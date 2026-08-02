Aportes y límites de una nueva Carta Orgánica del Banco Central

El problema no radica en la falta de restricciones formales, una nueva CO es insuficiente para resolver los problemas monetarios (Foto: Reuters)

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Javier Milei publicó los lineamientos de su reforma a la Carta Orgánica (CO) del BCRA. El diagnóstico -la captura política del BCRA- es acertado. Bienvenida sea una nueva y mejor CO. Pero, dado que el problema no radica en la falta de restricciones formales, una nueva CO es insuficiente para resolver los problemas monetarios de Argentina.

Si se va a reformar la CO, debería darse un paso más y reformar la estructura del BCRA, de modo que el poder de política monetaria quede disperso y sea difícil de capturar.

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El diagnóstico que ofreció el Presidente es, en gran medida, correcto: recorrió la historia inflacionaria argentina desde la creación del BCRA en 1935: 1,03% anual antes de su existencia, 6,05% en la primera década, 29,7% entre 1946 y 1974, 312,8% entre 1974 y 1991, 8,2% bajo convertibilidad, y un 36,3% anual (168.580% acumulado) desde 2002; y concluyó que las remociones intempestivas de autoridades del Banco Central estuvieron ligadas a conseguir mayor laxitud monetaria.

Si se va a reformar la CO, debería darse un paso más y reformar la estructura del BCRA, de modo que el poder de política monetaria quede disperso y sea difícil de capturar

Los cinco puntos de la reforma son:

Eliminar los cinco objetivos de política monetaria y concentrarlos en uno solo: “preservar el valor de la moneda”; Prohibir la financiación del Tesoro; Blindar al presidente y al Directorio elevando el requerimiento a la aprobación de dos tercios de ambas cámaras legislativas (Diputados y Senadores); Restringir el giro de utilidades al Tesoro; y ; y Eliminar las Letras Intransferibles.

Un banco central cooptado puede ignorar el punto 1) sin consecuencias. El punto 2) puede saltearse de manera indirecta. Por ejemplo, un banco nacional compra bonos al Tesoro y acto seguido el BCRA se los compra al banco nacional (nada nuevo en la historia monetaria del país). Sobre el punto 3), ya hay un precedente (fin de la presidencia de la entidad de Martín Redrado) respecto del alcance que el Poder Ejecutivo puede tener sobre el presidente del BCRA. Los puntos 4) y 5) pueden modificarse fácilmente mediante.

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Una estrategia complementaria consiste en fragmentar el valor de aquello que se busca capturar políticamente: el poder de hacer política monetaria (Foto: @GerardoYomal)

Se puede pensar en la reforma de la CO del BCRA en dos niveles. Uno es reforzar la estructura existente, como propone el Gobierno. El otro es reformar la estructura del BCRA. Dado que la letra escrita no le ata las manos al Gobierno, una estrategia complementaria consiste en fragmentar el valor de aquello que se busca capturar políticamente: el poder de hacer política monetaria. Esto hace que la captura política del BCRA resulte más costosa y menos beneficiosa.

Si para Argentina una dolarización es un second-best, una reforma de la estructura del BCRA es un third-best. Así como se puede reformar al BCRA para bien, también se puede reformar para mal.

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Si para Argentina una dolarización es un second-best, una reforma de la estructura del BCRA es un third-best

Lo que sigue no es una alternativa a la dolarización; es lo que queda por hacer si la prometida dolarización no se produce. Pasar de fourth-best a third-best (reforma estructural del BCRA) sigue siendo una mejora, si bien menos robusta que pasar a second-best (dolarización). Este post no plantea necesariamente una propuesta superadora de la dolarización.

El problema no es el texto de la ley

La propia cronología que ofrece Milei es, sin proponérselo, evidencia de que el problema no es el contenido de la CO. Cuatro regímenes de política monetaria radicalmente distintos produjeron resultados igualmente distintos, cada uno con su marco legal:

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la banca previa a 1935, el BCRA estatizado del gobierno de Juan Domingo Perón, la Convertibilidad del 1 a 1 de los noventa; y el régimen post-2002.

Y, sin embargo, ninguno logró sostenerse: la Convertibilidad, que el Presidente cita como el episodio de menor inflación, tenía una restricción al uso fiscal de la emisión y, aun así, “no era del agrado de la política”, en palabras del propio Milei, y terminó abandonada en 2002.

