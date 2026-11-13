La Argentina de León XIV es un país que podemos construir

El Papa León XIV completó una semana de visita pastoral en la Argentina. (REUTERS/Matias Baglietto)

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La visita del Papa León XIV a nuestro país fue un hecho histórico en el que todos vivimos una semana diferente.

Una Argentina donde las personas con discapacidad, los trabajadores, los jóvenes y los más necesitados estuvieron en el centro.

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Una Argentina sin insultos, agresiones y humillaciones.

Una Argentina donde se planteó una economía al servicio de las personas, y no al revés. Donde los trabajadores, los empresarios y los sindicatos, se unieron con un mismo fin.

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Una Argentina donde se promovió la solidaridad, la fraternidad y la dignidad humana.

Una Argentina que contrasta con lo que nos hemos acostumbrado a vivir durante los últimos años.

En este sentido, la misión pastoral del Santo Padre en nuestro país nos demostró que hay un camino diferente al individualismo, el odio y la intolerancia. Es un camino de inclusión, amor y esperanza que nos conduce a sanar esta Argentina herida. Un camino al que todos estamos convocados a “construir puentes de caridad y redes de solidaridad”, poniendo primero a los últimos.

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Queda en cada uno de nosotros hacer algo con esa enseñanza. Hoy, en estos días después, lejos de que esta visita se convierta en un recuerdo más en nuestra hermosa historia como nación, seguimos trabajando enérgicamente sabiendo que no estamos solos. Porque las plazas, las calles y las ciudades que se llenaron de gente, solo muestran que hay un país con ganas de levantarse y caminar.

Desde nuestro lugar, la provincia de Buenos Aires, donde comenzó y concluyó la visita pastoral de León XIV, nos hacemos eco del mensaje y junto a Axel Kicillof y todo el equipo de gobierno, redoblamos los esfuerzos para escuchar, para atender, para construir.

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Ir y anunciar una Argentina donde un nuevo sol se levanta.