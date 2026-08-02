Pyme argentinas al mundo: estrategias para triunfar en el micro comercio exterior digital

Se abrió una oportunidad estratégica para potenciar el microcomercio exterior, un segmento históricamente subexplotado que puede generar divisas, empleo y desarrollo territorial (Foto: Unión Industrial Provincia de Buenos Aires -Uitba-)

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Hace unas semanas hubo un pequeño avance hacia el comercio exterior argentino con el Decreto 604/2026. Al simplificar drásticamente el régimen de envíos postales y equiparar el tratamiento de las importaciones por correo con el de los couriers, el Gobierno elimina barreras históricas que frenaban tanto las compras internacionales como, sobre todo, las exportaciones de bajo volumen, y abre una vía ágil y sin límites de valor para que pyme y productores vendan al exterior a través de plataformas.

Esta medida no es solo una simplificación técnica: es una oportunidad estratégica para potenciar el microcomercio exterior, un segmento históricamente subexplotado que puede generar divisas, empleo y desarrollo territorial sin requerir grandes volúmenes ni estructuras complejas.

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Si sos una pyme y estás pensando en exportar, mirá los costos ahora. Aquí el decreto es más disruptivo: se eliminan los límites de valor para exportaciones comerciales por vía postal. Antes era muy complicado o directamente imposible enviar volúmenes medianos por correo oficial.

Tomamos un ejemplo realista de pyme exportadora (producto artesanal o gourmet de USD 45 de precio de venta): Costo de producción: USD 18. Envío postal a Estados Unidos: USD 32. Comisión de plataforma: 10%-15% = USD 4,5-7. IVA / otros (si aplica): variable. Costo total logístico más fees: USD 36-40. Margen bruto aproximado: USD 5-9 por unidad (bajo, pero viable si se vende volumen o se sube el precio)

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Para productos premium (por ejemplo, vino boutique, cuero, diseño de USD 80-150): El envío representa 20%-30% del precio de venta, con márgenes mucho más saludables (USD 25-50 dólares).

En e-commerce internacional se estima 5-15% de devoluciones

Ahora, hay otros factores que impactan en los costos, más allá del envío, como embalaje y seguro (USD 5-12 adicionales por paquete). Las devoluciones también son muy costosas (envío de vuelta + posible pérdida), ya que en e-commerce internacional se estima 5-15% de devoluciones.

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Aduana en destino: en Estados Unidos, el de minimis es USD 800 (muchos paquetes pequeños entran sin aranceles) y en Europa varía por país (a menudo exento bajo ciertos umbrales).

Tracking y confiabilidad: el correo postal argentino es más económico, pero tiene menor visibilidad y mayor riesgo de demoras.

Tipo de cambio y pagos: las plataformas cobran fees de conversión (2%-4%). Recibir en dólares es clave para pyme.

Volumen: con 10-20 envíos/mes se pueden negociar mejores tarifas con couriers o consolidadores.

Medida alineada con las mejores prácticas globales

Expertos internacionales coinciden en que reducir las fricciones en envíos de bajo valor es uno de los factores más potentes para incorporar a las pyme al comercio global.

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El Centro de Comercio Internacional (ITC) de las Naciones Unidas, en su reporte Bringing SMEs onto the E-commerce Highway, destaca que la simplificación de procedimientos postales y aduaneros puede multiplicar la participación de pequeñas empresas en exportaciones transfronterizas (Foto: Reuters)

El Centro de Comercio Internacional (ITC) de las Naciones Unidas, en su reporte Bringing SMEs onto the E-commerce Highway, destaca que la simplificación de procedimientos postales y aduaneros puede multiplicar la participación de pequeñas empresas en exportaciones transfronterizas, especialmente en países en desarrollo.

La alianza reciente entre el ITC y la Unión Postal Universal (UPU) -precisamente el marco que invoca el decreto argentino- busca conectar a pequeños negocios con mercados internacionales mediante logística accesible.

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Conectar a pequeños negocios con mercados internacionales mediante logística accesible

Analistas de organismos como la Unctad (ONU Comercio y Desarrollo) y la OMC (Organización Mundial de Comercio) reiteran que el comercio electrónico transfronterizo reduce los costos fijos de entrada al comercio internacional en un 30%-50%, lo que permite que productos de nicho (alimentos premium, diseño, artesanías, software) compitan en igualdad de condiciones con grandes jugadores.

