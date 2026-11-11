El papa León con los jóvenes: así vivimos desde adentro un momento histórico

El Pontífice recorrió el predio a bordo del papamóvil para saludar al público y bendecir bebés.

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León XIV se acerca a paso lento pero decidido. Tantas veces imaginamos este momento, tantas veces lo ensayamos, tantas veces fantaseamos con sus posibles detalles, tantas veces repasamos los aspectos protocolares, tantas veces estudiamos las indicaciones de seguridad, tantas veces nos pensamos frente a él. Y, sin embargo, pese a todas las infinitas variantes de cómo iba a ser el momento clave, ese momento clave es único.

Estamos en el escenario central del Monumento a los Españoles, que ya fue testigo de la misa masiva de inicios de semana y ahora vuelve a ser sede del encuentro de un evento clave: el encuentro del Papa con los jóvenes. Ante nosotros, que venimos de animar a la multitud durante las últimas cuatro horas, se divisan infinidad de personas que levantan sus manos y gritan, rezan, lloran o simplemente sonríen en silencio.

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Y así, en pocos segundos, ese hombre de 71 años que se ve ágil y vital se sienta frente a nosotros, nos regala una mueca simpática que no deja entrever cansancio pese a los ajetreos de estas horas y espera que arranque el cóctel de shows artísticos, testimonios y preguntas que preparamos para él.

La seguridad no hace gestos bruscos ni incomoda con su presencia, pero permanece atenta ante cada movimiento. Los obispos y curas supervisan todos los pormenores. Y esos pibes sub 35 que están a punto de interactuar con el Pontífice tratan de devolver sus pulsaciones a su ritmo habitual. Hay tensión, sí, porque el líder de la Iglesia católica finalmente está listo. Pero a la vez hay paz. Y todo empieza a fluir.

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El programa de la jornada integró presentaciones musicales, testimonios y preguntas al líder religioso. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

El ingreso de León XIV fue, aun así, otra cosa. El momento más esperado desde que empezamos a las cuatro de la tarde llegó recién pasadas las ocho, pero la espera no desgastó la escena: la preparó. Esta vez, a diferencia de la misa masiva que se había realizado días antes en el mismo lugar, el Papa pudo avanzar muy despacio a bordo del papamóvil. Bendijo a bebés, se detuvo a saludar, miró a los costados y pareció disfrutar de ese baño de multitud que le estaba regalando la Argentina.

Era, además, el encuentro que él mismo había pedido: una conversación directa con los jóvenes. Y eso se percibía desde abajo del escenario, entre quienes habían llegado con banderas, carteles, remeras de sus parroquias y una expectativa que se había ido acumulando durante toda la tarde.

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La Iglesia pensó la noche como un recorrido en ascenso. Hubo música, intervenciones artísticas, momentos de oración, testimonios y preguntas. Cada bloque tenía una misión: llevar lentamente a los presentes hacia un clima de concentración y recogimiento que ya era total cuando León XIV tomó su lugar frente a nosotros.

El Papa no eludió temas. Habló desde la fe y les pidió a los jóvenes que sean testimonio de Cristo, pero también puso sobre la mesa problemas muy concretos: la situación de quienes viven en los barrios más vulnerables, la relación con el dinero y los consumos que atraviesan a una parte de esa generación, entre ellos la pornografía.

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León XIV abordó la realidad de los barrios vulnerables, el apego al dinero y el consumo de pornografía. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Uno de los momentos claves surgió después de que el Sumo Pontífice retomara un relato del libro de Daniel, en donde se cuenta cómo tres jóvenes llamados Ananías, Azarías y Misael fueron desterrados de Babilonia por negarse a adorar una estatua de oro del rey Nabucodonosor. Así, se abrió paso para cuestionar a los ídolos actuales.

“También hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”, afirmó el líder religioso.

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Sin duda, León XIV buscó ser directo con su mensaje al sostener que “hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”. Incluso, hizo referencia al rol de las redes sociales, tras apuntar que estas se volvieron un espacio de humillación, traición y deshumanización.

Al plantear un paralelismo entre la juventud actual y esos jóvenes desterrados de Babilonia, el Papa afirmó que los brazos de Cristo siempre están abiertos a sus hijos. Así, instó: “Si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.

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Las autoridades estimaron una presencia de 1,3 millones de personas en Palermo. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Las autoridades calcularon que hubo cerca de 1,3 millones de personas en los alrededores del Monumento de los Españoles. Es una cifra difícil de representar hasta que uno mira hacia adelante desde el escenario y no encuentra un final para la multitud. Pero lo que más impactó no fue solo la cantidad. Fue el silencio.

Nunca había estado frente a tanta gente. Sin embargo, durante las palabras de Sofi Martínez y mías en la previa, y especialmente durante las dos horas que el Papa permaneció en el lugar, se escuchaba cada frase con sumo respeto. Un millón largo de personas podía pasar en segundos del canto y los gritos a una atención absoluta.

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En tiempos en los que esta generación suele quedar atrapada en diagnósticos rápidos y mala prensa, la escena dijo algo distinto. Los jóvenes que fueron a Palermo mostraron disposición a escuchar, a rezar, a emocionarse y a pensar qué pueden hacer, desde sus propios lugares, para cambiar una realidad que los interpela.

En ese clima, los nervios iniciales de quienes teníamos responsabilidades arriba del escenario fueron quedando atrás. Había tensión, era inevitable, pero también una tranquilidad difícil de explicar. Todo lo que se había preparado durante meses empezaba a ocurrir como se había imaginado: con el Papa cerca, los jóvenes como protagonistas y una multitud que entendía que estaba participando de una noche fuera de lo habitual.

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Nachó Girón y Sofi Martínez estuvieron al frente de la conducción del encuentro de los jóvenes con el papa León XIV (Instagram: @nachogiron)

Nada de eso ocurre solo. Detrás hubo una organización minuciosa, con un trabajo silencioso de la Conferencia Episcopal Argentina, de obispos, sacerdotes y decenas de personas que tal vez no aparezcan en una foto ni digan una palabra frente a un micrófono, pero resultaron decisivas.

También estuvo el profesionalismo de equipos acostumbrados a montar eventos de gran escala, como DF Entertainment. La combinación entre la cercanía de la Iglesia con los jóvenes y la experiencia técnica para ordenar una convocatoria de semejante dimensión permitió que todo funcionara con una precisión poco frecuente.

La seguridad estuvo presente sin invadir. Los protocolos se cumplieron. Los movimientos estuvieron cuidados. Y hasta el clima acompañó: la lluvia recién llegó cuando León XIV ya se había retirado y la gente comenzaba a desconcentrarse.

Quedará, para quienes estuvimos allí, la imagen del Papa avanzando lentamente entre la gente, las manos levantadas, las lágrimas de algunos chicos, los abrazos y un silencio inmenso en medio de una ciudad que por unas horas pareció detenerse.

Para mí, haber formado parte de ese engranaje fue un privilegio. Para ese más de millón de personas que se reunió en Palermo, probablemente haya sido una noche que también conservarán en sus corazones durante mucho tiempo.