Tragedia en San Juan: revelaron la última imagen enviada desde el helicóptero momentos previos al accidente

El helicóptero sobrevolaba Valle Fértil cuando se perdió el contacto, a las 10:26, y otra aeronave que pasaba por el sector fue la que localizó los restos

Guardar

Una fotografía tomada desde el interior de un helicóptero Bell 412EP minutos antes de que se estrellara en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, circuló este miércoles y se convirtió en el último registro visual del vuelo que terminó con la vida de siete personas. La imagen fue enviada por Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, a un periodista local, y muestra parte del recorrido sobre la zona de Valle Fértil.

La foto fue difundida por el periodista sanjuanino Mauricio Dávila, quien reveló que Videla se la remitió minutos antes del accidente. El funcionario policial llevaba apenas cuatro meses en el cargo de subjefe de la fuerza, tras una trayectoria de 29 años dentro de la institución.

PUBLICIDAD

En la imagen se observa al helicóptero sobrevolando el terreno de Valle Fértil, una zona que el intendente del departamento describió como de acceso muy complejo, condición que dificultó las tareas de búsqueda y demoró el hallazgo de la aeronave.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el último contacto registrado fue a las 10:26. Fue otra aeronave que pasaba por el sector la que localizó los restos y alertó a las autoridades para que se iniciara el operativo de rescate.

PUBLICIDAD

Germán Videla envió la fotografía al periodista Mauricio Dávila minutos antes de que la aeronave cayera en la zona norte del Parque Provincial Ischigualasto

Cómo fue el accidente

La aeronave había partido desde la ciudad de San Juan con personal destinado a participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego en la zona de Valle Fértil, un área donde los incendios son frecuentes en temporadas secas. El vuelo fue contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Fuentes oficiales aclararon que la actividad no fue organizada por el Gobierno de San Juan, sino que se trató de un operativo nacional del que participaban autoridades provinciales vinculadas a la respuesta ante incendios forestales.

PUBLICIDAD

Tras la pérdida de contacto y la confirmación de que la aeronave no había llegado a destino, se activó el protocolo de emergencia. Medios provinciales informaron que el helicóptero fue hallado impactado unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, y desde el aire se habrían observado tres cuerpos.

El acceso al lugar del siniestro presentó dificultades considerables para los equipos de rescate. Los equipos avanzaron hasta el último punto al que se puede llegar por huella vehicular y desde allí continuaron en cuatriciclos y a pie. “Estamos aproximadamente a 12 kilómetros del lugar del siniestro. Hemos llegado hasta cierto punto donde hay huella y después intentaremos llegar con los cuatriciclos”, señaló Juan Pablo Teja Godoy, director del Parque Provincial Ischigualasto, en diálogo con Radio Sarmiento.

PUBLICIDAD

La zona se ubica a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, en dirección a la Quebrada de la Chilca, uno de los sectores de acceso más complejo dentro del parque. Como consecuencia del operativo, el parque cerró sus puertas y suspendió todas las actividades del día.

Una vez confirmadas las muertes, fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia identificaron a las víctimas: el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta.

PUBLICIDAD

La aeronave involucrada es un Bell 412EP con matrícula LV-KGR y número de serie 36696. Realizó su primer vuelo en 2010 y estuvo matriculada previamente en Canadá y Estados Unidos bajo la patente N536LW, cancelada el 17 de noviembre de 2022 cuando el helicóptero fue exportado a la Argentina. Desde entonces quedó registrado por la empresa Jasfly S.A.

El modelo está equipado con dos turbinas Pratt & Whitney, preparado para operaciones de transporte, rescate, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales, con capacidad para un piloto y hasta 14 pasajeros y una velocidad de crucero de 122 nudos.

PUBLICIDAD

El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, se refirió a la tragedia en sus redes sociales: “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas”. El mandatario agregó que el Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar asistencia. Al tratarse de un accidente aéreo, la investigación de las causas quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que será la encargada de determinar qué ocurrió.