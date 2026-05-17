Incentivos a la inversión y una oportunidad para el agro

El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI), aprobado con la sanción de la Ley de Modernización Laboral

El RIMI otorga a nuevas inversiones amortización acelerada y recupero de IVA.

Por el Decreto 242/26, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI), aprobado con la sanción de la Ley de Modernización Laboral. El RIMI busca posicionarse como la versión pyme del exitoso RIGI.

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El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con más de un año de vigencia, ya acumula USD 27.000 millones en proyectos de inversión aprobados, mientras otros USD 72.000 millones se encuentran ingresados para su evaluación.

El RIGI está pensado para grandes inversiones, con un piso de USD 200 millones para su ingreso.

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El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con más de un año de vigencia, ya acumula USD 27.000 millones en proyectos de inversión aprobados

Los requisitos para acceder

Por el contrario, el RIMI está orientado a las empresas pyme, con un piso de inversión de USD 150.000 para acceder.

Se permite invertir en la compra, adquisición o fabricación de bienes amortizables, tanto bienes de capital (excepto automóviles) como bienes informáticos y/o de telecomunicaciones, y también se consideran inversiones en obras destinadas a la producción.

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Se permite invertir en la compra, adquisición o fabricación de bienes amortizables, tanto bienes de capital (excepto automóviles) como bienes informáticos y/o de telecomunicaciones

Los montos de inversión mínima para ingresar al RIMI dependen de la categoría de la pyme frente a ARCA:

“micro empresas” tendrán un piso de inversión de USD 150.000;

“pequeñas empresas”, USD 600.000:

“empresas medianas del tramo 1”, es de USD 3,5 millones; y

“empresas medianas del tramo 2”, es de USD 9 millones.

Con este esquema escalonado, el RIMI logra llegar a la mayor parte de las casi 600.000 empresas pyme con empleo registrado.

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Beneficios impositivos y devolución de IVA

El RIMI introduce dos mecanismos clave que impactan directamente sobre el costo del capital. En primer lugar, los beneficiarios del RIMI podrán amortizar aceleradamente las inversiones, un beneficio fiscal que permite reducir la ganancia neta sujeta al impuesto en los primeros años de inversión.

Mientras que fuera del nuevo régimen especial las inversiones en bienes muebles deben amortizarse de acuerdo con la vida útil del bien -típicamente entre cinco y diez años-, dentro del RIMI se permite hacerlo en tan solo dos ejercicios fiscales anuales consecutivos.

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Los beneficiarios del RIMI podrán amortizar aceleradamente las inversiones, un beneficio fiscal que permite reducir la ganancia neta sujeta al impuesto en los primeros años de inversión (Foto: Unión Industrial Provincia de Buenos Aires -Uipba-)

En el caso de las inversiones en obras inmuebles dentro del RIMI, se acorta un 40% la vida útil, que por lo general se establece en 50 años, permitiendo la amortización en 30 años.

Para inversiones en la explotación de recursos naturales no renovables, como minas, canteras y bosques, el régimen contempla una reducción de la vida útil de la explotación del 37,5%, a medida que se va consumiendo.

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Para inversiones en la explotación de recursos naturales no renovables, como minas, canteras y bosques, el régimen contempla una reducción de la vida útil de la explotación del 37,5 por ciento

El régimen también plantea la devolución acelerada del crédito fiscal del IVA generado por las inversiones productivas.

El plazo para solicitar el reintegro se reduce a la mitad, pasando a tres meses desde los actuales seis. Este beneficio fiscal busca mejorar el flujo de caja y reducir el costo financiero del capital.

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Las empresas que ingresen tendrán hasta dos años de plazo para llevar a cabo las inversiones comprometidas en el RIMI.

El impacto del RIMI en el sector agropecuario

El sector agropecuario destaca entre los potenciales beneficiarios del nuevo régimen. No se estableció un monto mínimo de inversión para sistemas y equipos de riego o de eficiencia energética, rubros que pueden implementarse de manera conjunta. Se incluyen las obras complementarias requeridas para el funcionamiento de estos sistemas, incluidas aquellas con un grado de avance de hasta el 30% desde la vigencia de la ley.

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Tampoco se contempla una inversión mínima para mallas antigranizo ni para animales vivos con fines reproductivos de mejora genética.

El régimen también plantea la devolución acelerada del crédito fiscal del IVA generado por las inversiones productivas

La ausencia de un monto mínimo de inversión habilita a los productores agropecuarios de menor escala a sumar estos beneficios.

En Argentina, actualmente solo 2,4 millones de hectáreas están equipadas para riego, lo que representa un 5,7% del total de tierras de cultivo, pero el potencial permitiría triplicar esa superficie, alcanzando los 7,5 millones de hectáreas.

En Argentina, actualmente solo 2,4 millones de hectáreas están equipadas para riego, lo que representa un 5,7% del total de tierras de cultivo (Foto: Reuters)

El paquete legislativo incluyó además una reducción del IVA del 27% al 10,5% para la provisión eléctrica destinada a sistemas y equipos de riego.

La inversión en riego requiere altos desembolsos por hectárea y suele tener períodos de repago extensos y poco previsibles, especialmente en contextos de volatilidad climática y de precios.

El RIMI contempla específicamente esta situación, permitiendo que el beneficio de amortización acelerada se aplique íntegramente en el primer año de inversión en los casos citados.

El autor es Analista económico y financiero de Econométrica