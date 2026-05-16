Opinión

El corrosivo microclima de Olivos y el efecto inverso del respaldo a Adorni

El Gobierno no logra instalar temas propios, como el dato de inflación, en su intento de revertir el cuadro político. Al contrario, hasta los malgasta. Pesa el caso del jefe de Gabinete: siguen perdiendo valor los gestos de apoyo y, al revés, complican la situación y tensan la interna

Guardar
Javier Milei en Carajo
Javier Milei, en una reciente entrevista. Incluyó otra carga contra periodistas

El Gobierno esperó el dato a la baja de la inflación de abril con la esperanza, repetida, de empezar a dar vuelta la página política. En otro renglón de su agenda semanal, aunque significativo, aparecía un acto oficial, en Mendoza, para celebrar la primera coronación de un proyecto RIGI. En los dos casos, el microclima de Olivos terminó mostrando su efecto corrosivo. Javier Milei festejó el IPC del mes pasado pero lo consumió volviendo a la carga contra el enemigo fabricado en la narrativa violeta, es decir, “la” política, empresarios y, por supuesto, periodistas. Casi en simultáneo, se producía otra muestra de sostenimiento de Manuel Adorni, esta vez como único representante del Gobierno en el escenario mendocino, algo que generó malestar local y hasta el desplante de un jefe comunal.

Las dos son expresiones de un grado creciente de ensimismamiento político. Algo parecido expone la cerrada reacción del Gobierno frente a la masiva marcha universitaria del martes pasado. También, la tensión ampliada de la interna, que llega al punto de descolocar a los bloques legislativos de LLA en la relación con socios. Se trata de disputas que suman desgaste al efecto provocado por el caso Adorni, un punto que habría asomado como inquietud en los contactos que acaba de mantener Santiago Caputo en Washington. Ese temario, por supuesto, fue dominado por la cuestión China, pero no excluyó el cabotaje.

PUBLICIDAD

El número de la inflación de abril era esperado por el Gobierno como un dato oxigenante. Y tal como anticipaban relevamientos privados, marcó un quiebre después de diez meses seguidos al alza. Fue 2,6%, una cifra nada menor y que, con el andar, expondrá si marca el inicio de un declive sostenido o establece una “meseta” nueva, en torno a los 2 puntos porcentuales. Por lo demás, la inflación dejó atrás en un cuatrimestre la cifra establecida en el Presupuesto 2026: acumula ya un 12,3%, mientras la proyección del texto presupuestario fue del 10,1% para todo el año.

Con todo, la cifra del último IPC no fue parte de un mensaje para tratar de mejorar las expectativas, sino que alimentó una nueva andanada de Milei, reducida al libreto de batalla. “Retomando la normalidad. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero descendente”, escribió en X. Llamativo: al menos en versión conspirativa, sostuvo que la inflación no sería un fenómeno de origen exclusivamente monetario.

PUBLICIDAD

Después, en su paso por canales amigos, el Presidente buscó moderar el sentido triunfalista de su primera reacción y sostuvo que el éxito o verdadero alivio se produciría cuando el IPC marque cero. Igual, Milei volvió sobre la idea de que la escalada inflacionaria fue consecuencia de una “intento” golpista. Y en otro ramal de declaraciones, cargó sobre la oposición y retomó descalificaciones a periodistas, que hace rato superaron todos los límites y en el último capítulo apuntó contra Débora Plager, de LN+.

Los insultos -contra opositores, economistas, periodistas- son la expresión tal vez más clara pero no única del modo de ejercer el poder. Y se trata de una práctica que se viene agudizando en estos meses adversos, especialmente por la situación del jefe de ministros. La defensa del funcionario lo llevó a exponer el mismo grado de cerrazón y tono duro frente a la primea línea del oficialismo. La última entrega dejó además una promesa presidencial: dijo que Adorni presentaría en breve su declaración jurada. Hasta ahora no ocurrió.

Manuel Adorni y Alfredo Cornejo, junto a Horacio Marín y comitiva, conversan en un terreno arenoso con hileras de paneles solares y un cielo claro al fondo
Manuel Adorni, en la inauguración del parque solar El Quemado

En una sucesión que comenzó a mediados de marzo, el monotema Adorni es alimentado por los dos mismos ingredientes: el respaldo sostenido de Olivos -es decir, del Presidente y de Karina Milei- y la serie de elementos que suma la investigación sobre el patrimonio del funcionario. En los últimos días, a los renglones de propiedades, refacciones y viajes, se agregaron sospechas sobre billeteras virtuales y, en particular, operaciones con criptomonedas. Eso va de la mano con las versiones sobre una citación a declaración indagatoria.

Cada vez más, el problema para el oficialismo es el efecto inverso del respaldo a Adorni. Hace rato pasaron a ser irrelevantes las reuniones de gabinete o de “mesa política” difundidas como gestos de sostenimiento del funcionario. Y alguna cita, como la última, ni siquiera mereció la distribución de fotos. Al revés, lo que viene ocurriendo es que algunos gestos terminan siendo negativos.

El referido acto en Mendoza ilustra el momento. Tenía el sentido de destacar la inauguración del parque solar El Quemado, en Las Heras. Contra lo que se esperaba, no viajó Luis Caputo. Y, a pesar de algunos deseos locales, ya era sabido que no viajaría el Presidente. Adorni se convirtió en el único representante nacional y, visto así, cualquier gesto iba ser interpretado como una señal de apoyo o de reparo. No se lo vio cómodo al gobernador Alfredo Cornejo, aliado del gobierno nacional. Y el intendente local, Francisco Lo Presti, evitó subir al escenario.

