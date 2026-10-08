Opinión

La inteligencia artificial no fracasa en el piloto, lo hace después

El verdadero desafío no consiste en probar que una herramienta funciona, sino en cambiar el proceso, asignar responsabilidades y sostener el resultado cuando termina el proyecto

Ilustración realista de una computadora portátil en un escritorio con "IA" en rojo en la pantalla, junto a código desordenado y símbolos de advertencia.
"La discusión relevante ya no es si las compañías utilizarán inteligencia artificial. Es qué decisiones cambiarán gracias a ella", dice al autor del texto (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Argentina está ampliando su producción de petróleo y gas mientras proyecta una infraestructura energética de otra escala. Ese crecimiento obliga a discutir productividad, seguridad y competitividad. En ese contexto, la inteligencia artificial suele aparecer como una respuesta inmediata: nuevos asistentes, modelos más potentes, agentes capaces de ejecutar tareas y plataformas que prometen convertir los datos en decisiones. El problema es que incorporar una tecnología no equivale a transformar una operación.

Esa fue una de las conclusiones más consistentes del Digitalization in Oil & Gas Conference, realizado en Houston. Aunque las presentaciones abordaron modelos de IA, automatización, gemelos digitales, robótica y ciberseguridad, la conversación volvía una y otra vez al mismo lugar: muchas iniciativas funcionan durante el piloto y pierden impulso cuando tienen que convivir con la organización real.

PUBLICIDAD

Una frase proyectada durante la presentación de Brett Newton, de Chevron Phillips Chemical, resumió el problema: “La implementación no es la línea de llegada. Lo es la adopción sostenible”.

La automatización ahorra tiempo, aunque ese tiempo nunca se convierte en mayor producción, menor riesgo o una decisión mejor

La distinción es decisiva. Un piloto se desarrolla en condiciones relativamente controladas. Tiene un equipo motivado, un alcance acotado, patrocinadores atentos y, muchas veces, datos que fueron preparados especialmente. Escalarlo expone todo lo que el experimento había dejado fuera: sistemas heredados, diferencias entre sitios, conectividad inestable, capacitación, soporte, resistencia al cambio y decisiones que nadie sabe con precisión quién debe tomar.

PUBLICIDAD

Por eso una demostración técnicamente exitosa puede terminar sin impacto económico. La tecnología responde, pero el proceso continúa igual. Los usuarios consultan la nueva herramienta y luego vuelven a la planilla. El sistema recomienda una acción, pero nadie tiene autoridad para ejecutarla. La automatización ahorra tiempo, aunque ese tiempo nunca se convierte en mayor producción, menor riesgo o una decisión mejor.

Existe además una tentación comprensible: comenzar por la herramienta más novedosa y luego buscar dónde aplicarla. En IA, esa lógica suele expresarse como una carrera por utilizar el modelo más reciente. Sin embargo, una tarea predecible puede resolverse mejor con reglas, analítica tradicional o un modelo pequeño. Una consulta compleja puede necesitar un modelo más avanzado.

Una demostración técnicamente exitosa puede terminar sin impacto económico. La tecnología responde, pero el proceso continúa igual.

La arquitectura correcta no es la que incorpora más IA, sino la que resuelve el problema con el nivel adecuado de costo, control y precisión. Lo que nos gusta llamar “Implementación ética de la Inteligencia Artificial”. Cuidar el consumo de tokens de modo que, cuando el costo de estos suba, su uso no se convierta en un problema en sí mismo.

La pregunta inicial debería ser más incómoda: ¿vale la pena conservar este proceso? Automatizar una secuencia innecesaria solo permite hacer más rápido algo que no debería hacerse. Antes de digitalizar hay que eliminar pasos, aclarar el resultado esperado y decidir qué parte del trabajo seguirá requiriendo criterio humano.

Después de 17 años desarrollando soluciones a medida aprendí que la adopción no puede delegarse al usuario al final del proyecto. Se diseña desde el comienzo. Depende de comprender cómo se trabaja realmente, no solo cómo está descripto el procedimiento; de integrar la solución con las fuentes de información existentes; y de definir quién será responsable cuando el equipo que la construyó ya no esté.

La arquitectura correcta no es la que incorpora más IA, sino la que resuelve el problema con el nivel adecuado de costo, control y precisión

También exige cambiar la manera de medir el éxito. La salida a producción es un hito técnico, no un resultado de negocio. A los seis o doce meses habría que observar cuántas personas usan efectivamente la solución, qué pasos dejaron de hacerse, cuánto mejoró el tiempo del ciclo, cuántas excepciones requieren intervención manual, y si el beneficio sigue existiendo. Una adopción alta tampoco alcanza si el proceso no crea valor.

