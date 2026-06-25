Javier Milei acelera su política judicial: envió al Senado un nuevo paquete con 21 pliegos de jueces y fiscales

Javier Milei sonríe con Juan Bautista Mahiques durante un evento por el 2 de abril (Foto: Reuters / Agustin Marcarian)

El presidente Javier Milei envió este miércoles un nuevo paquete de pliegos judiciales al Senado con el objetivo de llenar vacantes en los juzgados Federales. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la Cámara alta recibió un total de 21 candidaturas, lo cual termina de computar un total de 170 pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, desde que empezó la gestión.

Se trata de una nuevo acelerón de la política judicial libertaria, que busca aprovechar los apoyos circunstanciales que tiene en el Senado, para llenar el amplio número de vacantes que había en la Justicia hasta el arribo de la nueva conducción del Ministerio de Justicia.

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Esta mañana y antes de irse por tres días a España para participar de una conferencia, el Presidente firmó los decretos para la designación de 47 jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya habían sido aprobados por el Senado.

En tanto, el Ejecutivo decidió excluir a María Verónica Michelli de la lista, siendo la única candidatura que no fue oficializada. Aunque el Senado había aprobado su pliego, el presidente optó por no firmar su nombramiento, una potestad constitucional que equivale a un veto tácito. La exclusión de Michelli estaría vinculada a su relación familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Esta medida generó repercusión tanto en el ámbito judicial como en el Congreso, donde se interpreta como un mensaje político desde la Casa Rosada.

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La lista de jueces y fiscales que Milei quiere que se apruebe en el Senado está compuesta por los siguientes nombres:

Juan Pablo Ángel Sala — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal. Leonardo Marco Toia — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal. Federico Alfredo Battilana — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Capital Federal. Adolfo Omar Piendibene — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38 de la Capital Federal. Juan Santiago Ylarri — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22 de la Capital Federal. Pablo César Cina — Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal. María Virginia Miguel Carmona — Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca. Facundo Carlos Cortés — Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B. María Soledad Mancini — Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A. Valeria Pérez Casado — Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C. Walter Alfredo Cavassa — Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal. Paula Inés Lo Gioia — Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires. Carlos Nicolás Escandar — Defensor Público Oficial Federal del interior del país con asiento en la Ciudad de Salta, provincia de Salta. Esteban José Chervin — Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 6. Leandro Gastón — Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, Defensoría N° 2. Daniel Fernando Cano — Fiscalía N° 3 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Matías Ezequiel Eidem — Fiscalía N° 7 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Ornella Romina Riggitano — Fiscalía N° 27 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.J Juan Noel Varela — Fiscalía N° 35 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Patricia Luján Cisnero — Fiscalía N° 43 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Germán Helvio Queipo — Fiscalía General Adjunta ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

El listado al que accedió Infobae no cuenta con juzgados o cámaras de Comodoro Py, aunque aseguran que en las próximas semanas podría haber novedades.

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Nota en desarrollo.