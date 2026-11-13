Opinión

La difícil tarea de encontrar las causas de las crisis económicas argentinas

Desde 1975, el enfoque macroeconómico habría subordinado el desarrollo industrial y el empleo a la especulación, según el análisis, que atribuye a ese desequilibrio décadas de inestabilidad y aumentos sostenidos de precios

Acuarela de una mesa de madera con una vela encendida, monedas, un plátano en un canasto y la sombra de un gráfico ascendente en la pared.
Una vela encendida sobre una mesa austera proyecta la sombra de un gráfico financiero ascendente para simbolizar el impacto de la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mientras la economía de los mercados financieros esté por encima de la economía del desarrollo productivo y del pleno empleo, la Argentina continuará sometida a procesos inflacionarios elevados y crisis prolongadas. Desde 1975 hasta nuestros días, hemos vivido bajo una concepción macroeconómica que privilegia la especulación financiera por encima del trabajo y la producción.

Debemos abandonar la idea de que primero se especula y después se trabaja. La especulación financiera y la usura perjudican tanto a la microeconomía como a la macroeconomía. Cuando los mercados financieros se imponen sobre la actividad productiva de un país, su economía jamás podrá desarrollarse.

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La verdadera riqueza de una nación nace de la producción de bienes y servicios. El dinero no genera riqueza por sí mismo: representa y facilita el intercambio de aquello que la economía real produce.

La economía financiera surge de los ahorros y excedentes generados por la actividad económica. Esos recursos pueden transformarse en inversiones destinadas a ampliar fábricas, incrementar la producción, desarrollar emprendimientos y generar nuevos puestos de trabajo.

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Por lo tanto, la economía financiera es una consecuencia de la economía productiva y no al revés.

La economía real comprende la agricultura, la industria, la construcción, el comercio y los servicios. Es la que produce los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad.

La economía financiera, en cambio, comprende los bancos, los mercados de capitales, los seguros y los fondos de inversión. Su función consiste en administrar, movilizar y canalizar los recursos monetarios. Sin embargo, en la práctica, estos recursos se orientan en mayor medida hacia actividades especulativas que hacia la inversión en la economía productiva, privilegiando la rentabilidad financiera por encima de la generación de bienes, servicios y empleo.

Ambas son necesarias, pero cumplen funciones diferentes. La economía real genera riqueza y trabajo; la economía financiera en su mayor medida proporciona los recursos para impulsar la especulación.

Colocar la rentabilidad financiera y la especulación por encima de la inversión productiva, la generación de riqueza y el pleno empleo, confundiendo el verdadero papel de la economía real con el de la economía financiera, ha contribuido a generar sucesivas crisis económicas en la Argentina. La inflación elevada y persistente constituye uno de los síntomas más visibles de estos desequilibrios estructurales, que se han prolongado durante décadas, subordinando el desarrollo productivo y el trabajo a los intereses de los mercados financieros.

Debemos cambiar esta mentalidad económica, recuperar la centralidad del trabajo, promover la producción nacional y desarrollar todos los emprendimientos necesarios para el crecimiento argentino.

No podemos seguir confundiendo el dinero con la empresa, ni los instrumentos financieros con la verdadera generación de riqueza.

Primero debemos pensar en producir, trabajar y generar riqueza. Después, en administrar, ahorrar e invertir los excedentes de esa producción.

La economía financiera debe estar al servicio de la economía real, porque sin agricultura, industria, construcción, comercio y servicios, todo el dinero del mundo carecería de valor real.

La Argentina necesita dejar de privilegiar la especulación y volver a colocar el trabajo, la producción y el pleno empleo en el centro de su política económica.

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