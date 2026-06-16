La deuda pública bajó en mayo por la recompra parcial de Letras Intransferibles del Tesoro al Banco Central

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que en mayo de 2026 el stock de deuda bruta se redujo a USD 479.273 millones. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

En mayo, la Administración Central redujo deuda con el Banco Central de la República Argentina tras recomprar parcialmente Letras Intransferibles con dividendos que el ente monetario transfirió al Tesoro.

En el quinto mes del año, las operaciones de deuda pública de la Administración Central ascendieron a USD 78.084 millones e incluyeron financiamiento, canjes, capitalizaciones, pagos, ajustes y cancelaciones. El saldo neto registró una reducción de compromisos con el Banco Central por USD 22.284 millones, atribuida a la cancelación parcial de Letras Intransferibles con rentas de propiedad transferidas por el ente monetario.

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A mediados de mes, el Banco Central de la República Argentina puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones en concepto de dividendos del ejercicio 2025, tras la aprobación del directorio sobre el estado contable del año.

La Secretaría de Hacienda informó que los fondos se distribuyeron en dos operaciones: $6 billones se destinaron a la constitución de depósitos del Tesoro en el Banco Central y $18,4 billones a la recompra de Letras Intransferibles en cartera del organismo. Con esa operación, la deuda pública consolidada con el ente monetario quedó en USD 30.306 millones.

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El objetivo fue reducir la deuda bruta del Estado y modificar la composición patrimonial del ente monetario

La medida se oficializó mediante la Resolución Conjunta 27/2026 publicada en el Boletín Oficial, que habilitó la recompra de Letras Intransferibles al Banco Central. En el Ministerio de Economía resaltaron que el objetivo fue reducir la deuda bruta del Estado y modificar la composición patrimonial del ente monetario.

Qué son las Letras Intransferibles

Las Letras Intransferibles son títulos de deuda que el Tesoro Nacional comenzó a emitir en enero de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y se entregaron al Banco Central a cambio de reservas internacionales. Se utilizan únicamente para pagos de deuda pública externa y no cotizan en el mercado de valores.

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Las Letras Intransferibles son títulos de deuda que el Tesoro Nacional comenzó a emitir en enero de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner (Foto. NA)

Con el paso de los años, el stock se incrementó y pasó a representar un componente relevante del activo del ente monetario. Para analistas y para el equipo económico del presidente Javier Milei, ese mecanismo implicó la descapitalización del Banco Central.

Stock según moneda y legislación

La cartera que dirige Federico Furiase informó que en mayo de 2026 el stock de deuda bruta se redujo a USD 479.273 millones, de los cuales USD 476.743 millones se encontraron en situación de pago normal. También destacó que se extendió el plazo medio de las nuevas colocaciones para cancelar vencimientos, con reducción de las tasas de interés.

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Por tipo de legislación, en mayo la deuda en moneda local representó el 65,9% del total, mientras que el 34,1% restante correspondió a moneda extranjera.

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central bajó en mayo a 57,2%, casi dos puntos porcentuales respecto de abril, según la estimación implícita del producto por parte del Banco Central en los agregados monetarios.

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Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI-, destinadas a recapitalizar el Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en USD 38.786 millones.

El saldo del préstamo del FMI aumentó en USD 911 millones, reflejando la variación de monedas frente al dólar y cancelaciones netas derivadas del retraso en el desembolso esperado.

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Por diferencias de cambio, los Adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron en USD 61 millones y se ubicaron en USD 2.901 millones.

El saldo del préstamo del FMI aumentó en USD 911 millones, reflejando la variación de monedas frente al dólar y cancelaciones netas

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 12.154 millones -aumentaron en USD 4.719 millones-, totalizó en mayo de 2026 USD 467.119 millones, y se redujo en USD 22.122 millones en comparación con el mes previo.

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Composición del endeudamiento por instrumentos

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalló la composición de la deuda pública por instrumento, moneda, tasa de interés y factor de ajuste.

El 56% correspondió a deuda en pesos ajustable por CER, con instrumentos cuyo capital se ajusta por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que sigue la evolución de la inflación:

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Boncer y Lecer : a tasa cero, algunos amortizan semestralmente y otros al vencimiento, y a tasa fija (con TNA entre 1,2% y 4,5%) con amortización semestral.

Discount, Par y Cuasipar : emitidos en la reestructuración de 2005-2010.

Pagarés y préstamos garantizados.

El 41% fue deuda en pesos sin ajuste, con instrumentos cuyo capital no está sujeto a ajustes por inflación ni tipo de cambio, e incluye instrumentos capitalizables y no capitalizables:

Títulos públicos con tasa de interés fija que capitaliza periódicamente y amortización al vencimiento.

Lecap: Letras del Tesoro a corto plazo , devengan una tasa fija que capitaliza mensualmente y pagan al vencimiento. Amortizan al vencimiento.

Boncap : similares a las Lecap, pero con un plazo mayor al año.

Letras capitalizables a una tasa de interés variable , Tamar (mayorista).

Bonos capitalizables a tasa dual : amortizan al vencimiento y devengan intereses que capitalizan mensualmente a la tasa mayor entre dos opciones.

Instrumentos no capitalizables: Bocones PR17; bonos tasa Badlar; Bonos del Consenso Fiscal; Adelantos Transitorios del Banco Central; uso del FUCO (Fondo Unificado de Cuentas).

El 3% correspondió a deuda denominada en dólares estadounidenses pagadera en pesos: Bonos y Letras del Tesoro cuyo capital, denominado en dólares, se ajusta según la evolución del tipo de cambio mayorista (Comunicación A 3500 del Banco Central), e incluye Bonos USD linked y Lelink, además de Bonos duales 2036 emitidos bajo el DNU 164/2023.

La política fiscal y monetaria impulsada por el presidente Javier Milei y ejecutada por el ministro Luis Caputo permitió cancelaciones netas de deuda con el sector privado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Endeudamiento neto durantela gestión ilei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en USD 53.979 millones a mayo último. Al considerar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro durante los primeros meses de 2024 y la variación de depósitos oficiales, el stock consolidado en los primeros 30 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una disminución neta de USD 19.832 millones.

Ese resultado se descompuso en un alza de USD 22.364 millones con organismos internacionales y baja de USD 42.196 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada de 57,2%, fue la menor proporción desde julio de 2025, y casi dos puntos porcentuales por debajo de la heredada de noviembre de 2023, tras un pico de 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos.