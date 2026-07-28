Testigos del tiempo: la historia de los faros que guían Punta del Este

Los faros de Punta del Este, José Ignacio e Isla de Lobos nacieron para orientar a los navegantes y hoy forman parte de la memoria y la identidad de Maldonado

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Hay luces que señalan un camino y otras que, con el tiempo, terminan iluminando una historia. Desde hace más de ciento sesenta años, tres faros se encienden cada noche en distintos puntos del departamento de Maldonado: uno en el corazón histórico de Punta del Este, otro sobre la pequeña península de José Ignacio y el tercero en Isla de Lobos, mar adentro, en pleno océano Atlántico. No están reunidos en un mismo paisaje, pero juntos forman un sistema de referencias que une ciudad, costa y naturaleza.

Fueron construidos para responder a una necesidad concreta: brindar seguridad a quienes navegaban estas aguas cuando aún no existían radares, GPS ni cartas electrónicas.

En aquella época, los marinos debían interpretar bajos fondos, bancos de arena, restingas, corrientes, nieblas y temporales. El mar no era un enemigo; simplemente exigía conocimiento, experiencia y respeto.

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Los faros no eliminaron todos los naufragios. Ninguna señal luminosa podía disipar una niebla cerrada, detener una tormenta o corregir un error de navegación. Pero ofrecían algo decisivo: una referencia permanente. En el mar, muchas veces una sola luz podía cambiar un destino.

Faro de Punta del Este: la luz que vio nacer una ciudad

El Faro de Punta del Este se levanta en las calles 2 de Febrero y Antonio Mrak, junto a la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y a pocos metros de la histórica Estación Meteorológica. Integrado hoy al corazón de la península, fue inaugurado en marzo de 1860 y constituye una de las construcciones más antiguas de la ciudad.

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Cuando comenzó a funcionar, Punta del Este era apenas un pequeño asentamiento rodeado de médanos y costa abierta. No existían las avenidas, el puerto ni el perfil urbano que hoy caracteriza a la península.

Durante la noche, aquella costa se confundía con la oscuridad y el faro pasó a convertirse en una referencia imprescindible para quienes llegaban desde el mar y, al mismo tiempo, en uno de los primeros símbolos permanentes del lugar.

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Con el paso del tiempo, la ciudad creció a su alrededor. Llegaron las viviendas, los hoteles, el puerto, la arquitectura contemporánea y el reconocimiento internacional, pero el faro permaneció en el mismo sitio, proyectando cada noche su luz sobre el horizonte.

Más de un siglo después de su inauguración, el 21 de julio de 1965, el carguero argentino Santa María del Luján, que transportaba un importante cargamento de madera, encalló frente a Punta del Vapor, entre las playas Brava y El Emir, en una madrugada de intensa niebla. El accidente recordó que, aun con la presencia del faro, la navegación seguía dependiendo de múltiples factores. Todavía hoy, bajo determinadas condiciones del mar, permanecen visibles restos del naufragio, silenciosos testigos de un episodio que forma parte de la memoria marítima de Punta del Este.

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La Asociación Amigos del Faro de Punta del Este impulsa desde fines de la década de 1980 la preservación del edificio y del paisaje patrimonial de la península (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un antiguo libro de visitas quedó escrita una frase que el tiempo transformó en una suerte de profecía: “Esperamos que la luz del Faro de Punta del Este alumbre en breves años la primera ciudad balnearia de América del Sud”.

Más de un siglo después, aquellas palabras parecen resumir la historia de la península. Fue construido para señalar una costa. Terminó acompañando el nacimiento de una ciudad.

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Desde hace décadas, vecinos de la península trabajan para preservar no solo el edificio, sino también el paisaje urbano que lo rodea. En ese espíritu nació la Asociación Amigos del Faro de Punta del Este, una organización sin fines de lucro creada a fines de la década de 1980 con el objetivo de proteger este emblema histórico y el entorno que le da sentido. A lo largo de los años, la asociación ha impulsado iniciativas para conservar el carácter patrimonial del barrio del Faro y promover la valoración de uno de los símbolos más representativos de Punta del Este, entendiendo que su identidad está estrechamente ligada al paisaje y a la historia de la península.

Faro de José Ignacio: una luz entre la memoria y la sofisticación

El Faro de José Ignacio fue inaugurado en 1877 sobre el extremo más saliente de la península.

Su construcción respondió a la necesidad de ofrecer una referencia propia para una costa donde distintos naufragios habían demostrado la dificultad de identificar con precisión ese sector del litoral atlántico.

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Entre esos episodios se recuerda el del buque inglés Liffey, cuyo accidente impulsó la decisión de levantar una nueva señal luminosa. Más que advertir la presencia de tierra, el faro permitía reconocer exactamente qué tramo de la costa se estaba observando.

