pensamiento”. Reivindicó el papel del Estado en la atención de los más débiles, los enfermos y los discapacitados.

“Hagan lío”, les dijo a los jóvenes reivindicando a Francisco. Pidió fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación. Haciendo pie en la Doctrina Social de la Iglesia, tocó los puntos más sensibles de la escaldada piel social de los argentinos de este tiempo. Transitó buena parte de los temas todavía abiertos.

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Los urgentes intentos de reinterpretación del mensaje papal por parte de oficialismo y oposición dan cuenta del enorme impacto que dejó el paso de León XIV por estas pampas.

La política reaccionó en modo apropiación. Los dirigentes salieron a hurgar en los discursos y mensajes con el fin de encontrar un trazo en el cual acomodarse. Muchos quedaron descolocados.

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La impronta de firmeza y templanza, la dulzura del gesto papal, la emoción contenida, el sostenido registro de los otros en todo momento y lugar, no encuentran correlato posible en la crispación que domina este tiempo impiadoso.

“Un León recibe a otro León”, primereó el jefe de Estado desde una publicación en Instagram generada con inteligencia artificial. La imagen mostraba dos leones frente a la Casa Rosada: uno con la banda presidencial argentina y otro con los colores del Vaticano. Incluía la leyenda “Bienvenido León XIV a la Argentina”.

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El kirchnerismo se apoltronó en el concepto de “crueldad” para reivindicar casi como propia la mirada papal sobre pobreza, discapacidad y financiamiento educativo. No acusó recibo alguno de las expresiones y señalamientos en torno al tema de la corrupción. Nadie quiso ponerse el sayo.

Una inmensa mayoría intentaba estirar el clima de unión y concordia que dejó el Papa León devorando las transmisiones de su visita a Perú. Mientras tanto, nuestra dirigencia fue de tropiezo en tropiezo intentando ubicarse en la incómoda escena que dejó el paso del sucesor de Francisco.

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Apenas un par de horas después de escuchar a León reclamando respeto por los que piensan distinto, Milei dijo que no quería meter al Papa en “debates locales rastreros con cero nivel intelectual”. Algo no se alcanzó a entender.

Axel Kicillof pidió que el Gobierno nacional también escuche al Papa y dijo que el discurso podía funcionar como freno al avance de la ultraderecha. No conforme, subió a sus redes y posteos oficiales una foto del saludo al Papa, intervenida con IA. No hacía falta.

De la frase “Justicia Social” mejor ni hablar. De los modos y maneras, tampoco.

La expresión maldita para el “libertarianismo” —que en su esencia subyace a todos los mensajes de León y sobre la que hace eje la Doctrina Social de la Iglesia— parece haber sido minimizada en los delicadamente elaborados discursos que leyó el Papa. Su sola mención habría gatillado en extremo los reflejos polarizadores de la dirigencia.

León XIV evitó justamente la fórmula “Justicia Social”, que Milei rechaza y que el peronismo considera propia. Habló el idioma de la “Doctrina Social de la Iglesia” y de la “opción preferencial por los pobres”, sin usar esa etiqueta. Algunos políticos y medios pusieron la etiqueta por él.

Milei lloró de emoción al pie del avión que se llevaba a León, pero la conmoción interior no le impidió subir —el mismísimo miércoles— un tuit incendiario. Aquí, la batalla continúa.

“Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”. Artillería pesadísima contra Patricia Bullrich, aunque ella decidiera no darse por aludida.

De la batalla espiritual a la batalla cultural. Hiperactiva, Bullrich no tardó en acusar recibo vía X.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”. Agregó que el país se construye “con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”. No parece dispuesta a aflojar.

El Gobierno está apremiado a tratar de recuperar agenda tras la bendición papal. A la polarización se suma la interna del oficialismo.

Los Menem —Martín y Eduardo “Lule”— van por la reforma política. Quieren eliminar o suspender las PASO. Santilli dice tener los votos. A Patricia el tema no le quita el sueño.

El fastidio mileísta para con la jefa del bloque de LLA en el Senado crece y amenaza con volverse intolerable.

Más allá de estas urgencias, son muchas las leyes cuyo tratamiento está pendiente. Las leyes electorales no pueden esperar: no podrían tratarse durante el año de los comicios. Queda poquísimo tiempo. Para los libertarios son prioridad absoluta.

“Que me corran, no tengo problemas” —de la jefatura del bloque—, dicen que dijo Bullrich, no sin advertir que, si esto ocurre, el Gobierno no va a sacar una sola ley más. Una encerrona política.

Milei envía señales de paz y amor al PRO. Mauricio Macri recupera el entusiasmo. En el partido amarillo —donde consideraban las negociaciones para un acuerdo estancadas— ahora confían en que Milei tiene una santa excusa para moderarse. Eligen creer.

Están los que creen que Milei se acerca a Macri para marcarle la cancha a Patricia Bullrich. Mauricio no tiene a la senadora entre sus afectos. Se siente traicionado por quien alguna vez eligió para la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio.

La organización de la movida papal resultó impecable. El traspié de las invitaciones a la carpa VIP —que por convocatoria del jefe de Gobierno de la Ciudad se llenó de farándula— lo tendrán que absorber Jorge Macri y señora, quienes firmaron las esquelas como Jorge y Belén.

La relación entre los primos Macri —Mauricio y Jorge— no es precisamente buena, pero, hasta aquí, Mauricio se perfilaba dispuesto a respaldar a Jorge en un acuerdo con LLA para retener la Ciudad.

¿Por qué razón no vino Francisco a Argentina? ¿Por qué se perdió esta fiesta?

Puede que en el análisis de las actitudes de la política tras recibir a León XIV encontremos la respuesta a esta pregunta que llena de tristeza.

León le puso música a un sueño del que no nos queremos despertar. Tras su partida, aquí no parecen estar sonando nuevas canciones.

¿Cuánto durará el efecto del paso del Pontífice? ¿La demanda de paz social que deja el Papa León tendrá efectos políticos? ¿Permitirá a la clase política ordenarse? Todo está aun por verse. Tiempo al tiempo.