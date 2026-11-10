Educar para la libertad

Los algoritmos y la inteligencia artificial intervienen en las decisiones cotidianas y en la construcción de opiniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vivimos en una época en la que tenemos acceso indiscriminado a la información y, paradójicamente, cada vez sabemos menos. Los algoritmos seleccionan lo que vemos, las plataformas anticipan nuestros intereses, la inteligencia artificial produce respuestas en segundos y las redes sociales intervienen en nuestros modos de relacionarnos, consumir y construir opiniones. Tenemos más posibilidades de elegir, pero ¿somos realmente más libres?

En la escuela de hoy -y en otras instituciones también- hay nuevas formas de poder, más continuo, sutil y hasta invisible, que no necesita imponer órdenes o prohibiciones, pero sí puede orientar, anticipar y modular las conductas.

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Si bien podemos elegir qué mirar, qué comprar, qué leer y qué compartir, no siempre sabemos cuánto de esas decisiones responde a nuestros deseos y cuánto a mecanismos que condicionan nuestras elecciones.

Entonces, la pregunta obligada es ¿qué lugar ocupa la educación en este escenario?

Si las sociedades contemporáneas desarrollan mecanismos cada vez más sofisticados para orientar los comportamientos, la educación no puede limitarse a preparar personas capaces de adaptarse rápidamente a los cambios. Su responsabilidad es mucho más profunda, implica formar sujetos que comprendan el mundo en el que viven, cuestionen aquello que parece natural y puedan construir alternativas.

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No se trata de abandonar la tecnología ni de desconectarnos del mundo, sino de recuperar la capacidad de decidir y desarrollar pensamiento crítico. Y la escuela tiene aquí una responsabilidad fundamental. Durante mucho tiempo, buena parte de sus prácticas se organizó alrededor de la disciplina, la homogeneización y la obediencia; pero hoy, el desafío no consiste simplemente en reemplazar esas prácticas por pantallas, plataformas o metodologías novedosas. La verdadera transformación educativa no depende de cuánta tecnología incorporamos, sino de qué hacemos pedagógicamente con ella y qué personas contribuimos a formar.

Una institución puede incorporar innovación tecnológica y continuar reproduciendo las mismas relaciones de poder. Entonces, necesitamos pasar de una educación centrada en obtener respuestas a otra que enseñe a formular preguntas. En un mundo donde las la IA pueden producir textos y resolver problemas en segundos, necesitamos estudiantes capaces de contrastar fuentes, identificar errores, reconocer sesgos y construir argumentos propios. La máquina no debería reemplazar el esfuerzo intelectual de comprender, dudar y pensar.

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En este sentido, la escuela debe repensar los vínculos con los estudiantes y la mirada que tiene acerca de ellos. Por un lado, si necesita vigilar cada movimiento para obtener obediencia difícilmente pueda formar personas autónomas. Los límites siguen siendo necesarios, pero deben tener sentido, promover responsabilidad y permitir que los alumnos comprendan las normas. La autoridad pedagógica no pierde fuerza cuando escucha, sino que la construye de otra manera. Por otro lado, otro tema crucial es asumir la diversidad del aula en contra de la homogeneización que la caracteriza. Educar no significa conseguir que todos aprendan de la misma forma y en los mismos tiempos, sino generar condiciones para que cada persona pueda aprender y participar. Una educación inclusiva deja de preguntarse solamente por qué un estudiante no se adapta y comienza a revisar qué necesita transformar la institución para garantizar su aprendizaje.

Son transformaciones que pueden parecer pequeñas, pero modifican profundamente nuestra relación con el conocimiento y con los otros.

Por supuesto, no podemos pedirles a los docentes que promuevan autonomía si las instituciones no habilitan la participación, ni exigir innovación sin tiempo de formación y recursos. La resistencia a las sociedades de control no es solamente una tarea individual, sino que requiere políticas públicas, formación crítica, protección de datos y escuelas capaces de construir experiencias democráticas.

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Hay, además, una pregunta que deberíamos hacernos quienes educamos, tanto docentes como padres: ¿cuánto de aquello que cuestionamos de la sociedad reproducimos diariamente en nuestras aulas u hogares? Ofrecemos autonomía, pero castigamos el desacuerdo; les hablamos de pensamiento crítico, pero solamente valoramos las respuestas que coinciden con las nuestras.

Entonces, quizás, la transformación comience cuando nos animamos a revisar esas contradicciones.

Creo que el desafío más importante de la educación enseñar a detenerse, dudar, disentir, escuchar e imaginar alternativas. Es recuperar el tiempo para pensar en una época que parece exigirnos respuestas inmediatas.

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Educar para la libertad no significa preparar personas que se adapten mejor a cualquier mundo posible. Significa ayudarlas a comprender el mundo que habitan, imaginar otros mundos posibles y adquirir las herramientas para participar en su construcción.

Tal vez la mayor resistencia de nuestro tiempo sea seguir enseñando a pensar cuando todo parece estar diseñado para que dejemos de hacerlo.