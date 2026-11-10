Papa León XIV y la responsabilidad del liderazgo espiritual

El papa León XIV con los líderes religiosos con los que se reunió en la Cancillería (EFE)

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Tuve la oportunidad de participar, junto a líderes de diferentes tradiciones religiosas, del encuentro con el papa León XIV en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina. Fue un momento significativo, pero más allá del valor del encuentro y de la presencia del Pontífice, me quedó una pregunta que considero fundamental: ¿qué estamos dispuestos a hacer juntos?

Estamos frente a un líder de alcance mundial que no esquiva los grandes problemas de nuestro tiempo. León XIV habla de paz, pero también de pobreza; de espiritualidad, pero también de las condiciones materiales en las que viven millones de personas; de la dignidad humana, pero también del trabajo, la educación, la desigualdad y el bienestar de las familias. No se limita a formular principios generales: pone sobre la mesa realidades concretas que muchas veces preferimos no mirar.

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Cuando un líder religioso de esta dimensión coloca el hambre infantil, la exclusión o la fragilidad de las familias en el centro de su mensaje, está haciendo algo más que expresar una preocupación. Está señalando prioridades, asumiendo una posición frente al sufrimiento humano e interpelando a quienes tenemos responsabilidades de liderazgo.

Su mensaje nos invita a revisar no solamente aquello que decimos, sino también aquello que hacemos.

Del diálogo a la responsabilidad compartida

Durante décadas, las religiones hemos trabajado para construir espacios de diálogo, superar desconfianzas y aprender a reconocernos desde nuestras diferencias. Ese camino fue indispensable. La historia, especialmente la relación entre cristianos y judíos, nos recuerda el enorme valor de haber transformado siglos de desencuentros en relaciones de respeto, amistad y cooperación.

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En la Argentina, esa cultura del encuentro constituye una conquista construida a lo largo de muchos años. Referentes religiosos de distintas tradiciones hemos logrado establecer vínculos personales, institucionales y comunitarios que hoy forman parte de nuestra vida democrática.

León XIV presidió un encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín (Photo by Daniel Dal Zennaro / POOL / AFP)

Pero lo que alguna vez fue una conquista extraordinaria hoy debe ser nuestro punto de partida, no nuestra meta.

A quienes ejercemos el liderazgo religioso ya no debería alcanzarnos con dialogar ni con celebrar que podemos sentarnos a una misma mesa. Que seamos capaces de hacerlo es valioso, pero no puede seguir siendo nuestro principal logro.

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El verdadero desafío comienza cuando nos preguntamos hacia dónde queremos avanzar juntos, qué problemas podemos abordar y qué responsabilidades estamos dispuestos a asumir.

En su encuentro con los líderes religiosos, León XIV identificó tres grandes responsabilidades: custodiar la dignidad humana, promover la libertad y cultivar la esperanza. Son principios que encuentran un profundo reconocimiento en nuestras distintas tradiciones y que nos ofrecen una base común para actuar.

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Si compartimos la convicción de que cada ser humano posee una dignidad inherente e inviolable, tenemos también la responsabilidad de trabajar juntos para defenderla.

No se trata de diluir nuestras identidades ni de dejar de lado nuestras diferencias teológicas. Por el contrario, cada tradición tiene una riqueza propia que aportar. El objetivo es reconocer que, más allá de esas diferencias, compartimos responsabilidades frente a la sociedad.

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Una agenda que no puede esperar

Vivimos en un mundo atravesado por guerras, desigualdades, violencia, discursos de odio y profundas transformaciones económicas y tecnológicas. Millones de personas enfrentan dificultades para acceder a condiciones básicas de bienestar, mientras crecen la incertidumbre y la fragilidad de los vínculos sociales.

Frente a esta realidad, ¿qué significa ejercer el liderazgo espiritual?

No alcanza con transmitir mensajes de esperanza si no contribuimos a generar oportunidades para quienes sienten que no tienen futuro. No alcanza con hablar de paz si no trabajamos para prevenir la violencia. No alcanza con defender a las familias desde el discurso si no somos capaces de acompañarlas frente a sus dificultades concretas.

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Las grandes cuestiones sociales, familiares y económicas no son ajenas a nuestra misión espiritual. Son parte de ella.

El papa León XIV les habla a líderes de los diferentes credos (EFE)

No pretendo que las comunidades religiosas tengan todas las respuestas ni que sustituyan al Estado, a las instituciones democráticas o a las organizaciones responsables de implementar políticas públicas. Pero sí estoy convencido de que contamos con una capacidad de convocatoria, una presencia territorial y un capital humano extraordinarios que debemos poner al servicio del bien común.

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Las religiones reúnen comunidades, instituciones educativas, organizaciones sociales, redes de solidaridad y personas comprometidas con valores que trascienden sus intereses individuales. Tenemos experiencia, recursos, conocimiento y vínculos de confianza.

