Dos mensajes para la Amazonía: entre la visita del Papa León XIV y la COP31

Pope Leo XIV looks on during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

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A primera vista, parecen agendas distintas. Una responde al liderazgo espiritual y moral; la otra, a la diplomacia y la política internacional. Sin embargo, ambas convergen en una pregunta que América Latina, y particularmente el Perú, no puede seguir postergando: ¿qué significa realmente conservar y regenerar la naturaleza de la que depende nuestro futuro?

La Amazonía ocupa un lugar singular en esa conversación. No solamente por su extraordinaria biodiversidad o por su contribución a la regulación del clima, sino porque en ella se encuentran algunos de los desafíos más importantes de nuestro tiempo: la convivencia entre desarrollo y conservación, el reconocimiento a los pueblos indígenas, la seguridad de los territorios y la capacidad de los Estados para generar prosperidad sin comprometer las condiciones que lo hacen posible.

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La visita de León XIV adquiere especial significado por su vínculo personal con el Perú y por la continuidad de una reflexión que su antecesor, Francisco, ayudó a instalar en la agenda internacional. En Laudato si’, Francisco planteó que la crisis ambiental y la crisis social no pueden entenderse por separado. Posteriormente, en Querida Amazonía, recordó que el futuro de la región exige atender simultáneamente sus dimensiones sociales, culturales, ecológicas y humanas.

Esa reflexión conserva una enorme vigencia. Durante demasiado tiempo hemos abordado la Amazonía como un territorio que debe ser conservado, sin preguntarnos suficientemente qué condiciones políticas, económicas e institucionales permitirían garantizar su protección a largo plazo. Hemos aprendido a reconocer su valor ecológico, pero todavía enfrentamos dificultades para traducirlo en prioridades de inversión, desarrollo territorial y seguridad.

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Pope Leo XIV attends a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Desde Antalya, donde esta semana se celebra la COP31, esa contradicción adquiere una dimensión internacional. Los gobiernos discuten cómo acelerar la implementación de sus compromisos climáticos, movilizar financiamiento y fortalecer la adaptación frente a impactos cada vez más evidentes. Sin embargo, uno de los desafíos persistentes de estas negociaciones sigue siendo la distancia entre las aspiraciones globales y las capacidades reales de los países para actuar en sus territorios.

Y la Amazonía es quizás uno de los ejemplos más claros de esa distancia.

Pope Leo XIV gestures during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

No basta con comprometer recursos para conservar bosques si las economías ilegales continúan expandiéndose, las comunidades carecen de oportunidades económicas sostenibles o las instituciones responsables de proteger el territorio no cuentan con las capacidades necesarias. Tampoco resulta suficiente reconocer la importancia de los ecosistemas mientras las decisiones sobre infraestructura, producción e inversión pública continúan ignorando los servicios esenciales que estos proporcionan.

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Los bosques amazónicos contribuyen a regular el agua, sostener actividades productivas y mantener condiciones ambientales indispensables para millones de personas, incluso más allá de sus fronteras. Su degradación, por tanto, no representa únicamente una pérdida de biodiversidad. También incrementa riesgos económicos, sociales y territoriales que terminan afectando la estabilidad y las perspectivas de desarrollo de nuestros países.

Pope Leo XIV waves to participants during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Esto exige un cambio de perspectiva. La naturaleza no puede seguir siendo considerada exclusivamente como un sector de la política ambiental. Necesitamos reconocerla como parte de los sistemas esenciales que sostienen nuestras economías y sociedades, incorporando su protección a la planificación territorial, la inversión pública, las estrategias de desarrollo y las decisiones de financiamiento.

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Para el Perú, esta discusión representa una oportunidad particularmente importante. Como país amazónico, tenemos la posibilidad de contribuir a una nueva conversación regional que vincule conservación, seguridad, desarrollo económico y bienestar de las comunidades. No se trata de elegir entre proteger la naturaleza o generar prosperidad, sino de comprender que una depende de la otra.

La coincidencia entre la visita de León XIV y la COP31 nos recuerda que proteger la Amazonía no es solamente una responsabilidad ambiental, ni exclusivamente un imperativo moral. Es también una decisión política sobre el modelo de desarrollo que queremos construir.

Quizás el mejor homenaje que el Perú puede ofrecer a su extraordinaria riqueza natural y cultural no sea repetir cuánto vale la Amazonía, sino comenzar a gobernar como si realmente lo entendiéramos.

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