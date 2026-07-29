De la patria potestad a la responsabilidad parental

La autonomía progresiva no equivale a independencia, porque la protección de los menores sigue siendo un deber de los padres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Pueden los padres decidir todo por sus hijos? ¿Hasta dónde alcanza la autonomía de un menor? ¿Quién define el límite entre proteger y controlar?

La respuesta, que durante siglos parecía indiscutible, hoy ya no lo es. El derecho de familia atraviesa una de sus transformaciones más profundas: la antigua patria potestad parece ceder paso a la responsabilidad parental, un modelo donde la autoridad deja de ser un poder para convertirse en un deber ejercido en beneficio del menor.

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La explicación de este cambio tiene nombre propio: autonomía progresiva, que no es otra cosa que la capacidad que tienen los menores de ejercer sus derechos, de manera gradual, a medida que se desarrollan. Los padres ya no son concebidos como titulares de un poder absoluto sobre sus hijos sino como garantes de su desarrollo integral y acompañantes en la formación de una autonomía responsable.

Este nuevo paradigma encuentra fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño, que rompió con la idea de que los hijos eran simples destinatarios de protección y los reconoció como verdaderos sujetos de derecho. Desde entonces, la pregunta ya no es qué pueden decidir los padres por sus hijos, sino cuánto debe participar el niño en las decisiones que afectan su propia vida.

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Esta evolución ha sido recogida por la mayoría de los ordenamientos occidentales; España, Francia, Italia y diversos países latinoamericanos han reformulado legislativamente la antigua patria potestad bajo el concepto de responsabilidad parental, mientras que la jurisprudencia internacional, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, continúa también ampliando el alcance de este principio.

Pero este avance, también nos enfrenta a una pregunta delicada:

¿estamos confundiendo autonomía progresiva con independencia?

Porque reconocer derechos no significa abandonar el deber de protección; la responsabilidad parental continúa existiendo, aunque ya no se ejerce desde la imposición, sino desde el acompañamiento. Exige un delicado equilibrio entre protección y libertad, evitando tanto el paternalismo excesivo como el abandono de las responsabilidades parentales. Cada decisión debe valorar la edad, la madurez, el contexto familiar y sobre todo, el interés superior del menor.

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La autonomía progresiva no implica que los hijos decidan todo, ni que los padres pierdan toda autoridad. Significa algo mucho más exigente; que la autoridad solo será legítima cuando eduque para la libertad acompañando el crecimiento de la persona.

Quizás, el gran desafío del Derecho de Familia global en esta cuestión, no sea reconocer nuevos derechos sino aprender a equilibrarlos para que los padres puedan ejercer su poder sin impedir que sus hijos se conviertan, progresivamente, en ciudadanos más libres y más responsables.

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