¿Qué pasaría si decidiéramos articular de manera más sistemática todo ese potencial?

Necesitamos construir una agenda compartida que traslade los valores que nos unen a compromisos concretos:

Una agenda por la paz y la convivencia. Promover una cultura de respeto que rechace la violencia, el antisemitismo, la discriminación y los discursos de odio. Trabajar sobre los prejuicios y educar para reconocer la dignidad del otro, incluso cuando existen desacuerdos profundos.

Una agenda social contra la pobreza y la exclusión. Articular esfuerzos para acompañar a las personas más vulnerables y contribuir a que el acceso a la alimentación, la salud, la educación y las oportunidades de desarrollo no dependa de las condiciones en las que una persona nació.

Una agenda por las familias y las nuevas generaciones. Fortalecer las redes de cuidado, acompañar la crianza, promover los vínculos entre generaciones y ofrecer a niños y jóvenes espacios de pertenencia, formación y esperanza.

Una agenda por el trabajo digno y una economía al servicio de las personas. Defender la igualdad de oportunidades, promover la inclusión y participar activamente en los debates éticos sobre la inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas que están redefiniendo nuestras sociedades.

Esta agenda no debería quedar reducida a una declaración de buenas intenciones. El desafío es identificar proyectos compartidos, establecer compromisos, articular instituciones y evaluar resultados.

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El poder de estar juntos no reside en la fotografía del encuentro, sino en nuestra capacidad de producir transformaciones que individualmente no podríamos alcanzar.

La educación como puente para transformar la realidad

En el judaísmo existe un concepto profundamente arraigado: tikún olam, la responsabilidad de contribuir a reparar el mundo. No es una invitación a contemplar los problemas desde afuera, sino a involucrarnos en su transformación.

Esta idea dialoga con una convicción presente en muchas tradiciones religiosas: la fe no puede separarse de la responsabilidad hacia el prójimo.

Desde esa perspectiva, el liderazgo espiritual adquiere una dimensión que trasciende la conducción de nuestras comunidades. Quienes ocupamos lugares de referencia tenemos la responsabilidad de impulsar iniciativas, construir puentes y contribuir a que los valores que transmitimos encuentren expresión en la vida cotidiana.

Las universidades tenemos, además, un papel fundamental.

Al concluir la reunión el Sumo Pontífice encendió una vela por la paz en el mundo y todos los presentes hicieron un minuto de silencio por los damnificados de los conflictos bélicos (EFE)

Estoy convencido de que la educación es una de las herramientas más poderosas para transformar el diálogo en acción. Formar profesionales, educadores, investigadores y líderes capaces de comprender la diversidad, pensar críticamente y actuar con responsabilidad ética constituye una contribución concreta a la construcción de sociedades más justas.

El diálogo interreligioso no debe quedar limitado a los espacios de representación institucional. Tiene que llegar a las aulas, a los proyectos de investigación, a la formación de nuevas generaciones y a las iniciativas que desarrollamos junto a otras organizaciones.

El liderazgo espiritual también debe hacerse cargo

El papa León XIV nos interpela a quienes tenemos responsabilidades de conducción. Su liderazgo nos recuerda que ser referentes espirituales no consiste solamente en transmitir enseñanzas, representar instituciones o convocar encuentros.

Liderar también significa hacerse cargo.

Hacerse cargo de las realidades que nos incomodan, de los problemas que no podemos resolver solos y de las personas que esperan de nuestras comunidades algo más que palabras.

No podemos predicar la paz y permanecer indiferentes ante la violencia. No podemos hablar de dignidad humana sin preocuparnos por quienes viven en la pobreza. No podemos defender la importancia de las familias y desentendernos de sus necesidades. Tampoco podemos promover el encuentro y luego continuar trabajando como si los demás no existieran.

El legado del papa Francisco abrió puertas fundamentales para las relaciones entre las distintas tradiciones religiosas. León XIV recoge ese camino y lo proyecta hacia los desafíos del presente, con una mirada que integra la dimensión espiritual con la agenda social, económica y humana.

La esperanza no consiste únicamente en creer que las cosas pueden mejorar. También exige asumir la responsabilidad que nos corresponde para que efectivamente mejoren.

Al finalizar el encuentro con el Papa en la Cancillería, me quedó la convicción de que tenemos frente a nosotros una enorme oportunidad. La Argentina cuenta con una experiencia valiosa de diálogo interreligioso, con instituciones comprometidas y con una historia de cooperación que nos permite pensar en nuevos desafíos compartidos.

Tenemos diferencias, naturalmente. Pero también compartimos valores fundamentales y la certeza de que ninguna comunidad, por sí sola, puede resolver los grandes problemas que enfrenta la humanidad.

[El autor es rabino y rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel y el Seminario Rabínico Latinoamericano]