Se intentó y fracasó

En este punto, la nueva CO propone lo que ya se intentó y fracasó: prohibir la monetización del déficit fiscal. No hace falta ni siquiera llegar a la CO para encontrar la obligación incumplida: la Constitución misma, en su artículo 75, inciso 19, manda al Congreso “proveer lo conducente… a la defensa del valor de la moneda”.

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La Constitución misma, en su artículo 75, inciso 19, manda al Congreso “proveer lo conducente… a la defensa del valor de la moneda”

Es un mandato constitucional expreso, vigente desde 1994, y ahí tenemos a la Argentina con una inflación récord a nivel mundial sin que el Congreso actúe al respecto. Si el propio texto constitucional ya exige defender el valor de la moneda y ese mandato se ignora sistemáticamente, ¿qué aporta una prohibición en la CO?

Las prohibiciones sustantivas, en particular, tienen un problema adicional: no necesitan violarse abiertamente para dejar de operar; basta con que el próximo Congreso las derogue o las flexibilice, como ya ocurrió con la Convertibilidad en 2002 y con el límite a los Adelantos Transitorios en la reforma de 2012, que ahora se busca revertir.

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Los episodios en los que se esquivó directamente la norma también son transversales a todo el arco político: en 2010, Martín Redrado fue removido por decreto (DNU 18/2010) luego de que la Comisión Bicameral de la CO emitiera su dictamen a favor por 2 votos contra 1. La comisión, sin embargo, sesionó con apenas tres de sus cinco integrantes (los senadores aún no habían sido designados) y sus miembros de Diputados habían sido nombrados semanas antes. El procedimiento formal se cumplió; su independencia efectiva, no tanto.

En 2017 (“28-D”), el presidente Mauricio Macri presiona a su propio BCRA para imponer un cambio de metas pese a la independencia nominal de la institución. Hoy, bajo un gobierno que se declara libertario, el diseño y la ejecución de la política monetaria pasan por la Secretaría de Hacienda y el BCRA opera, en los hechos, como una dependencia del Ejecutivo.

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El Gobierno debería tomarse las formas en serio: en 2025, intentó nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto

El Gobierno debería tomarse las formas en serio: en 2025, intentó nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto.

Si Javier Milei estuvo dispuesto a recurrir a atajos cuando le resultó conveniente, ¿por qué habría que confiar en que un futuro gobierno peronista no intente lo mismo con el nombramiento o la remoción de una autoridad del BCRA? No es una pregunta retórica. Es por esta anomia institucional que blindar a una autoridad con un requisito de votos más alto no basta. Cuanto más discrecional y más concentrado sea el poder de nombrar y remover, más tentador resulta capturarlo; para cualquier gobierno, no solo para el que uno menos quiere ver en el poder.

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La solución no es confiar en que el próximo ocupante de la Casa Rosada se comporte mejor que el anterior: es reducir el valor de lo que hay para capturar, distribuyendo ese poder de modo que ningún actor, gobierne quien gobierne, tenga la llave completa.

La solución no es confiar en que el próximo ocupante de la Casa Rosada se comporte mejor que el anterior (Foto: Reuters)

La independencia de una institución no es un problema de ningún partido en particular. Es un problema de anomia institucional. Si la norma no restringe, hay que fragmentar el poder a capturar

Usando a la Reserva Federal como ejemplo (el banco central con el que se está más familiarizado), aquí va un ejemplo de cómo dispersar el poder de política monetaria del BCRA:

Un directorio que ningún presidente puede dominar . En lugar de un directorio chico y afín, o de un gobernador único, la política monetaria queda en manos de un cuerpo numeroso (siete miembros con dedicación exclusiva) con mandatos largos (catorce años), no renovables y escalonados de modo que no venza más de uno al año. El resultado aritmético es directo: un presidente que ejerza dos mandatos consecutivos de cuatro años puede nombrar, como mucho, tres o cuatro de los siete cargos dentro del período en que esas designaciones todavía importan.

Un comité de política monetaria que ningún partido puede dominar por sí solo. La decisión de tasas y tipo de cambio no queda en manos del Directorio, sino de un comité más amplio de trece miembros: los siete del Directorio más seis adicionales (académicos, economistas independientes, consultores), designados no por el Ejecutivo, sino repartidos entre los tres partidos con más bancas en Diputados (dos cargos cada uno), con mandatos de seis años no renovables. Ningún partido, por sí solo, puede cubrir la mayoría de esos seis cargos.

