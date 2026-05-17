Balance fiscal y monetario del plan Libertario en los primeros 27 meses

Foto de archivo - El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el presidente del banco central del país, Santiago Bausili, hablan durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina. Ene 10, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

El balance fiscal y monetario del plan de estabilización del gobierno libertario arroja tres resultados en sus primeros 27 meses:

El cuadro presentado a continuación puede resultar extenso, pero en este caso es relevante. El objetivo es que pueda apreciarse la vuelta de campana que ejecutó el Gobierno en los meses precedentes. Muestra paso a paso la trayectoria de seis importantes variables fiscales y monetarias de las que dependen el cumplimiento del servicio de la deuda pública, la evolución final de la prima de riesgo argentino y la tasa de inflación.

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Estas variables son: la recaudación total del gobierno nacional en moneda constante (columna 1); el gasto primario del gobierno nacional en moneda constante (columna 2); los pasivos no monetarios del BCRA en moneda constante (columna 3); la tasa de crecimiento anual de la oferta monetaria M2 (columna 4); la tasa de variación anual de la demanda de dinero M2 (columna 5); y la tasa de inflación anual (Indec, columna 6).

Las conclusiones son evidentes. En primer lugar: en relación con noviembre de 2023, la recaudación nacional subió muy poco: 3% a lo largo de 2024 y 1% a lo largo de 2025 (lo que implica que en 2025 cayó levemente respecto de 2024), y bajó 7% en el primer trimestre de 2026. El gasto primario bajó mucho: 24% a lo largo de 2024, 23% a lo largo de 2025 (subió levemente respecto de 2024), y bajó 39% en el primer trimestre de 2026 (cayendo también respecto de 2024 y 2025); un caso poco frecuente en el último medio siglo.

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Esta política explica el sostenimiento del superávit fiscal primario, el cual se ha destinado a pagar buena parte del servicio de intereses de la deuda pública. El superávit primario no alcanza para pagar los vencimientos de capital. Para cancelar deuda de capital, en el resto del mundo se coloca nueva deuda en el mercado de capitales; en otras épocas, el gobierno argentino también recurrió a este mercado. Sus puertas están cerradas desde 2019.

En segundo lugar, la deuda cuasi fiscal del BCRA, que restringía la posibilidad de una estabilización monetaria duradera, ha desaparecido. Dos razones lo explican: no hay déficit fiscal primario desde enero de 2024 (excepto en diciembre de 2024 y diciembre de 2025) y una licuación inflacionaria de los pasivos no monetarios. Si bien no se observa con claridad en las series estadísticas del BCRA y la Secretaría de Finanzas, el Gobierno habría contraído nuevas deudas en el período bajo análisis. Sin embargo, estas deudas no modificarían de manera significativa la conclusión.

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La deuda cuasi fiscal del BCRA, que restringía la posibilidad de una estabilización monetaria duradera, ha desaparecido

En tercer lugar, como enseña Milton Friedman en un artículo de 1969, la tasa de inflación surge aproximadamente como la diferencia entre los cambios de la oferta monetaria y los de la demanda de dinero. Esta relación se cumple desde mediados de 2024.

Hasta enero de 2025 inclusive, la cantidad demandada de dinero caía y la tasa de inflación era mayor que la tasa de emisión monetaria.

Entre febrero y septiembre de 2025 , la cantidad demandada de dinero subía y la tasa de inflación era menor que la tasa de emisión.

En octubre de 2025 , la cantidad demandada de dinero permaneció constante y la tasa de inflación fue igual a la tasa de emisión.

En noviembre y diciembre de 2025 , la cantidad demandada de dinero volvió a subir y la tasa de inflación fue menor en noviembre e igual en diciembre a la tasa de emisión.

En los dos meses finales bajo análisis, enero y febrero de 2026, la cantidad demandada de dinero cayó y la tasa de inflación volvió a ser mayor que la tasa de emisión.

La tasa de inflación surge aproximadamente como la diferencia entre los cambios de la oferta monetaria y los de la demanda de dinero (Friedman)

La tasa anual de inflación respondería exclusivamente a factores monetarios. En los últimos doce meses, la causa básica del aumento de la oferta monetaria fue la emisión de pesos para comprar dólares en el mercado cambiario y pagar vencimientos de capital de la deuda.

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En cuanto a las variaciones de la cantidad demandada de dinero, se explican mejor por una secuencia de remonetización y desmonetización impulsada por expectativas cambiarias, más que por la demanda de señoreaje derivada del crecimiento del PBI.

En los últimos doce meses, la causa básica del aumento de la oferta monetaria fue la emisión de pesos para comprar dólares en el mercado cambiario y pagar vencimientos de capital (Foto: Reuters)

En otras palabras, el aumento del precio de la carne, el aumento estacional del costo de la educación, los aumentos de las tarifas públicas, la guerra en Irán y el aumento del precio de la nafta, la inercia y otros argumentos tienen un impacto diluido sobre la tasa anual de inflación o no tienen ninguno.

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Si la prima de riesgo argentino se redujera a niveles que volvieran accesible la colocación de deuda nueva para cancelar capital de deuda vieja, la emisión monetaria para comprar reservas y pagar vencimientos de capital no sería necesaria.

El BCRA podría emitir a razón de 8% anual y esperar una inflación dentro del rango 2%-5% anual gracias a la demanda de señoreaje que acompaña al crecimiento

La economía empezaría a crecer con firmeza, al igual que la recaudación impositiva, y la tasa de inflación bajaría drásticamente. El BCRA podría emitir a razón de 8% anual y esperar una inflación dentro del rango 2-5% anual gracias a la demanda de señoreaje que acompaña al crecimiento; la inflación podría incluso ser menor por remonetización.

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El autor es Profesor e investigador full time, director del CEA, Ucema