El mensaje de León XIV por la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: “El rostro y la voz son sagrados”

León XIV llamó a custodiar la dignidad humana frente a los desafíos de la inteligencia artificial y la comunicación digital

La revolución digital ya no es una promesa futura. Está en nuestras manos, en nuestros vínculos, en la forma en que trabajamos, nos informamos, amamos y discutimos. La inteligencia artificial, los algoritmos y las plataformas digitales han modificado profundamente la experiencia humana. Y frente a ese escenario, el mensaje del Papa León XIV para la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales no se presenta como una condena nostálgica al mundo tecnológico ni como un entusiasmo ingenuo ante la innovación. El título mismo marca el horizonte: “Custodiar voces y rostros humanos”. Porque el gran desafío, dice el Papa, no será solamente técnico. Será profundamente antropológico.

En tiempos donde la comunicación puede convertirse en una maquinaria automática de reproducción, manipulación o agresión, León XIV recuerda algo elemental pero revolucionario: el rostro y la voz son sagrados. Detrás de cada perfil, de cada usuario, de cada interacción digital, hay una persona concreta. Hay una historia, una fragilidad, una dignidad. Y quizá uno de los mayores riesgos de esta época sea acostumbrarnos a hablar de los demás sin verlos verdaderamente. Opinar sobre seres humanos como si fueran objetos descartables de consumo informativo.

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El Papa no desconoce las enormes oportunidades de la tecnología. No hay en su mensaje una mirada apocalíptica ni un rechazo simplista al progreso. Al contrario: invita a aprovechar las posibilidades inmensas que ofrece el mundo digital para educar, acercar, dialogar y construir comunidad. Pero advierte que innovar no puede significar opacar al hombre ni reemplazar aquello más profundamente humano. La tecnología debe servir a la vida y no vaciarla. Debe ampliar la humanidad, no reducirla.

Por eso otro de los puntos centrales del mensaje es una advertencia especialmente fuerte para comunicadores, periodistas, influencers, dirigentes y también para cualquier ciudadano que hoy comunica desde un teléfono: no renunciar al pensamiento propio. León XIV habla de no eludir el esfuerzo de pensar por nosotros mismos. En una época donde la velocidad empuja a repetir consignas, reaccionar impulsivamente o consumir opiniones prefabricadas, el Papa propone recuperar la tarea más exigente y más humana: discernir. Pensar. Buscar la verdad más allá de la lógica del impacto inmediato.

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La preocupación no es menor. Porque cuando la comunicación abandona la realidad concreta y se encierra en mundos artificiales, corre el riesgo de fabricar una realidad paralela. Y allí aparece uno de los llamados más profundos de este mensaje: custodiar la relación entre comunicación y verdad. Los comunicadores tienen una responsabilidad enorme en este tiempo. No solo transmitir información, sino evitar que la sociedad quede atrapada en burbujas emocionales, manipulaciones permanentes o narrativas construidas únicamente para provocar miedo, odio o consumo compulsivo.

León XIV propone entonces una posible alianza. No para detener el crecimiento tecnológico ni frenar la innovación, sino para orientarla. Una alianza entre humanidad, ética, comunicación y tecnología. Pero el Papa es claro: esa alianza solo será verdadera si está sostenida por tres pilares concretos: Responsabilidad, cooperación y educación. Responsabilidad para asumir las consecuencias de lo que se comunica y desarrolla. Cooperación para no convertir la tecnología en una guerra de intereses individuales, y educación para formar personas capaces de habitar críticamente el mundo digital y no simplemente ser arrastradas por él.

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En definitiva, el mensaje para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales no está dirigido solamente a medios católicos ni a quienes trabajan dentro de la Iglesia. Es una palabra directa para toda la cultura contemporánea. Una invitación a recuperar el valor humano de la comunicación en medio del ruido permanente.