Opinión

Lo que Argentina debe leer en el diálogo entre Trump y Xi Jinping

Litio, cobre, gas, alimentos, energía y ubicación geográfica convierten al país en un actor relevante en la nueva arquitectura de seguridad económica occidental

Guardar
Donald Trump viajó a China para reunirse con Xi Jinping (Foto: Kenny Holston/Pool vía Reuters)
Donald Trump viajó a China para reunirse con Xi Jinping (Foto: Kenny Holston/Pool vía Reuters)

La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping no es una reunión bilateral más. Es una escena central del poder global. En un mundo atravesado por conflictos abiertos, rivalidad tecnológica, presión sobre Taiwán y fragmentación del comercio global, Estados Unidos y China no negocian solamente aranceles o compras comerciales; negocian los márgenes de acción de las dos principales súper potencias del siglo XXI.

Para la Argentina, este diálogo importa. Lo que está en juego condiciona la seguridad energética, el comercio, la infraestructura digital, el valor estratégico de los recursos naturales y el lugar de América Latina en la competencia global. La pregunta no es solo qué consecuencias tendrá el acuerdo entre Trump y Xi, sino qué mundo emergerá de esa negociación y cómo debe proyectarse nuestro país dentro de él. Y qué rol podemos jugar.

La escalada en torno a Irán convirtió al estrecho de Ormuz en una de las llaves centrales del diálogo. Por esa ruta transita cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier interrupción prolongada impactaría sobre precios, abastecimiento y estabilidad macroeconómica.

Estados Unidos busca que China ejerza presión sobre Teherán para evitar una escalada que afectaría la estabilidad energética global. Beijing tiene razones propias para hacerlo: parte de sus importaciones de crudo transita por Ormuz y una disrupción prolongada golpearía su aparato industrial.

PUBLICIDAD

Incluso en plena rivalidad estratégica, Washington puede exigir a Beijing responsabilidades concretas frente a una crisis que también compromete intereses chinos.

Para la Argentina, esta discusión no es abstracta. Un mundo más inestable en materia energética vuelve más valiosos a los países capaces de ofrecer recursos claves como alimentos, minerales, gas y previsibilidad política. Nuestro país debe consolidarse como plataforma confiable y líder del hemisferio occidental.

Para ello, tengamos claro que si Ormuz expresa la urgencia, Taiwán representa el riesgo mayor. Beijing considera la isla parte irrenunciable de su soberanía y Washington sostiene desde hace décadas una política de respaldo militar y disuasión.

China no espera que Trump abandone Taiwán en una cumbre; busca condicionar el lenguaje estratégico estadounidense y reducir el margen de maniobra global de Taipéi.

PUBLICIDAD

Qué rol puede jugar Argentina

Taiwán importa mucho para la Argentina por dos razones. La primera es política: la disputa enfrenta a una democracia vibrante con un régimen autoritario dispuesto a alterar por la fuerza el status quo regional. La segunda es tecnológica: la isla ocupa un lugar central en la producción mundial de semiconductores, insumo crítico para inteligencia artificial, defensa, telecomunicaciones y economía digital. Defender su estabilidad es defender una parte esencial de la infraestructura del Mundo Libre.

La inteligencia artificial dejó de ser una innovación sectorial. Es infraestructura estratégica. Define capacidades militares, productividad, autonomía industrial y control de datos. La discusión sobre IA involucra soberanía de datos, infraestructura crítica, seguridad nacional y alianzas confiables. En este terreno, la neutralidad tecnológica es una ilusión: elegir proveedores, nubes, redes y marcos regulatorios también es elegir una inserción geopolítica.

El comercio ya no está separado de la seguridad nacional. La relación entre Estados Unidos y China es una interdependencia armada: siguen comerciando, pero aranceles, restricciones sobre minerales críticos y disputas por tecnología avanzada muestran que cada vínculo puede convertirse en un instrumento de presión.

Allí, la Argentina vuelve a entrar en escena. Litio, cobre, gas, alimentos, energía y ubicación geográfica convierten al país en un actor relevante en la nueva arquitectura de seguridad económica occidental. Pero ese potencial requiere estrategia, reglas estables, infraestructura, alianzas y decisión política. Los recursos naturales se convierten en poder cuando una Nación sabe integrarlos a un plan tecnológico e industrial con grandeza.

La Argentina debe estar a la altura de la historia y de los desafíos del presente y del futuro. El país ya ha definido un rumbo claro: recuperar una alianza estratégica con Estados Unidos, reinsertarse en el Mundo Libre y cooperar con las democracias que sostienen un orden internacional basado en libertad, seguridad y desarrollo. El desafío es sostener esa orientación durante décadas y convertirla en política de Estado.

Esa definición debe traducirse en capacidades concretas: desarrollar nuestros recursos humanos en ciencia y tecnología, proteger infraestructura crítica, convertir recursos naturales en poder de negociación para ganar músculo tecnológico, impulsar desarrollo industrial estratégico y ocupar un lugar de mayor peso en la nueva arquitectura global.

