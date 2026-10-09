Argentina necesita objetivos grandes.

Scott Bessent le prometió a Milei mucho dinero para financiar al Gobierno el próximo año, con vistas a las elecciones (Foto: AP/Stefan Jeremiah)

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Sin lugar a duda, el presidente Milei, a falta de satisfacciones económicas, esta semana disfruta de dos buenas noticias políticas. Por un lado, ganó Bolsonaro en Brasil, para quien hizo campaña en su país, más allá de que aún reste la definición del 26 de octubre. Y por el otro, Scott Bessent ha dicho que le asegura al argentino el dinero que necesite para ganar las elecciones del 2027.

En contraparte, tendrá una semana muy difícil entre el 2 y el 10 de noviembre. Existe un detalle no menor: las elecciones intermedias en Estados Unidos del 3 de noviembre, donde los analistas más serios observan cómo en los últimos 6 meses creció el deterioro del presidente Trump, posibilitando el triunfo demócrata en la Cámara de Representantes y con serias chances de lograr lo propio en el Senado. ¿Ganará el pastor James Talarico, demócrata, en el Estado de Texas, donde su partido no lo logra desde 1988? Detalles.

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Menciono esto con la mirada en Argentina y el futuro político de Milei. Scott Bessent -hoy, con algunos problemas de convivencia política con el propio Trump-, ¿cumplirá lo prometido con un Parlamento norteamericano con otra composición?

En esa misma semana de noviembre, estará en Argentina el papa León XIV, quien sin buscarlo, o tal vez sí, es el gran contradictor de Trump. Su paso por Argentina no será agradable para el Gobierno, que sigue haciendo caso omiso a los discapacitados (el Santo Padre visitará el Cotolengo Don Orione), que desprecia la justicia social (columna vertebral de la Doctrina Social de la Iglesia) y que deja a miles de personas a la buena de Dios.

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Nunca mejor aplicada la frase. Solo hay que escuchar a monseñor García Cuerva en sus últimas homilías y contemplar esa gigante masa humana que llegó en procesión a Luján.

Si hablamos de semanas claves, la próxima lo será tanto para el Gobierno como para la oposición. En el Congreso, el día 15 está convocada una sesión para terminar de rechazar el DNU 70/2023, lo que ya ocurrió en el Senado. Ese mismo día se visibilizará la 5° marcha universitaria anunciada esta semana por los rectores del CIN, ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en agosto pasado y más allá de las advertencias de la Justicia.

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Cada vez es mayor el desfasaje salarial y presupuestario, que hoy asciende a 41,6% desde el 2023. En el Presupuesto enviado por el Gobierno, debieran asignarse aproximadamente $ 11 billones y figuran $ 7,3 billones, un 40% menos.

A hoy, el escenario vidrioso, irregular, donde al Presidente y su gobierno no les va bien (luego mencionaremos datos de la economía), no es capitalizado por la oposición.

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Diría que el día 15 es clave para Gobierno y oposición. Es una bisagra. Si la oposición logra derogar el DNU mencionado, será de gran impacto en la concentración de poder que Milei viene ostentando. Lo esmerilará.

Más allá de si eso ocurre o no, quedará en claro la composición de los dos polos. El de Milei, con epicentro en La Libertad Avanza más sectores del radicalismo, el PRO y el peronismo. Y el de la oposición, con epicentro en el panperonismo más sectores del radicalismo, el PRO, otros progresistas y la izquierda. La pregunta es si este último sector tan heterogéneo, con rivalidades históricas, podrá construir una coalición de poder real para el 2027. Pichetto y Lousteau (figuras con desgaste) lo vienen pregonando. Si esto se concretase, ¿no implica subir el precio a un Presidente que seguramente acentuará el peligro del riesgo kuka y dirá “todos contra mi”? ¿O será el precio que deben pagar?

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También quedará al desnudo el día 15 quiénes serán dadores de votos para suspender o eliminar las PASO. No es un tema menor.

A hoy, las oposiciones asoman pobres, incapaces de pensar y proyectar más allá de sus propios intereses. Les falta lo que en el 2023 tuvo Milei: coraje, osadía y, principalmente, audacia.

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Cristina Kirchner y Axel Kicillof no se hablan, si bien se dice que están analizando de ambos lados esa posibilidad. Sin riesgo, no hay posibilidades de que las acciones se concreten en poder.

Hoy, los dirigentes políticos debieran hablar de los padeceres de la sociedad y cómo salir de ellos. Si las oposiciones hablan de conformar una coalición, deberían coincidir en 10 políticas con el compromiso de que quien gane, las aplique y además convoque a un gobierno de coalición. Lula no lo hizo.

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Beatriz Sarlo, en su libro “La audacia y el cálculo”, sobre el gobierno de Kirchner, priorizó justamente esa condición que todo político que se precie de tal debe tener. Audacia tuvo Alfonsín para enfrentar a los militares. Menem, para privatizarlo todo. Kirchner, para lograr que el país creciera a tasas asiáticas en un año.

La economía no da satisfacciones ni al Presidente ni a su ministro del área, quien acude a números mezquinos y aislados para mostrar que marcha lo que no funciona. Es verdad que los sectores priorizados vuelan, pero ni los conurbanos ni el resto del país pueden trasladarse a Neuquén o San Juan. Es verdad que en julio el índice de producción industrial manufacturera creció el 1,9% , pero la medición internanual muestra que cayó un 3,9%. La construcción venía creciendo desde abril, pero en el interanual cayó un 4,4%.

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Resulta increíble que el presidente Milei contabilice como positiva la uberización de la economía. Insólito, tan insólito como la presencia del argentino Dr. en Economía Carlos Ades en la reunión de Gabinete del último lunes, con ausencia de Caputo. Allí, dijo, con otras palabras, que el tipo de cambio está atrasado. ¿Caputo acatará la orden del asesor invitado por Milei?

Tres datos de la realdad ignorada. Daniel Rosato, titular de IPA Pymes: “Según registro de la SRT, llevamos 33.500 pymes cerradas desde diciembre 2023 y a fin de año la pérdida de empleo alcanzará los 500 mil puestos. Hay un 11% de desinversión y una caída del 15.5% en la importación de bienes de capital y repuestos, lo que anticipa un deterioro sostenido de la capacidad productiva”.

Por su parte, el Dr. Eugenio Semino manifiesta: “La última medición de la canasta básica de mayores asciende a $ 2 090.000, contemplando gastos de vivienda. 5 millones de jubilados perciben la mínima o montos cercanos a ella, rondando con bono congelado de $ 70 mil a $ 500 mil . Hay un desfasaje de $1.500.000 frente a la necesidad. Las pensiones no contributivas de 1 millón de personas ascienden con bono a $ 470/480 mil . 2.500.000 de jubilados con actualización de IPC perciben ingresos de alrededor $ 850 mil”.

Semino, concluye: “La recomposición ante la inflación es una farsa frente a la pérdida real”.

Un informe de la Universidad Austral realizado sobre 800 casos de chicos de entre 8 y 15 años en escuelas privadas, reveló una caída del 8,4% en habilidades verbales (capacidad de razonamiento y comprensión de textos) y un 3,4% de retroceso en el coeficiente intelectual. Al respecto, el consultor Dr. Carlos Germano destacó un hecho histórico e inédito: “Hay que retroceder décadas para encontrar un momento donde los padres superen en coeficiente a los hijos”.

En la simplicidad de las grandes cosas, Lionel Messi, en su despedida de la Selección, manifestó: “´para conseguir objetivos grandes, hay que hacer grupos fuertes y unidos”.

Argentina necesita objetivos grandes.