Con el paso del tiempo, José Ignacio dejó de ser aquel paraje aislado vinculado a la pesca y a la vida de los fareros para transformarse en uno de los destinos más exclusivos de la región.

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Arquitectura de calidad, galerías de arte, gastronomía de excelencia y residencias integradas al paisaje conviven con una escala urbana cuidadosamente preservada, donde la tranquilidad y la relación con el entorno siguen siendo parte de su esencia.

El faro resume esa transformación. Observó el nacimiento del pueblo y acompaña hoy un lugar que evolucionó sin renunciar a su identidad. Su luz recuerda que el verdadero desarrollo no consiste en reemplazar el paisaje, sino en aprender a convivir con él.

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Faro de Isla de Lobos: la luz en medio del Atlántico

A poco más de ocho kilómetros de la costa de Punta del Este, Isla de Lobos emerge como uno de los espacios naturales más valiosos del Uruguay.

Rodeada por afloramientos rocosos y habitada por importantes colonias de lobos marinos y aves oceánicas, la isla constituye un escenario donde la naturaleza mantiene absoluto protagonismo.

El actual faro fue inaugurado en 1906, aunque la primera señal luminosa instalada en la isla databa de 1858 y posteriormente fue trasladada a Punta del Este.

Su restitución respondió a una necesidad concreta: brindar una referencia segura en un sector donde las restingas y formaciones rocosas exigían extrema atención por parte de los navegantes.

A diferencia de los otros dos faros, esta luz nunca quedó rodeada por una ciudad. Permanece en medio del Atlántico, acompañando un paisaje prácticamente inalterado, donde el viento, el mar y la fauna continúan marcando el ritmo de la isla.

Antonio Lussich fue una figura central en los rescates marítimos de Maldonado y su legado refuerza la relación entre navegación, naturaleza y memoria en Punta del Este (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudad de Santander: una historia que aún emerge del mar

El 24 de mayo de 1895, el vapor español Ciudad de Santander encalló en una restinga próxima a Isla de Lobos mientras navegaba bajo una espesa niebla. El episodio se convirtió en uno de los naufragios más recordados de la historia marítima de Maldonado.

La empresa de salvamento de Antonio Lussich participó en el rescate de los 117 pasajeros y tripulantes, además de recuperar parte de la carga y la correspondencia. Entre los objetos rescatados se encontraba una imagen de la Virgen del Carmen, que tiempo después fue instalada en la Catedral de San Fernando, donde permanece hasta la actualidad.

Más de un siglo después, los restos del buque continúan bajo el agua y, cuando el mar baja y las condiciones lo permiten, todavía pueden distinguirse partes de su estructura. Son una huella silenciosa que mantiene viva la memoria de aquel episodio y recuerda por qué estas luces fueron tan necesarias.

Antonio Lussich: comprender el mar

La historia de los faros y de los naufragios de Maldonado encuentra en Antonio Lussich una figura inseparable. Mucho antes de crear el extraordinario bosque de Punta Ballena, dirigió junto a su familia una de las empresas de salvamento marítimo más importantes del Río de la Plata y participó en rescates que le valieron reconocimiento internacional.

Su legado ayuda a comprender una idea que atraviesa toda esta historia: el mar no era un adversario al que hubiera que vencer, sino un ámbito que exigía conocimiento, prudencia y respeto. Primero ayudó a salvar vidas en el agua; después transformó un paisaje de dunas en uno de los bosques más extraordinarios del país. Dos obras diferentes unidas por una misma manera de entender la naturaleza.

Tres luces, una misma historia

Cada uno de estos faros representa una dimensión distinta de Maldonado. El de Punta del Este acompañó el nacimiento y el crecimiento de una ciudad abierta al mundo. El de José Ignacio fue testigo de la transformación de un pequeño poblado costero en un destino internacional que preservó su escala y su personalidad. El de Isla de Lobos continúa recordando que existe un patrimonio natural cuya mayor riqueza reside precisamente en mantenerse intacto.

La tecnología cambió para siempre la navegación, pero estas torres conservan un valor que trasciende su función original. Son patrimonio, memoria y parte del paisaje cultural del departamento. Cada noche, mientras Punta del Este continúa creciendo, José Ignacio preserva su esencia e Isla de Lobos mantiene intacta la fuerza de la naturaleza, tres luces vuelven a recorrer el horizonte.

Nacieron para guiar embarcaciones, pero el tiempo les otorgó una misión mucho más profunda: convertirse en guardianas silenciosas de la memoria de Maldonado. Porque el verdadero progreso no consiste en olvidar el camino recorrido, sino en conservar aquellas referencias que permiten seguir avanzando sin perder el rumbo.