No se trata de cambiar una dependencia por otra. Se trata de comprender que no todas las relaciones estratégicas son equivalentes. China ofrece financiamiento, comercio e infraestructura bajo una lógica de expansión orientada a consolidar dependencias, controlar activos críticos y proyectar influencia política en regiones decisivas. Estados Unidos, en cambio, representa para la Argentina la posibilidad de construir una alianza estratégica de largo plazo dentro de un hemisferio democrático, productivo y seguro: una arquitectura de cooperación de Alaska a Tierra del Fuego, basada en energía, tecnología, defensa, comercio e intereses compartidos para poder desarrollarnos.

Debemos construir una Argentina que sea potencia tecnológica, industrial y armamentística, integrada al Mundo Libre desde una posición de mayor fuerza. Una Argentina que no se limite a proveer recursos, sino que los transforme en desarrollo, soberanía y capacidad estratégica que tenga valor tecnológico y militar de peso en el tablero mundial.

La historia no espera a los países que dudan. Y aunque Argentina ya eligió, ahora es tiempo de sostener, profundizar y aplicar las políticas correspondientes para pasar de los dichos a los hechos. Porque en el siglo XXI, la soberanía no se declama: se ejerce con poder tecnológico, industrial y militar.

Temas Relacionados

Donald TrumpXi JinpingChinaEstados UnidosArgentinaGeopolíticaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Perú tiene la oportunidad de evitar muertes por VSR

El diseño de la estrategia es un gran primer paso; el desafío ahora es ejecutarla a tiempo y a escala, de modo de asegurar las coberturas

Perú tiene la oportunidad de evitar muertes por VSR

¿Eliminar el feminicidio en nombre de la igualdad?

La autonomía de este tipo penal encuentra fundamento, precisamente, en el reconocimiento de que determinadas formas de violencia contra las mujeres no pueden analizarse prescindiendo de los contextos de discriminación

¿Eliminar el feminicidio en nombre de la igualdad?

Salario por decreto, una falsa promesa

Una propuesta del partido liderado por Roberto Sánchez contempla modificaciones en la remuneración mínima y fórmulas para aumentar ingresos, aunque expertos advierten que tales decisiones dependen de factores económicos y no solo de voluntad política

Salario por decreto, una falsa promesa

Ransomware en tiempos de ajuste: por qué un ciberataque puede hundir a una pyme

Cuando hay menos recursos, se suelen postergar actualizaciones, se estiran las licencias y se reduce el personal de IT, dejando la “puerta abierta” a incidentes que no discriminan por facturación

Ransomware en tiempos de ajuste: por qué un ciberataque puede hundir a una pyme

Brecha entre el decir social y el actuar gubernamental

Mientras la sociedad reclama un Estado presente, el Gobierno minimiza la Marcha Federal Universitaria y aplica un ajuste que golpea los bolsillos

Brecha entre el decir social y el actuar gubernamental

DEPORTES

Cuándo se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026: la agenda del fin de semana

Cuándo se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026: la agenda del fin de semana

“Los rompimos todos”: la desopilante anécdota de un recordado futbolista uruguayo sobre la eliminación ante Senegal en el Mundial 2002

“Las mujeres podemos lograr cualquier cosa”: Serena Williams y el recuerdo de su Grand Slam con 7 semanas de embarazo

Casemiro eligió a Messi como el rival más difícil de su carrera: “Necesitas ayuda, no puedes pararlo solo”

Jugaba al hockey y dejó todo por acompañar a Nico Varrone detrás de su sueño de Fórmula 1: la tierna primera cita

TELESHOW

El desgarrador homenaje de Pampita a Blanca el día en que hubiera cumplido 20 años: “El honor de ser tu mamá”

El desgarrador homenaje de Pampita a Blanca el día en que hubiera cumplido 20 años: “El honor de ser tu mamá”

Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su nueva etapa Free Spirits: de los famosos que fueron al elogio a sus fans

La conmovedora historia de Sergio Denis antes de convertirse en ídolo popular

El duro castigo que Gran Hermano le dio a Cinzia: “Debido a todas estas desobediencias”

Abel Pintos y L-Gante, en la mira de Telefe para la vuelta de MasterChef Celebrity: quiénes serían los convocados

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky condenó el ataque ruso contra un bloque de viviendas en Kiev que dejó al menos 24 muertos

Zelensky condenó el ataque ruso contra un bloque de viviendas en Kiev que dejó al menos 24 muertos

Tragedia y misterio: cinco expertos italianos murieron mientras buceaban en las cuevas de un atolón en las islas Maldivas

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad por apagones y protestas en Cuba

Ucrania y Rusia intercambiaron más de 400 prisioneros de guerra en la primera etapa del canje de 2.000 rehenes

Un soldado israelí murió en combate durante los ataques de Hezbollah en el sur del Líbano