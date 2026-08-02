Monotributo: cuotas, escalas y recategorización

La actualización semestral modifica las escalas de facturación y el importe de las cuotas mensuales

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ARCA oficializó los nuevos valores del Monotributo que regirán desde el 1 de agosto de 2026. La actualización semestral modifica las escalas de facturación y el importe de las cuotas mensuales, mientras que hasta el 5 de agosto permanecerá habilitada la recategorización para quienes hayan cambiado sus parámetros durante el último año.

Con el inicio del segundo semestre del año, miles de pequeños contribuyentes deberán revisar su situación frente al Monotributo.

La modificación alcanza tanto a los límites máximos de facturación de cada categoría como a las cuotas mensuales que pagan los monotributistas. A la par, comenzó el período de recategorización, un trámite obligatorio para quienes hayan registrado cambios en sus ingresos o en alguno de los parámetros que determinan la categoría dentro del régimen simplificado.

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Trámite obligatorio para quienes hayan registrado cambios en sus ingresos o en alguno de los parámetros que determinan la categoría dentro del régimen simplificado

La actualización responde al mecanismo incorporado por la Ley 27.743, que establece que las escalas y los importes del Monotributo se ajustan dos veces por año tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec. De esta manera, el régimen busca acompañar la inflación y evitar que los contribuyentes deban cambiar de categoría únicamente por el efecto del incremento general de precios.

Los importes que deberán abonarse desde agosto son los siguientes.

Al elevarse los topes, numerosos monotributistas podrán permanecer dentro de la misma categoría

Este ajuste resulta clave para muchos contribuyentes que durante los últimos meses incrementaron su facturación únicamente como consecuencia de la inflación y no por un crecimiento real de su actividad.

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Al elevarse los topes, numerosos monotributistas podrán permanecer dentro de la misma categoría o incluso evitar quedar excluidos del régimen.

Este ajuste resulta clave para muchos contribuyentes que durante los últimos meses incrementaron su facturación únicamente como consecuencia de la inflación y no por un crecimiento real de su actividad

Para determinar la categoría correcta no solamente se analizan los ingresos obtenidos, sino también otros indicadores previstos por la normativa, como la superficie destinada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados cuando corresponda.

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En otras palabras, un contribuyente puede mantener un nivel de facturación similar al del año anterior, pero verse obligado a cambiar de categoría porque aumentó el local comercial donde desarrolla su actividad o porque alquila un inmueble de mayor valor.

un contribuyente puede mantener un nivel de facturación similar al del año anterior, pero verse obligado a cambiar de categoría porque aumentó el local comercial

Por el contrario, quienes continúen cumpliendo con los parámetros de la categoría vigente no deberán realizar ninguna gestión.

Tampoco están obligados a recategorizarse aquellos pequeños contribuyentes que llevan menos de seis meses inscriptos en el régimen, ya que todavía no cuentan con un período anual completo para evaluar su situación.

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Un trámite que conviene revisar

Los especialistas tributarios recomiendan no esperar hasta el último día para analizar la situación fiscal. Si bien el sistema de ARCA muestra gran parte de la información proveniente de la facturación electrónica, continúa siendo responsabilidad del contribuyente verificar que los datos sean correctos y reflejen su realidad económica.

Los especialistas tributarios recomiendan no esperar hasta el último día para analizar la situación fiscal

Un error en la categoría puede generar diferencias en el impuesto mensual, deudas posteriores o incluso una recategorización de oficio por parte del organismo recaudador.

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En los últimos años ARCA profundizó los controles mediante el cruce automático de información proveniente de facturación electrónica, acreditaciones bancarias, billeteras virtuales y otros regímenes de información. Esto permite detectar con mayor facilidad inconsistencias entre la categoría declarada y el verdadero nivel de actividad del contribuyente.

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

Cuando un contribuyente está obligado a modificar su categoría y no realiza el trámite dentro del plazo establecido, ARCA puede iniciar una recategorización de oficio.

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En los últimos años ARCA profundizó los controles mediante el cruce automático de información proveniente de facturación electrónica, acreditaciones bancarias, billeteras virtuales y otros regímenes de información

En estos casos el organismo analiza la información disponible y asigna la categoría que considera correspondiente de acuerdo con la facturación y los demás parámetros registrados. Como consecuencia, el monotributista deberá abonar las diferencias de impuesto que pudieran generarse, junto con los intereses previstos por la normativa.

Además, si el contribuyente supera alguno de los límites máximos previstos para permanecer en el régimen simplificado, puede quedar excluido del Monotributo y pasar al régimen general, lo que implica comenzar a tributar IVA, Ganancias y el régimen de trabajadores autónomos, además de afrontar mayores obligaciones administrativas y contables.

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Si el contribuyente supera alguno de los límites máximos previstos para permanecer en el régimen simplificado, puede quedar excluido del Monotributo y pasar al régimen general, lo que implica comenzar a tributar IVA, Ganancias

Por ese motivo, los especialistas aconsejan revisar cuidadosamente la facturación acumulada de los últimos doce meses y no limitarse únicamente al monto mensual de ingresos, ya que el análisis siempre se hace sobre el período anual móvil.

Un régimen que continúa actualizándose

Desde que comenzó a aplicarse el mecanismo de actualización automática por inflación, el Monotributo dejó de depender de modificaciones legislativas para adaptar sus escalas. Esto brinda mayor previsibilidad tanto para los contribuyentes como para los profesionales en ciencias económicas que los asesoran.

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Las actualizaciones semestrales permiten que los límites de facturación acompañen la evolución de los precios y reduzcan el riesgo de exclusión por cuestiones meramente inflacionarias. Sin embargo, la elevada dinámica de la economía argentina obliga a los pequeños contribuyentes a realizar un seguimiento permanente de su actividad para evitar sorpresas al momento de cada recategorización.

La elevada dinámica de la economía argentina obliga a los pequeños contribuyentes a realizar un seguimiento permanente de su actividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchos trabajadores independientes, comerciantes y prestadores de servicios, el Monotributo continúa siendo el régimen más conveniente por su simplicidad administrativa y porque unifica en una sola cuota mensual el componente impositivo, previsional y de obra social. No obstante, esa simplicidad exige cumplir con las revisiones semestrales y mantener actualizada la categoría.

Recomendaciones para evitar inconvenientes

Los contadores coinciden en que la mejor estrategia es llevar un control periódico de la facturación y no esperar a los meses de recategorización para analizar la situación. Un seguimiento mensual permite anticipar cuándo un contribuyente está próximo a superar los límites de su categoría y evaluar si conviene modificarla antes de que el organismo detecte inconsistencias.

Para muchos trabajadores independientes, comerciantes y prestadores de servicios, el Monotributo continúa siendo el régimen más conveniente por su simplicidad administrativa

También resulta aconsejable conservar correctamente la documentación respaldatoria de la actividad, controlar que la facturación electrónica coincida con los ingresos efectivamente obtenidos y verificar periódicamente la información disponible en el Portal Monotributo.

La actualización de agosto representa uno de los movimientos más importantes del calendario fiscal para los pequeños contribuyentes.

La autora es Contadora Pública, especializada en tributación y docente UBA