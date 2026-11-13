Opinión

La seguridad de las infancias también se juega en el mundo digital

El grooming exige prevención sostenida, información confiable y entornos digitales más seguros para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos sin quedar expuestos a la violencia

Desde la pandemia de COVID-19, los acosadores sexuales se han trasladado a plataformas de juegos online. (Foto: Composición)
Prevenir el grooming requiere información, escucha y herramientas para actuar a tiemp (Foto: Composición)
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Cada 13 de noviembre, nuestro país conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, una fecha que nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos para proteger a niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. Internet abrió enormes oportunidades para aprender, comunicarse, expresarse y construir vínculos. Sin embargo, ese espacio de posibilidades también presenta riesgos que no podemos ignorar. Uno de ellos es el grooming, una forma de violencia y abuso sexual que ocurre a través de medios digitales y que exige respuestas concretas de toda la sociedad.

El grooming no es simplemente un problema de seguridad informática ni una situación que pueda resolverse pidiéndoles a los chicos que tengan cuidado con quién hablan. Es una vulneración de derechos que puede afectar profundamente su integridad, su intimidad y su bienestar emocional. Por eso, su prevención debe ser una responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas, el Estado y también las plataformas digitales.

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Durante mucho tiempo pensamos en la protección de las infancias desde los espacios físicos: la casa, la escuela, el club o la calle. Hoy sabemos que esa protección también debe extenderse a las redes sociales, los videojuegos, las aplicaciones de mensajería y todos aquellos espacios virtuales en los que niñas, niños y adolescentes interactúan diariamente. Los derechos son los mismos dentro y fuera de internet; lo que debemos actualizar son las herramientas para garantizarlos.

En este sentido, la prevención no puede quedar exclusivamente en manos de las familias. Es necesario generar espacios de diálogo, brindar información y construir herramientas para que los chicos puedan reconocer situaciones de riesgo, pedir ayuda y saber que no están solos. También necesitamos adultos preparados para escuchar sin juzgar, acompañar y actuar cuando aparece una señal de alerta.

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La escuela tiene un papel fundamental en este proceso. La educación digital debe formar parte de la formación integral de niñas, niños y adolescentes. Hablar de privacidad, consentimiento, identidad digital, vínculos saludables y uso responsable de la tecnología no puede ser una actividad aislada o una charla ocasional sino que debe formar parte de una estrategia sostenida de prevención y cuidado.

Pero también debemos hablar de las responsabilidades de las plataformas. Las empresas que administran los espacios digitales en los que participan millones de chicos no pueden desentenderse de lo que sucede allí. La protección de la privacidad, la detección de conductas abusivas, los mecanismos accesibles de denuncia y la respuesta ante situaciones de violencia son aspectos que deben ocupar un lugar central en el diseño y funcionamiento de estos servicios.

- crédito Infobae
La protección de las infancias también debe garantizarse en redes sociales, videojuegos y plataformas digitales

Durante su reciente visita a nuestro país, el papa León XIV también puso el foco en los riesgos de las redes sociales. En su encuentro con jóvenes en Buenos Aires, advirtió que la búsqueda de aprobación puede llevarnos a mentir, traicionar o humillar a otras personas en esos espacios. Su mensaje nos invita a reflexionar sobre el impacto que pueden tener los entornos digitales en los vínculos y en la vida de los jóvenes. Y también nos recuerda que no alcanza con pedirles a ellos que hagan un uso responsable: los adultos, las instituciones y las plataformas tenemos que asumir nuestra parte de la responsabilidad.

Desde el Estado, el desafío es transformar esta preocupación en políticas públicas y herramientas concretas. No alcanza con reconocer que el grooming existe: necesitamos información para comprender su alcance, mecanismos de prevención y canales institucionales que permitan actuar de manera oportuna.

La dimensión del problema también se refleja en los datos. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la Línea Nacional 137 recibió más de 13.000 consultas en todo el país, de las cuales el 54,9 % correspondieron a situaciones que involucraron a niñas, niños y adolescentes. Si bien estas cifras comprenden distintas formas de violencia y no exclusivamente situaciones de grooming, muestran la importancia de contar con dispositivos de atención, orientación y acompañamiento para proteger a las infancias y adolescencias.

En esa dirección se inscriben dos iniciativas que presenté en la Legislatura de la Ciudad. Por un lado, el proyecto de Sistema de Alertas y Prevención de Grooming, que propone incorporar mensajes de advertencia en las redes de Wi-Fi administradas por el Gobierno de la Ciudad. La idea es que, al conectarse, las personas puedan acceder a información para reconocer esta problemática, conocer los canales de denuncia y encontrar enlaces a los organismos competentes. Se trata de aprovechar una herramienta de uso cotidiano para acercar información y prevención a la ciudadanía.

Desde la pandemia de COVID-19, los acosadores sexuales se han trasladado a plataformas de juegos online. (Foto: Andina)
Educación, prevención y responsabilidad institucional: claves para construir entornos digitales más seguros (Foto: Andina)

Por otro lado, presenté un proyecto para crear un Registro Público de Estadísticas sobre Grooming que permita sistematizar y publicar información sobre las denuncias, las modalidades y las características de las víctimas, siempre resguardando sus datos personales. Contar con información confiable es indispensable para dimensionar el problema, identificar tendencias y diseñar políticas públicas que respondan a la realidad.

También creemos que la concientización debe traducirse en espacios de participación y aprendizaje. Por eso, el próximo miércoles 18 de noviembre, a las 10 horas, realizaremos en la Legislatura de la Ciudad la jornada “Grooming: cuidar en tiempos digitales”, junto a Fundación LEA y Eforo. Será un encuentro interactivo en el que chicas y chicos podrán compartir experiencias, participar de actividades y reflexionar sobre los riesgos y las formas de prevención en los entornos digitales.

Que esta actividad tenga lugar en la Legislatura no es un dato menor. La Legislatura es la casa política de la Ciudad, el ámbito donde se debaten y sancionan las leyes, el ámbito donde deben pensarse las políticas públicas que dan respuesta a los problemas de la sociedad. Abrir sus puertas para que los jóvenes participen, pregunten, intercambien y se involucren en una problemática que los atraviesa es también una forma de construir ciudadanía y acercar las instituciones a quienes tienen mucho para aportar.

La lucha contra el grooming no puede limitarse a una fecha en el calendario ni a campañas de concientización que se repiten una vez al año. Necesitamos un compromiso sostenido, educación, herramientas tecnológicas, información y organismos preparados para intervenir. Y, sobre todo, necesitamos escuchar a las propias infancias y adolescencias, porque nadie conoce mejor sus experiencias cotidianas que quienes transitan esos espacios.

No podemos exigirles a chicas y chicos que aprendan a cuidarse en un mundo digital que los adultos todavía estamos aprendiendo a comprender. Nuestra responsabilidad es acompañarlos, brindarles herramientas y construir entornos más seguros. Porque proteger sus derechos también significa garantizar que puedan disfrutar de las oportunidades de la tecnología sin quedar expuestos a la violencia y al abuso.

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