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12.819.532.788.614.400.000%: el número de inflación que calculó Milei desde la fundación del BCRA hace 91 años

En la presentación del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, el presidente estimó que la suba del costo de vida se acercó a 13 trillones desde 1935

Javier Milei calculó la inflación acumulada desde que se creó el Banco Central en 1935
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Durante la presentación del proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en cadena nacional, el presidente Javier Milei estimó que la inflación acumulada desde la fundación de la autoridad monetaria en 1935 fue de 12.819.532.788,614.400.000 por ciento.

Bajo la perspectiva del jefe de Estado, la reforma del estatuto del BCRA, que será enviado al Congreso de la Nación en las próximas horas, “viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación”.

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“Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa inflación acumulada desde la creación del Banco Central la cual asciende a: 12.819.532.788,614.400.000%, esto es la inflación acumulada desde 1935. Es una cifra de 20 dígitos”, estimó el mandatario.

Al mismo tiempo, Milei remarcó que desde la salida de la Convertibilidad a comienzos de los 2000, la tasa de inflación acumula un guarismo de seis dígitos: 168.580 por ciento.

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“Dicho en otras palabras, el Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política. Es más, el robo de la alta política no solo tomó lugar mediante la falsificación de dinero para financiar el Estado, sino que además a lo largo del tiempo tomó distintas formas de expropiación. La propia creación del Banco Central arrancó con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas. El resultado de ello derivó en un aumento en la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que a lo largo de una década le robó el 50% del salario a los argentinos”, sumó el Poder Ejecutivo.

Con ese telón de fondo, el Presidente enumeró las cinco claves sobre las cuales se fundamenta la reforma de la Carta Orgánica del Central cuyo objetivo principal es evitar que la autoridad monetaria financie al Tesoro vía distintos mecanismos. Desde su óptica, la emisión de pesos para cerrar el rojo de las cuentas públicas es lo que derivó en esa extensa cifra de inflación de la que habló al comienzo de su discurso.

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