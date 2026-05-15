Lo que Argentina debe leer en el diálogo entre Trump y Xi Jinping

Donald Trump viajó a China para reunirse con Xi Jinping (Foto: Kenny Holston/Pool vía Reuters)

La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping no es una reunión bilateral más. Es una escena central del poder global. En un mundo atravesado por conflictos abiertos, rivalidad tecnológica, presión sobre Taiwán y fragmentación del comercio global, Estados Unidos y China no negocian solamente aranceles o compras comerciales; negocian los márgenes de acción de las dos principales súper potencias del siglo XXI.

Para la Argentina, este diálogo importa. Lo que está en juego condiciona la seguridad energética, el comercio, la infraestructura digital, el valor estratégico de los recursos naturales y el lugar de América Latina en la competencia global. La pregunta no es solo qué consecuencias tendrá el acuerdo entre Trump y Xi, sino qué mundo emergerá de esa negociación y cómo debe proyectarse nuestro país dentro de él. Y qué rol podemos jugar.

La escalada en torno a Irán convirtió al estrecho de Ormuz en una de las llaves centrales del diálogo. Por esa ruta transita cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier interrupción prolongada impactaría sobre precios, abastecimiento y estabilidad macroeconómica.

Estados Unidos busca que China ejerza presión sobre Teherán para evitar una escalada que afectaría la estabilidad energética global. Beijing tiene razones propias para hacerlo: parte de sus importaciones de crudo transita por Ormuz y una disrupción prolongada golpearía su aparato industrial.

PUBLICIDAD

Incluso en plena rivalidad estratégica, Washington puede exigir a Beijing responsabilidades concretas frente a una crisis que también compromete intereses chinos.

Para la Argentina, esta discusión no es abstracta. Un mundo más inestable en materia energética vuelve más valiosos a los países capaces de ofrecer recursos claves como alimentos, minerales, gas y previsibilidad política. Nuestro país debe consolidarse como plataforma confiable y líder del hemisferio occidental.

Para ello, tengamos claro que si Ormuz expresa la urgencia, Taiwán representa el riesgo mayor. Beijing considera la isla parte irrenunciable de su soberanía y Washington sostiene desde hace décadas una política de respaldo militar y disuasión.

China no espera que Trump abandone Taiwán en una cumbre; busca condicionar el lenguaje estratégico estadounidense y reducir el margen de maniobra global de Taipéi.

PUBLICIDAD

Qué rol puede jugar Argentina

Taiwán importa mucho para la Argentina por dos razones. La primera es política: la disputa enfrenta a una democracia vibrante con un régimen autoritario dispuesto a alterar por la fuerza el status quo regional. La segunda es tecnológica: la isla ocupa un lugar central en la producción mundial de semiconductores, insumo crítico para inteligencia artificial, defensa, telecomunicaciones y economía digital. Defender su estabilidad es defender una parte esencial de la infraestructura del Mundo Libre.

La inteligencia artificial dejó de ser una innovación sectorial. Es infraestructura estratégica. Define capacidades militares, productividad, autonomía industrial y control de datos. La discusión sobre IA involucra soberanía de datos, infraestructura crítica, seguridad nacional y alianzas confiables. En este terreno, la neutralidad tecnológica es una ilusión: elegir proveedores, nubes, redes y marcos regulatorios también es elegir una inserción geopolítica.

El comercio ya no está separado de la seguridad nacional. La relación entre Estados Unidos y China es una interdependencia armada: siguen comerciando, pero aranceles, restricciones sobre minerales críticos y disputas por tecnología avanzada muestran que cada vínculo puede convertirse en un instrumento de presión.

Allí, la Argentina vuelve a entrar en escena. Litio, cobre, gas, alimentos, energía y ubicación geográfica convierten al país en un actor relevante en la nueva arquitectura de seguridad económica occidental. Pero ese potencial requiere estrategia, reglas estables, infraestructura, alianzas y decisión política. Los recursos naturales se convierten en poder cuando una Nación sabe integrarlos a un plan tecnológico e industrial con grandeza.

PUBLICIDAD

La Argentina debe estar a la altura de la historia y de los desafíos del presente y del futuro. El país ya ha definido un rumbo claro: recuperar una alianza estratégica con Estados Unidos, reinsertarse en el Mundo Libre y cooperar con las democracias que sostienen un orden internacional basado en libertad, seguridad y desarrollo. El desafío es sostener esa orientación durante décadas y convertirla en política de Estado.

Esa definición debe traducirse en capacidades concretas: desarrollar nuestros recursos humanos en ciencia y tecnología, proteger infraestructura crítica, convertir recursos naturales en poder de negociación para ganar músculo tecnológico, impulsar desarrollo industrial estratégico y ocupar un lugar de mayor peso en la nueva arquitectura global.

No se trata de cambiar una dependencia por otra. Se trata de comprender que no todas las relaciones estratégicas son equivalentes. China ofrece financiamiento, comercio e infraestructura bajo una lógica de expansión orientada a consolidar dependencias, controlar activos críticos y proyectar influencia política en regiones decisivas. Estados Unidos, en cambio, representa para la Argentina la posibilidad de construir una alianza estratégica de largo plazo dentro de un hemisferio democrático, productivo y seguro: una arquitectura de cooperación de Alaska a Tierra del Fuego, basada en energía, tecnología, defensa, comercio e intereses compartidos para poder desarrollarnos.

Debemos construir una Argentina que sea potencia tecnológica, industrial y armamentística, integrada al Mundo Libre desde una posición de mayor fuerza. Una Argentina que no se limite a proveer recursos, sino que los transforme en desarrollo, soberanía y capacidad estratégica que tenga valor tecnológico y militar de peso en el tablero mundial.

PUBLICIDAD

La historia no espera a los países que dudan. Y aunque Argentina ya eligió, ahora es tiempo de sostener, profundizar y aplicar las políticas correspondientes para pasar de los dichos a los hechos. Porque en el siglo XXI, la soberanía no se declama: se ejerce con poder tecnológico, industrial y militar.