Opinión

Modernizar el trabajo sin debilitar al trabajador

Las sociedades modernas deben encontrar mecanismos para equilibrar la relación entre empresas y empleados, que es desigual por naturaleza

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Argentina necesita una legislación laboral moderna. Negarlo sería desconocer una realidad que cambia todos los días.

La irrupción de las plataformas digitales, las nuevas formas de contratación, el trabajo remoto y las transformaciones tecnológicas obligan a revisar normas que, en muchos casos, fueron pensadas para un mundo que ya no existe.

PUBLICIDAD

Ahora bien, modernizar no puede ser sinónimo de desproteger al trabajador.

Los cambios que propicia la Ley de Modernización Laboral y sus Decretos Reglamentarios introducen algunos cambios novedosos, que no siempre se alinean con mejores derechos para los trabajadores.

PUBLICIDAD

Un mundo del trabajo moderno necesita a través del diálogo de todos los actores sociales, consensuar los cambios a fin de que su implementación resulte posible y eficaz. La falta de consensos y adopción de posturas extremas deriva en la judicialización de las reformas.

Nadie puede poner en duda que las disposiciones vinculadas con la simplificación registral y administrativa, la digitalización de procesos y la actualización de herramientas pueden contribuir a reducir burocracia y facilitar la formalización del empleo.

Nadie debería oponerse a que el Estado funcione mejor y a que la gestión de las relaciones laborales, tanto en el plano individual como colectivo incorporen tecnología.

Pero la discusión de fondo no pasa por los trámites. Pasa por el equilibrio de poder entre empleadores y trabajadores.

Toda sociedad moderna debe encontrar mecanismos para equilibrar una relación que, por naturaleza, es desigual. De un lado hay empresas, estructuras organizadas y capacidad económica; y del otro, trabajadores que dependen de su empleo para vivir una vida digna junto a sus familias.

Cuando ese equilibrio se rompe, aparecen los abusos. Y cuando se debilitan los instrumentos colectivos que permiten defender derechos, el trabajador queda más expuesto.

Por eso nos preocupa que algunas de las modificaciones planteadas puedan derivar en una mayor individualización de las relaciones laborales. La negociación colectiva como resultado del dialogo social no debe ser debilitada, ya que eso va en contra de la calidad de vida de los trabajadores.

La Argentina no necesita confrontación de poderes, sino diálogo social intenso. Lo que necesita es construir un nuevo pacto laboral que combine competitividad, inversión y generación de empleo con protección efectiva para quienes trabajan. La verdadera modernización consiste en adaptar las reglas a los desafíos del presente sin resignar derechos básicos. Consiste en incorporar nuevas modalidades laborales sin crear trabajadores de primera y de segunda. Consiste en generar empleo formal sin convertir la precarización en una política pública.

El desfinanciamiento de la seguridad social no puede ser el pato rengo de los cambios. Redireccionar contribuciones patronales que fueron implementadas para financiar el sistema de la seguridad social hacia el pago de indemnizaciones en las grandes y medianas empresas no contribuirá a la superación de la informalidad laboral y la tasa de desempleo existente.

Los jubilados y quienes hoy contribuyen al sistema solidario de la seguridad social necesitan del fortalecimiento del sistema, no de su derrumbe.

Como el mundo cambia y vamos camino a una sociedad occidental con baja tasa de natalidad, indefectiblemente los sistemas de seguridad social sufrirán. Necesariamente en los planes de estudio se debe incorporar la enseñanza de finanzas personales. Los ciudadanos merecen estar informados y preparados para los cambios que se encuentran más cerca que lejos.

El futuro del trabajo debe construirse con diálogo, consensos y responsabilidad. Ni con inmovilismo ni con imposiciones. Porque una economía sana necesita empresas que crezcan, pero también trabajadores cuya dignidad y derechos se respeten y cuenten con herramientas que les permitan resguardarlos de posibles abusos.

Modernizar, sí. Debilitar al trabajador, no.

Temas Relacionados

Reforma laboralDerechos laborales

Últimas Noticias

Una señal intimidante que incluye y supera el caso de la jueza Michelli

El mensaje del Gobierno apunta contra un periodista y asoma como una advertencia a cualquier posición crítica. La maniobra del oficialismo fracasó en el Senado, pero ahora juega la carta de Milei. Agrava así un cuadro cruzado por internas y malestar de socios y aliados

Una señal intimidante que incluye y supera el caso de la jueza Michelli

Franquicias y contexto: invertir con los pies en la tierra

El desafío está en elegir la marca, validar números y sostener consistencia operativa en un escenario de mayor prudencia que ofrece ventanas concretas para quienes saben leer el ciclo

Franquicias y contexto: invertir con los pies en la tierra

Certificado laboral digital: una reforma que simplifica, pero a qué costo

La reforma simplifica, pero también expande la fiscalización, especialmente sobre pymes, empleadores domésticos y contribuyentes con inconsistencias entre sistemas

Certificado laboral digital: una reforma que simplifica, pero a qué costo

El dilema del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Kevin Warsh asumió justo cuando se disparó la inflación por el shock energético. Obligado a reformular su estrategia

El dilema del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Un manifiesto a favor del paisaje

Estos paisajes no son vestigios del pasado, sino sistemas vivos que continúan sosteniendo identidades, economías y formas de habitar el territorio

Un manifiesto a favor del paisaje

DEPORTES

Bill Russell abrió el camino, Michael Jordan lo globalizó y LeBron James mantiene vivo ese legado: la historia de la NBA más allá de la cancha

Bill Russell abrió el camino, Michael Jordan lo globalizó y LeBron James mantiene vivo ese legado: la historia de la NBA más allá de la cancha

El futbolista que podría debutar en la selección argentina ante Honduras y sueña con integrar la lista definitiva para jugar el Mundial

Un entrenador argentino con larga trayectoria en Honduras explica cómo juega el rival de la Selección y por qué se quedó afuera del Mundial

Los campeones del mundo en Qatar que repetirán, los que quedaron en la puerta y los excluidos

El homenaje que le rendirá un club del ascenso al Indio Solari en su camiseta

TELESHOW

El gesto de un fanático que emocionó al Indio Solari en su último cumpleaños: “Él estaba súper contento”

El gesto de un fanático que emocionó al Indio Solari en su último cumpleaños: “Él estaba súper contento”

De la devoción al horror: Julia Calvo y el arte de protagonizar Misery en el teatro

Marina Calabró: “Soy estructurada, generar cambios a mitad de año me moviliza mucho”

Sofía Jujuy reveló que se casó de forma simbólica con Gustavo Hormaechea en una iglesia: “Fue algo íntimo”

La multitudinaria salida familiar de Wanda Nara al teatro: hijos, padres, pareja y sobrinos juntos en una misma noche

INFOBAE AMÉRICA

Cómo se coordinó una contranarrativa para desviar la investigación del magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador

Cómo se coordinó una contranarrativa para desviar la investigación del magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador

Estados Unidos sancionó a Irán con un golpe directo a su red de contrabando de hidrocarburos en la región

La guerra de Irán y las presiones de Washington descomponen a las milicias proiraníes de Irak

Donald Trump dijo que Irán no acepta un acuerdo de paz para frenar la guerra porque son “fuertes y orgullosos”

Raúl Castro reapareció en público en un acto político en La Habana tras las sanciones de EEUU a sus familiares y al dictador Miguel Díaz-Canel