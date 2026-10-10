¿Qué tan preparada está mi empresa para competir?

Cuadro de evaluación para la reconfiguración competitiva empresarial

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La economía real empieza cuando el contexto deja de explicar todo. El liderazgo real empieza exactamente en el mismo lugar.

Buena parte de la conversación empresaria supo estar dominada por la macroeconomía. Inflación, dólar, tasas, brecha, restricciones, financiamiento. Variables capaces de alterar precios, costos y decisiones de inversión, y hasta de confundir si una empresa estaba funcionando bien o simplemente lograba defenderse en un contexto extraordinario.

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Economistas destacados, como Claudio Zuchovicki, vienen planteando que 2026 es el año de la economía real. Su lectura contiene una señal interesante para quienes conducen empresas: las finanzas empiezan a perder parte del protagonismo que tuvieron durante años y la conversación se desplaza desde el dólar y el riesgo país hacia cuestiones mucho más micro, como el crédito y la competitividad.

Ahí es donde la idea de economía real empieza a interesarme más aún.

Cuando baja el ruido macroeconómico, aumenta la responsabilidad microeconómica.

Y aparece una pregunta bastante más incómoda: ¿Qué tan buena es realmente mi empresa para competir?

Ese cambio de pregunta modifica la mirada.

Ya no alcanza con observar qué pasa con el dólar, la inflación o las tasas. Hay que mirar hacia adentro: productividad, propuesta de valor, costos, capital de trabajo, talento y velocidad de decisión.

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Y entonces sí aparece la productividad. No como una palabra reservada a la planta o a un programa de eficiencia. Productividad empieza a mostrar qué tan bien una empresa transforma sus recursos en valor competitivo.

El dinero vuelve a tener que producir. El activo vuelve a tener que rendir. El stock vuelve a tener que rotar. La persona vuelve a tener que agregar capacidad. La estructura vuelve a tener que justificar su costo.

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Y las decisiones del CEO también tienen que demostrar cómo contribuyen a transformar esos recursos en resultados sostenibles.

Cuando la macro se comparte y la competitividad no

Dos compañías pueden enfrentar el mismo dólar, la misma inflación y las mismas tasas y producir resultados completamente diferentes.

La macro puede ser compartida. La capacidad competitiva, no.

Y acá aparece el liderazgo real.

Del tablero al terreno: el límite del CEO estratega

Durante los últimos años empujamos mucho una idea sobre la estrategia: pensar estratégicamente requería alejarse de la operación. Tomar perspectiva. Mirar desde arriba. Evitar quedar capturado por la urgencia.

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Esto era necesario. Pero quizás exageramos la distancia.

El resultado fue, en algunos casos, CEOs que conocen perfectamente el tablero y bastante menos el terreno.

Hoy necesitamos otra combinación.

El CEO tiene que conocer profundamente la operación. Saber cómo se construye el margen, dónde se inmoviliza capital, qué proceso consume tiempo, qué cliente agrega valor y dónde la tecnología realmente modifica productividad.

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Ojo, esto tampoco significa operar. Significa conocer lo suficiente como para desafiar.

El perfil de administrador queda corto frente a este escenario. Administrar permite gestionar un sistema conocido. Competir exige cuestionarlo.

Y acá propongo una idea que me interesa especialmente: Hackear la operación.

Hackear la operación implica elegir una palanca competitiva que queremos mover y entrar lo suficiente en el sistema que la produce como para cuestionar su lógica.

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Frente a una caída de productividad, una organización puede pedir más productividad. Frente a exceso de stock, puede ordenar bajar stock.

Eso puede mejorar el síntoma.

Hackear exige otra pregunta: ¿Qué estructura, regla, secuencia o decisión está produciendo este resultado?

Porque muchas veces el problema visible es apenas la consecuencia de una arquitectura que perdió vigencia.

Por eso, hackear la operación obliga a cuestionar primero la lógica y después su eficiencia.

Una empresa puede pasar años optimizando una operación cuyo diseño ya perdió vigencia. Puede bajar el costo de una actividad que ya no agrega valor.

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Y hay una capa más: hackear la operación tampoco implica esperar a que algo funcione mal.

También exige revisar lo que hoy funciona bien, porque una ventaja competitiva puede dejar de serlo mucho antes que en el pasado.

Lo que hoy diferencia, mañana puede ser estándar. Lo que hoy parece una fortaleza puede transformarse en rigidez si nadie vuelve a interrogarla.

Por eso una organización competitiva necesita cierta gimnasia para revisar sus propias ventajas antes de que el mercado las vuelva obsoletas.

Si la palanca es capital de trabajo, la pregunta no es solamente cómo bajar stock. Puede obligar a revisar por qué compramos de esa manera o qué condiciones comerciales sostienen ese inventario.

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Si la palanca es velocidad, el problema puede estar en una arquitectura de decisiones que obliga a conseguir demasiadas aprobaciones antes de actuar.

Y ahí aparece otra dimensión de la competitividad: la velocidad de aprendizaje.

Una operación competitiva no es solamente eficiente. Es una operación que aprende rápido. Prueba, observa, corrige y vuelve a intervenir antes de que el mercado termine de moverse.

El tamiz para elegir dónde intervenir

Una vez identificada la palanca competitiva, las alternativas tienen que pasar por un tamiz concreto: Impacto. Costo. Esfuerzo.

¿Qué cambio podría mover realmente el resultado? ¿Cuánto cuesta hacerlo? ¿Qué esfuerzo operativo y organizacional requiere?

Intervenir toda la empresa simultáneamente suele ser una manera bastante elegante de no intervenir nada en profundidad.