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Cristina Kirchner, la ONU y el verdadero alcance de un dictamen internacional

El rol del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas como ente revisor de una sentencia firme

El CDH no actúa como una cuarta instancia judicial ni sustituye a los tribunales nacionales, sostuvo el autor, con respecto a la condena vigente de Cristina Kirchner
El CDH no actúa como una cuarta instancia judicial ni sustituye a los tribunales nacionales, sostuvo el autor, con respecto a la condena vigente de Cristina Kirchner
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Más allá de la identidad de la persona involucrada, el caso de Cristina Fernández de Kirchner reabre una discusión que trasciende a cualquier persona en particular. La pregunta no es si una condena es correcta o incorrecta, sino cuál es el verdadero efecto que puede tener, dentro del ordenamiento argentino, un eventual dictamen del Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando existe una sentencia firme.

El CDH no actúa como una cuarta instancia judicial ni sustituye a los tribunales nacionales. Examina si el Estado cumplió las obligaciones asumidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y emite dictámenes en el marco del Protocolo Facultativo. No obstante, el artículo 366, inciso f, del Código Procesal Penal Federal reconoce expresamente que la decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual puede habilitar la promoción de una acción de revisión.

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No se trata de una incorporación casual. El legislador previó que, excepcionalmente, un órgano internacional pudiera concluir que durante un proceso penal se vulneraron garantías protegidas por tratados internacionales. Para esos supuestos diseñó una vía procesal específica: la acción de revisión. Esa previsión demuestra que el derecho argentino no ignoró esa posibilidad, sino que decidió regularla.

Balanza dorada con figura vendada y mano con logo de la ONU. Documento central con bandera de Argentina y símbolo del Comité de Derechos Humanos.
El Comité analiza si durante un proceso penal se vulneraron garantías protegidas por tratados internacionales pero no modifica la sentencia dictada por la Justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, una cosa es habilitar la revisión y otra muy distinta es modificar una sentencia firme. Un eventual dictamen favorable no deja automáticamente sin efecto una condena. Solamente puede abrir la puerta para que la defensa solicite la revisión ante los tribunales argentinos.

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La primera decisión corresponderá a la Justicia argentina: determinar si la revisión debe abrirse o no. El tribunal podrá rechazarla por no reunirse los requisitos legales o admitir su tratamiento. Si la revisión fuera admitida, tampoco existirá un resultado predeterminado. El tribunal podrá confirmar íntegramente la condena, modificar parcialmente alguno de sus aspectos o, en la hipótesis más excepcional, dejarla sin efecto si considera que las circunstancias jurídicas así lo justifican. En todos los escenarios, la decisión final seguirá siendo competencia exclusiva de los jueces argentinos.

El antecedente Fontevecchia y D’Amico resulta ilustrativo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado argentino había violado la libertad de expresión y dispuso medidas reparatorias. Sin embargo, cuando el expediente regresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ésta entendió que ese pronunciamiento internacional no producía por sí mismo la nulidad de su sentencia. En consecuencia, la decisión de la Corte Suprema permaneció inalterada. Ese precedente no resuelve el caso actual, pero demuestra que la existencia de un pronunciamiento internacional y sus efectos concretos dentro del derecho argentino son cuestiones diferentes.

Ilustración de un laberinto con paredes de documentos legales, una puerta del Comité de Derechos Humanos de la ONU, un tribunal argentino y siluetas de personas.
"El artículo 366, inciso f, no fue incorporado para garantizar que toda decisión internacional modifique una sentencia firme sino para que los tribunales argentinos puedan evaluar, dentro de un procedimiento excepcional, si ese pronunciamiento justifica revisar una condena", afirmo Jorge Monastersky (Imagen Ilustrativa Infobae)

En definitiva, el verdadero error consiste en reducir una discusión jurídica compleja a afirmaciones categóricas. No es correcto sostener que un dictamen del Comité carece absolutamente de efectos, como tampoco afirmar que automáticamente revoca una condena firme. Entre ambos extremos existe un procedimiento previsto por la legislación argentina y serán, como ocurre en todo Estado de Derecho, los tribunales nacionales quienes tendrán la última palabra.

El debate público, sin embargo, suele presentarse como un falso dilema: o un eventual dictamen del Comité no produciría ningún efecto por existir una sentencia firme, o bastaría un pronunciamiento favorable para dejar sin efecto la condena. Ninguna de esas posiciones refleja con precisión el funcionamiento del derecho procesal argentino.

La revisión de una sentencia firme constituye un remedio procesal extraordinario y de interpretación restrictiva. Por ese motivo, aun cuando un dictamen internacional pudiera constituir el fundamento para promover la acción prevista en el artículo 366, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, ello no elimina el análisis que deben realizar los tribunales argentinos sobre su procedencia y sus eventuales efectos.

También conviene recordar que el Comité de Derechos Humanos no juzga personas ni reemplaza a los tribunales nacionales. Su función consiste en evaluar si el Estado cumplió las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos. El eventual impacto interno de sus dictámenes depende de los mecanismos previstos por el propio ordenamiento argentino.

Expediente judicial abierto en mesa de madera con escudo argentino, logo de la ONU y dos sellos de goma con la bandera de Argentina y el símbolo de la ONU.
"Un eventual dictamen del Comité no produciría ningún efecto por existir una sentencia firme o afirmar que bastaría un pronunciamiento favorable para dejar sin efecto la condena", sostiene el autor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia institucional de este debate excede ampliamente el caso de Cristina Fernández de Kirchner. La respuesta que el sistema jurídico argentino otorgue a un eventual pronunciamiento del Comité será la misma que deberá aplicarse respecto de cualquier ciudadano que invoque una decisión de un órgano internacional de protección de los derechos humanos.

En otras palabras, el verdadero alcance de un eventual pronunciamiento internacional no depende exclusivamente de lo que resuelva el Comité, sino también de la respuesta que el ordenamiento jurídico argentino le otorgue a través de sus mecanismos procesales. Entre sostener que un dictamen carece de todo efecto y afirmar que automáticamente revoca una condena firme existe el derecho procesal argentino.

El debate público suele presentarse como un falso dilema: sostener que un eventual dictamen del Comité no produciría ningún efecto por existir una sentencia firme o afirmar que bastaría un pronunciamiento favorable para dejar sin efecto la condena. Ninguna de esas posiciones refleja con precisión el funcionamiento del derecho procesal argentino.

El artículo 366, inciso f, no fue incorporado para garantizar que toda decisión internacional modifique una sentencia firme. Fue incorporado para que los tribunales argentinos puedan evaluar, dentro de un procedimiento excepcional, si ese pronunciamiento justifica revisar una condena. Esa diferencia es la clave de todo el debate.

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