La cláusula que bloquea la mayoría por diseño . Si el partido del presidente en ejercicio también tiene la bancada más numerosa en Diputados (un escenario realista), los cargos que le corresponderían según ese cálculo se reasignan automáticamente al cuarto partido en tamaño, en función del número de miembros que le permitiría una mayoría. Esta cláusula se activa automáticamente cuando un partido alcanza la mayoría en el BCRA; en ese caso, el siguiente partido elige los puestos “en exceso”.

Remoción pública, no un decreto. La causal de remoción queda acotada a incapacidad, mala conducta comprobada o condena penal; no puede ser por desacuerdo con una decisión de política, y el procedimiento pasa por una comisión bicameral y multipartidaria del Congreso, con dictamen escrito y obligatorio que debe incluir toda disidencia. Esto es sustancialmente distinto de simplemente exigir dos tercios: no basta con un umbral más alto en el mismo cuerpo si el mecanismo de adjudicación sigue siendo el mismo. Una destitución arbitraria ya no puede resolverse mediante un decreto de verano. Puede seguir ocurriendo, pero deja de ser gratis: se vuelve un acto público, atribuible y políticamente más costoso.

La independencia de una institución no es un problema de ningún partido en particular. Es un problema de anomia institucional

Es importante no engañarse sobre lo que un diseño de este estilo logra y lo que no. La fragmentación no vuelve la captura legalmente imposible y sigue dependiendo de que alguien -un Senado, una comisión bicameral- efectivamente haga cumplir el procedimiento cuando un gobierno decide no acatar las reglas. Su función principal frente a un Ejecutivo decidido a ignorarlas no es impedir la captura, sino hacerla más costosa.

Cuando el poder está concentrado en un solo punto, capturarlo resulta más beneficioso, pero también más visible, ya que hay un único punto de presión y, si cede, se sabe exactamente quién cedió. Cuando el poder está disperso, ocurre lo contrario: la captura se vuelve más cara porque exige coordinar a varios actores simultáneamente, pero esa misma coordinación puede darse entre partes y resultar más difícil de detectar en el momento. No es una ganancia sin costo: es cambiar una captura barata y visible por otra más cara y potencialmente más difusa.

La propuesta del Gobierno, al menos por lo que se conoce públicamente, es una mejora lineal que perdurará mientras persista la voluntad política de no derogarla ni ignorarla (Foto: Reuters)

La propuesta del Gobierno, al menos por lo que se conoce públicamente, es una mejora lineal que perdurará mientras persista la voluntad política de no derogarla ni ignorarla.

Distribuir el poder de nombrar y remover es una mejora estructural porque ya no depende de esa voluntad. Pero sigue siendo, en el mejor de los casos, una manera de encarecer la captura, no de eliminarla.

El 63,2% de inflación anual promedio desde 1945 (la cifra que el propio Milei usa para justificar la reforma) no es producto de una mala ley ni de un mal diseño de la CO: es producto de que, en la Argentina, las normas, incluida la más alta de todas, no le atan las manos al gobierno de turno. Fragmentar el poder monetario no cambia esa realidad de fondo; la vuelve más lenta y más cara de ignorar.

Una dolarización no resuelve todos los problemas, pero elimina la política monetaria como variable de captura

La reforma con mayores chances de sobrevivir a un embate político sigue siendo adoptar un régimen que quede directamente fuera del alcance de la discrecionalidad política: dolarizar. Una dolarización no resuelve todos los problemas (como hemos repetido en varias columnas), pero elimina la política monetaria como variable de captura, con un nivel de credibilidad que ninguna CO argentina ni ningún diseño estructural, por más fragmentado que sea, logró en noventa años.

Ecuador y El Salvador se dolarizaron hace más de 25 años con instituciones que, al momento de dolarizar, no eran sustancialmente más fuertes que las argentinas. En Ecuador, la dolarización tiene más años de vida que cualquiera de sus constituciones (es más fácil reformar la Constitución que desdolarizar).

Fragmentar el poder monetario es mejor que no hacer nada y bastante mejor que lo que propone hoy el Gobierno. Pero si dolarizar es un second-best, es importante tener presente que esto sería un third-best: útil mientras no haya voluntad política para dolarizar.

El autor es Doctor en Economía pro Suffolk University. Actualmente es Director del Center for Free Enterprise en The University of Texas at El Paso