Esto tiene una consecuencia para quienes conducen las empresas. La transformación digital no puede quedar encerrada en tecnología. Operaciones debe ser dueña del resultado; finanzas debe ayudar a verificarlo; seguridad debe intervenir según el riesgo; y las personas que realizan el trabajo tienen que participar antes de que la solución esté definida. Cuando cada área aparece al final para aprobar lo que otra decidió, el piloto acumula fricción y la escala se vuelve improbable.

La industria energética argentina tiene una oportunidad singular. Puede incorporar capacidades que hace pocos años no existían y aplicarlas sobre una expansión concreta de activos, infraestructura y producción. Pero también corre el riesgo de construir un archipiélago de pilotos: herramientas interesantes, desconectadas entre sí y dependientes de las personas que las impulsaron.

La discusión relevante ya no es si las compañías utilizarán inteligencia artificial. Es qué decisiones cambiarán gracias a ella, quién responderá por esas decisiones y qué evidencia demostrará que la mejora sobrevivió al entusiasmo inicial.

La innovación empieza con una prueba. La transformación comienza cuando esa prueba modifica, de manera sostenible, la forma de trabajar.

El autor es CEO y cofundador de The App Master

Temas Relacionados

Inteligencia artificialTransformación digitalAutomatizaciónEnergíaEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Chips de 2 nanómetros: ¿cuánto durará la seguridad que compramos hoy?

La firma reportó que su proceso N2 ofrece entre 10 y 15% más velocidad con igual consumo, o reduce entre 25 y 30% la energía frente a N3, bajo condiciones determinadas

Chips de 2 nanómetros: ¿cuánto durará la seguridad que compramos hoy?

El precio justo

Limitar las actualizaciones, extender contratos o restringir decisiones de propietarios desincentivaría nuevos desarrollos, pese a que el Estado debe facilitar suelo, infraestructura, competencia y seguridad jurídica

El precio justo

La recuperación de los valores cristianos

El último viaje de un jefe de la Iglesia católica a Argentina correspondió a Juan Pablo II en 1987, mientras el Gobierno nacional declaró feriado el lunes 9 de noviembre por las actividades programadas

La recuperación de los valores cristianos

¿Y si pasa?: diez minutos para aprender a cuidarnos

¿Estamos preparados si algo inesperado ocurre? Cuatro preguntas simples para hacerse en familia

¿Y si pasa?: diez minutos para aprender a cuidarnos

La Coparticipación: una deuda impaga desde 1996

A treinta años del mandato constitucional incumplido de sancionar una nueva Ley de Coparticipación, el CeATS presentó el Observatorio de Federalismo Fiscal en una jornada realizada en el Senado de la Nación

La Coparticipación: una deuda impaga desde 1996

DEPORTES

La postura de los jugadores de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo contra el entrenador

La postura de los jugadores de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo contra el entrenador

Los documentos secretos sobre la millonaria indemnización que recibió Christian Horner tras su escandalosa salida de Red Bull

La emotiva entrevista de una nena de 11 años al Dibu Martínez: “Para mí es un ídolo”

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

El periodista español más fanático de Messi dio detalles de su sensible charla antes de la despedida: el sutil dardo a Cristiano Ronaldo

TELESHOW

El comentario sin filtro de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tenías que ser China para mentir así”

El comentario sin filtro de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tenías que ser China para mentir así”

Joaquín Levinton sorprendió en Es mi sueño al presentarse disfrazado de Abel Pintos: “¿Alguien le avisó?”

La frase de Marta Fort que descolocó a Damián Betular en MasterChef: “Voy a hacer de cuenta que no escuché nada”

Eleonora Cassano recordó su sesión de fotos desnuda para la revista Playboy: “Cobré un montón”

El tenso cruce de Ángela Torres con una participante de Popstars que terminó en su eliminación

INFOBAE AMÉRICA

El tango "alivia la digestión": un poema de la Premio Nobel Anne Carson sobre "la belleza del marido"

El tango "alivia la digestión": un poema de la Premio Nobel Anne Carson sobre "la belleza del marido"

“Los poemas no purifican a nadie”: Anne Carson, la escritora que convirtió la incomodidad en un método literario

La pobreza cayó casi 3 puntos en Uruguay: 95.000 personas salieron de esa condición durante el 2026

Roberto Arlt, escritor argentino: “La escuela más útil es la escuela de la calle, que enseña todo aquello que los libros no dicen jamás”

Balotaje en Brasil: Lula busca revertir la ventaja de Bolsonaro con una nueva estrategia digital y apunta a los abstencionistas