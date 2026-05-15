Opinión

Perder los anteojos en Tokio es una lección de convivencia y precisión

Atravesar una de las metrópolis con más habitantes en el mundo desconcierta a los extranjeros, especialmente a los argentinos

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Ciudad de Tokio
El metro, a las 17

Atravesar Tokio un jueves a las 17 significa lanzarse a una de las mareas humanas más densas del planeta. La ciudad parece vibrar en una coreografía precisa: los vagones del metro se llenan, pero nadie empuja ni alza la voz. Todos los celulares permanecen en modo silencioso.

En el horario que todos volvían de trabajar decidí regresar al hotel. El viaje requirió de tres combinaciones y se extendió durante cincuenta y seis minutos. Entre estaciones, observé la conducta de los pasajeros: se movían con una cortesía que desconcierta a cualquier extranjero.

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Muchos llevaban la mochila por delante del cuerpo, cuidando de no incomodar a quienes los rodeaban. En cada parada, descendían con calma, incluso si no era su estación, para dejar salir a quienes estaban detrás.

Al principio copié la ubicación de la mochila pensando que estas precauciones tenían que ver con el temor a un robo, pero en Tokio descubrí que se trata de una norma de convivencia. El respeto por el espacio ajeno es tan natural como respirar.

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Al llegar al hotel, mientras ordenaba algunas compras me di cuenta que los anteojos de sol no estaban. La jornada, marcada por la eficiencia japonesa, tropezaba con un contratiempo personal.

Intenté reconstruir mentalmente cada tramo del viaje, pero no logré precisar en qué momento se habían perdido los anteojos.

El cansancio competía con la frustración. La idea de recuperarlos parecía remota en una ciudad de cuarenta millones de habitantes y múltiples trayectos diarios.

Buscando una salida, recurrí a ChatGPT para preguntar qué hacer en estos casos. La respuesta fue inmediata: me indicó una web específica para reportar objetos perdidos en el metro de Tokio.

El formulario pedía: tipo de objeto, una fotografía ―afortunadamente, cada selfie tomada ese día los mostraba ―, los datos del trayecto, el horario y el tramo donde suponía que se habían extraviado.

Al finalizar, el sistema generó un número de reclamo. Eran las 21. En la web advertían que la atención comenzaría a las 9 de la mañana siguiente. No quedaba más que esperar.

Esa noche, la ciudad dormía y los anteojos perdidos parecían imposibles de rastrear.

La mañana siguiente, el desayuno se interrumpió a las 9:27 con el sonido de una notificación en el móvil.

Un correo electrónico informaba que se había encontrado un objeto coincidente con la descripción y que debía dirigirme a una estación de metro específica para retirarlo.

Sentí una mezcla de alivio y asombro: la maquinaria burocrática más grande que había conocido funcionaba con una precisión impresionante.

Era necesario cruzar parte de la ciudad una vez más. Consulté el mapa: dos combinaciones, un viaje de treinta y cuatro minutos. Tokio se desplegaba de nuevo como un laberinto, pero esta vez con la promesa de un reencuentro.

Al llegar a la estación indicada, el entorno era tan pulcro y ordenado como el resto de la ciudad. La ventanilla de objetos perdidos estaba acristalada, separando a los viajeros del personal que atendía.

Ciudad de Tokio
Ciudad de Tokio
La oficina de objetos perdidos

Un hombre de mediana edad sonrió al acercarme. Hablaba en japonés, pero utilizaba un micrófono conectado a un sistema de traducción automática: las frases aparecían, en tiempo real, escritas en el vidrio que nos separaba.

Le entregué el número de reclamo. Tomó nota de mis datos y se retiró a una pequeña oficina. La espera duró menos de cinco minutos.

Regresó con los anteojos en la mano, intactos. Me pidió que completara una planilla con mis datos y verificó el pasaporte.

No hubo preguntas ni recelos. Solo eficiencia y amabilidad. A las 10:40, dieciséis horas después de haber notado la pérdida, los anteojos estaban de vuelta.

Me despedí y volví a sumergirme en la marea humana del metro, ahora con una certeza renovada: en Tokio, hasta el caos aparente obedece a una lógica precisa y humana.

Ciudad de Tokio
Final feliz: los anteojos extraviados en algún punto del metro estaban en la oficina de objetos perdidos

Tokio en cifras, lo que explica el asombro

Tokio no es solo una ciudad; es una metrópoli que se fragmenta en veintitrés barrios y veintiséis ciudades internas. El área central, reconocida internacionalmente como la ciudad de Tokio, alberga 13,23 millones de habitantes.

Pero el verdadero vértigo aparece al considerar su área metropolitana: más de cuarenta millones de personas. Ninguna otra aglomeración urbana en el mundo alcanza esa cifra.

La red de metro, con trece líneas y 304,5 kilómetros de recorrido, es la octava más extensa y la segunda más utilizada del planeta, con 2.500 millones de pasajeros al año. Cada trayecto es una lección de convivencia y precisión.

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