La trama de la serie inaugurada por el jefe de Gabinete hace más de dos meses tiene impacto en la interna y afecta desde la gestión hasta el Congreso. En Economía lamentan no poder explotar datos o anuncios. En rigor, algunos pasan casi inadvertidos. Pero el punto más sensible es el impacto de la situación política -sobre todo y últimamente, del oficialismo- en el análisis reservado de consultores y en el mundo empresarial, no sólo financiero.

No se trataría sólo de “ruido”. Algunas jugadas internas también afectan la actividad -escasa- del Congreso y la relación con jefes provinciales. La tensión de Karina Milei con Patricia Bullrich -que registra un nuevo pico desde de que la ex ministro apuntara contra Adorni reclamando que aclare su situación patrimonial- puso en crisis un acuerdo con aliados y socios -PRO, UCR, provinciales- para avanzar en el tratamiento de reforma electoral. La lógica de las negociaciones -modificaciones o desglose del texto original- fue frenada por Karina Milei, bajo la consigna de no ceder y mantener la letra del Ejecutivo. Final abierto, claro, aunque con renovada señal de cerrazón de Olivos.

Otro ejemplo: la designación del “karinista” Sebastián Pareja al frente de la comisión bicameral encargada de fiscalizar las actividades de la SIDE, que maneja una considerable y discrecional caja, y que por ahora Santiago Caputo mantiene en su órbita. Esa es una parte de la lectura. La otra es que dejó en el camino la promesa del cargo para Cristian Ritondo, pieza clave en el armado de Diputados. Y por encima de todo, asoma la señal de Olivos con claridad: se refuerza el alineamiento sin vueltas. Eso incluye la defensa del jefe de Gabinete.

Ocurre que, hacia afuera, no todo se traduce del mismo modo. Lo dicho: el respaldo a Adorni suma señales de efecto inverso. La semana cerró con una nueva reunión del Presidente y su funcionario. Nada nuevo ni gravitante. A Olivos también fue convocado Pablo Quirno. Y eso mismo alcanzó para condimentar el día con renovadas especulaciones sobre reemplazos para la jefatura de Gabinete, rechazadas hace poco y de manera enfática por el Presidente. Todo hace al clima.

Temas Relacionados

Javier MileiManuel AdorniInflaciónInternas

Últimas Noticias

La inflación no crea empleo: el error detrás de décadas de crisis

Las interpretaciones acerca de la emisión de dinero, desde la visión de la Escuela de Chicago hasta la crítica Escuela Austríaca, explican los persistentes desequilibrios productivos y de capital observados en la economía argentina reciente

La inflación no crea empleo: el error detrás de décadas de crisis

Inflación en baja: cuál es el bono que mira el mercado

La cláusula que permite a los inversores recuperar el capital en mayo de 2027 ofrece protección frente a subas de tasas de interés y cambios en las expectativas económicas

Inflación en baja: cuál es el bono que mira el mercado

Mucho stock, poca venta: ¿Cómo superar la ecuación que preocupa?

La interacción dinámica entre inventarios, cuentas por cobrar y liquidez obliga a las empresas argentinas a revisar sus políticas financieras, priorizando la rotación de activos sobre la acumulación tradicional de mercaderías e insumos

Mucho stock, poca venta: ¿Cómo superar la ecuación que preocupa?

El alza de fertilizantes y el desafío de producir con inteligencia

Un encarecimiento de los insumos requiere que las empresas agrícolas adopten estrategias basadas en datos, tecnología y una administración eficiente para mantener la rentabilidad sin comprometer rendimiento ni calidad de producción

El alza de fertilizantes y el desafío de producir con inteligencia

Las empresas priorizan beneficios ante la incertidumbre electoral

En períodos electorales, distintos sectores ajustan sus políticas para evitar decisiones de largo plazo, buscando soluciones a corto plazo que mejoren el bienestar diario de sus colaboradores

Las empresas priorizan beneficios ante la incertidumbre electoral

DEPORTES

La noche en la que River volvió al Monumental después del Mundial 78 y goleó a Central en medio de una maratón de tres partidos en tres días

La noche en la que River volvió al Monumental después del Mundial 78 y goleó a Central en medio de una maratón de tres partidos en tres días

Los grandes ausentes de la selección argentina en los Mundiales a lo largo de la historia

El explosivo descargo de una figura del Real Madrid en medio de la misteriosa separación de Vinicius: “Esta situación me asusta”

Juan Manuel La Serna venció a Bautista Torres en el cruce entre argentinos y es finalista del Challenger de Córdoba

El festejo del Dibu Martínez con su familia tras la clasificación del Aston Villa a la Champions: el duelo de penales con su hijo

TELESHOW

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Andrea Politti: “Qué lindo es hacer de mala, me fascina”

El desafío de abrir un teatro en la Argentina: Almagna, la apuesta de Gastón Cocchiarale en tiempos adversos

Ricky Maravilla: “Le prometí a mi mamá que íbamos a dejar de ser pobres”

Diego Latorre recordó la particular frase que dijo sobre Yanina el día de su boda: “La que no está acostumbrada es ella”

INFOBAE AMÉRICA

Dos grandes navieras europeas dejaron de tomar pedidos relacionados con Cuba tras las sanciones de EEUU

Dos grandes navieras europeas dejaron de tomar pedidos relacionados con Cuba tras las sanciones de EEUU

Donald Trump afirmó que las fuerzas de EEUU y Nigeria eliminaron a Abu-Bilal al-Minuki, el segundo al mando de ISIS

Honduras oficializó la designación de Hamás y la Guardia Revolucionaria Islámica como organizaciones terroristas

Panamá: El presidente Mulino reconoce innovadora cirugía cerebral en hospital de Colón

Académicos costarricenses alertan sobre riesgos éticos de la inteligencia artificial en educación: estudio revela preocupaciones por sesgos y privacidad