Casos de éxito en Argentina: ya hay camino recorrido

Aunque el decreto es nuevo, Argentina ya cuenta con ejemplos inspiradores que demuestran el potencial. Numerosas pyme del sector gourmet y agroindustrial (miel, aceites esenciales, vinos boutique de Mendoza y Salta, yerba mate premium y productos regionales) han logrado ventas consistentes en plataformas como Mercado Libre Internacional, Etsy y Amazon, enviando directamente a consumidores finales en Estados Unidos, Europa y países vecinos.

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En el sector del conocimiento y diseño, pyme de software, desarrollo web y productos de cuero o joyería artesanal han utilizado canales digitales para exportar servicios y bienes de alto valor agregado sin intermediarios tradicionales. Productores textiles y de indumentaria de Tucumán y Buenos Aires han escalado ventas regionales a través de Mercado Libre, lo que demuestra que la plataforma ya funciona como “puente” hacia el exterior cuando las barreras logísticas y aduaneras se reducen.

En "El futuro de las Pyme" sostengo que lo importante de cambiar antes de crecer

En mi último libro El futuro de las Pyme sostengo que lo importante de cambiar antes de crecer, Cito casos como estos, que muestran que el talento y la calidad argentina existen; lo que falta es un marco regulatorio que baje aún más los costos y la complejidad operativa.

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Iniciativas públicas y privadas para escalar el éxito

Para que el decreto no quede en una buena intención, Argentina debe actuar con decisión en varios frentes: fortalecer la alianza con Correo Argentino para ofrecer tracking internacional en tiempo real, tarifas competitivas y acuerdos con operadores postales de destino (siguiendo el modelo UPU).

También debe implementar incentivos fiscales temporales para pyme que certifiquen exportaciones vía e-commerce (devolución acelerada de IVA o créditos para inversión en plataformas) y desarrollar “e-hubs” regionales en provincias con vocación exportadora (Mendoza, Córdoba, Tucumán, Patagonia) que integren logística, formación y conexión con plataformas globales.

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Por parte del sector privado, plataformas ya lideran; deben profundizar herramientas específicas para exportadores (calculadora de costos de envío internacional, integración con aduana simplificada y soporte multimoneda). Las fintechs pueden ofrecer soluciones de cobro internacional con bajo costo y protección cambiaria.

A su vez, hay una oportunidad para que empresas de logística y consultoras especializadas creen paquetes “todo incluido” para pymes (envío más trámites más marketing).

Casos de éxito mundiales que Argentina puede emular

China: Las zonas piloto de comercio electrónico transfronterizo permitieron que cientos de miles de pymes manufactureras exportaran directamente a través de AliExpress, Temu y Shein. El apoyo gubernamental en logística y pagos fue clave para su explosivo crecimiento.

India: El programa “Digital India” y el impulso a plataformas locales ayudó a miles de artesanos y pequeñas manufactureras de textiles y joyería a exportar a Estados Unidos y Europa vía Etsy y Amazon, generando ingresos significativos en zonas rurales.

Brasil: Pyme brasileñas utilizan Mercado Libre para exportar productos regionales a otros países de América Latina con gran éxito, lo que demuestra que el modelo de marketplace regional + simplificación aduanera funciona en contextos similares al argentino.

Vietnam y Bangladesh: Pequeños productores textiles y de calzado han pasado de vender localmente a exportar globalmente a través de Amazon y plataformas especializadas, y multiplicaron sus ingresos en pocos años gracias a la reducción de barreras logísticas.

Lo que necesitan las pyme es un ecosistema que les facilite llegar al cliente final sin intermediarios costosos ni burocracia asfixiante

Las pyme argentinas tienen productos de calidad mundial y una creatividad que ya se valora en nichos premium. Lo que necesitan es un ecosistema que les facilite llegar al cliente final sin intermediarios costosos ni burocracia asfixiante. Este decreto es un paso fundamental en esa dirección.

El comercio del siglo XXI es digital, desintermediado y de bajo volumen. Argentina tiene todo para liderar en la región si actúa con visión y rapidez. El mundo ya está comprando: es hora de que nuestras pyme empiecen a vender.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market