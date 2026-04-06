Caputo: “El año que viene no va a ser un típico año electoral, va a ser un paseo por el parque”

El ministro de Economía vinculó las decisiones del mercado al temor a un eventual cambio político y descartó impactos por la coyuntura actual

El ministro de Economía Luis ‘Toto’ Caputo aseguró que el año que viene no presentará las tensiones tradicionales y que, a diferencia de otros períodos similares en la historia argentina, el país vivirá una situación de tranquilidad económica. “Nos va a ir bien”, dijo Caputo y fundamentó esa perspectiva en la percepción de estabilidad que, según el funcionario, comparten buena parte de los actores políticos, incluido un grupo relevante de gobernadores opositores.

Luis Caputo se presentó esta noche en La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul en La Nación Más. Allí expresó que “el año que viene no va a ser un típico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque”.

Recordó, además, que durante el reciente Argentina Week observó a “12 gobernadores opositores afirmar que no hay ninguna posibilidad de retroceder”, a la vez que recordó que “hablaron mejor de nosotros como gobierno que nosotros mismos”.

Al ser consultado sobre el impacto en los mercados de la situación del ex vocero presidencial y actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Caputo fue enfático en descartar cualquier efecto sobre el riesgo país o en materia de inversiones: “Lo de Adorni no afecta a la economía en absoluto; lo que realmente influye es la volatilidad política”, explicó.

Para Caputo, la verdadera amenaza para la estabilidad económica reside en la posibilidad percibida, aunque remota, de un retorno del kirchnerismo al poder, al que definió como “el infierno para la mayoría de la gente”.

Según precisó el ministro, esa percepción condiciona el comportamiento de los actores económicos: “Nueve de cada 10 personas consultadas responden que no depositan su dinero en los bancos por miedo a que vuelva el kirchnerismo”.

En ese sentido, Caputo consideró que, si bien en su opinión la probabilidad de tal regreso es “cero”, entiende que el mercado toma esas inquietudes como información relevante, lo que impacta en decisiones como la repatriación de fondos o el uso de beneficios fiscales.

Luis Caputo aseguró que el próximo año electoral será “un paseo por el parque” y destacó un escenario de estabilidad económica REUTERS/Agustin Marcarian

En la entrevista, el titular de Hacienda defendió la nueva legislación para regularización fiscal, al indicar que “la ley está muy bien hecha, ya que blinda totalmente a la gente y a los bancos”. No obstante, también admitió que sectores de la sociedad siguen manifestando reparos fundados en el temor a eventuales virajes políticos: “Es tal el mamarracho del otro lado que hay quienes creen posible un retorno del kirchnerismo y, pese a los resguardos legales, se mantienen escépticos”, puntualizó el ministro.

Caputo insistió, además, en que mantiene una visión optimista respecto a la posibilidad de que la regularización fiscal avance y sea adoptada masivamente. Argumentó que observa una diferencia entre la percepción social y la situación real: “Yo observo el mediano plazo y el comportamiento del mercado. El escenario negativo, aunque improbable, sigue pesando en las decisiones individuales, pero no tiene un sustento objetivo”, precisó.

Por último, Caputo subrayó su estilo directo y alejado de los discursos habituales de la dirigencia política: “La gente valora que digo lo que pienso, no hablo como un político sino como un ciudadano más dentro del puesto en el que estoy, y creo que eso se reconoce”, afirmó.

Caputo admitió, respecto de los resultados del plan de “inocencia fiscal” que aún puede haber algo de reticencia de los bancos, pero se manifestó confiado que al final “van a salir los dólares del colchón”.

El ministro fue enfático al asegurar: “no hay estanflación, los datos muestran lo contrario. Los datos miden la realidad y la realidad es incontrastable. Estamos prácticamente en récord no en todo, pero sí en muchísimas cosas: PBI, actividad económica, consumo privado. Los medios tratan de instalar que no se nota, pero claramente se nota. Tratan de instalar que hay una mega-recesión en un momento en que el consumo está en un pico histórico”.

Por otra parte, Caputo admitió que en marzo el nivel de actividad puede dar “más bajo” y que la inflación más alto “por la guerra”. Pero insistió con algunos datos favorables, como el aumento de 44% en la venta de motos. “Antes la gente quemaba el dinero por la inflación. Hoy hay crédito. Cambió el consumo. Los datos son incuestionables”, subrayó.

Además, cuando el periodista le señaló la baja de recaudación fiscal durante ocho meses consecutivos, replicó que la baja se debe a que “sacamos impuestos; pero algunos en su brutalidad no tienen en cuenta esos efectos”.

En su insistencia sobre la importancia de los datos por sobre las “sensaciones”, Caputo insistió en afirma que “gran parte del periodismo ignora los datos”. Y además, en referencia al exministro Aníbal Fernández recordó: “tuvimos un ministro que tenía la sensación de que había menos pobres en Alemania.

También negó que el dólar esté atrasado señalando que hubo superávit comercial récord en enero. Y defendió a los funcionarios, algunos del área de Economía, que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación. Más aún, dijo que lo habían hecho “inducidos por mí: yo les digo a mis funcionarios que tomen créditos hipotecarios, que son una oportunidad única. El crédito hipotecarios es un motor de reactivación fenomenal”. Y dijo que sobre más de 27.000 créditos hipotecarios, los tomados por los funcionarios “no llegan al 0,2 por ciento”.