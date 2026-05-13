El 76% de los directivos escolares reporta problemas de salud mental en estudiantes y hasta 49% de los alumnos declara no tener ganas de ir a la escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina actual, hablar de bienestar y convivencia escolar ya no remite a una dimensión secundaria de la vida educativa. Por el contrario, constituye una puerta de entrada privilegiada para comprender una crisis más profunda: la dificultad creciente del sistema educativo para sostener condiciones de enseñanza, aprendizaje, autoridad pedagógica y pertenencia institucional. Los materiales elaborados en el marco de MAPEA/Tramared permiten reconstruir un diagnóstico compartido: el malestar subjetivo, el ausentismo, la discriminación, la fragilidad de los vínculos, la sobrecarga de los equipos directivos y la debilidad de los apoyos institucionales no son fenómenos aislados, sino manifestaciones de una misma problemática estructural.

El punto de partida del informe es claro: bienestar, convivencia y aprendizaje son dimensiones interdependientes. No se aprende en cualquier clima institucional, ni se enseña de manera sostenida cuando las escuelas están atravesadas por conflictos permanentes, ausencia de reglas claras, fragilidad emocional, sobrecarga burocrática y debilitamiento de la autoridad adulta. “Cuando se deteriora el sentido de pertenencia, cuando los estudiantes no encuentran razones para asistir a la escuela o cuando los docentes sienten que carecen de herramientas para intervenir, se debilita el núcleo mismo de la experiencia escolar.”

El panel multidisciplinario recuperado en los documentos permitió poner en diálogo distintas miradas sobre esta crisis, se plantea la pérdida de centralidad del adulto como figura de referencia simbólica, normativa y pedagógica. La cuestión no consiste en regresar a formas punitivas del pasado, sino en reconstruir una autoridad legítima capaz de combinar cuidado, exigencia, sentido y transmisión. Esta tensión aparece como uno de los ejes más relevantes del debate contemporáneo: cómo sostener una escuela basada en derechos, participación y reparación sin renunciar al límite, la norma y la responsabilidad como condiciones de la vida común.

La Ley 26.892 introdujo un cambio de paradigma al desplazar el enfoque disciplinario-punitivo hacia una mirada centrada en la convivencia democrática, el cuidado, la participación y la reparación. Sin embargo, los documentos advierten una brecha persistente entre el marco normativo y su implementación efectiva. La norma reconoce principios valiosos, pero su traducción en prácticas institucionales, recursos, equipos, formación y monitoreo sigue siendo desigual. “Existe un discurso normativo avanzado, pero no siempre se construyen las condiciones institucionales necesarias para hacerlo operativo.”

Los datos relevados profundizan esta preocupación. El informe señala que el 76% de los directivos reporta problemas de salud mental en estudiantes; entre el 39% y el 49% de los alumnos declara no tener ganas de ir a la escuela; entre el 70% y el 90% de las escuelas carece de gabinetes psicopedagógicos según jurisdicción; y alrededor del 90% de los estudiantes no completa la escolaridad en tiempo y forma con saberes adecuados. A ello se suman indicadores de cansancio, dificultades de concentración, problemas de sueño, discriminación, agresiones presenciadas y aumento del ausentismo en secundaria. Estos datos no solo describen malestar: muestran una pérdida de capacidad convocante de la escuela y una erosión de sus condiciones básicas de funcionamiento.

En este escenario, el ausentismo adquiere un valor particularmente significativo. Que una proporción creciente de estudiantes acumule muchas faltas, y que una de las razones mencionadas sea “no tener ganas de ir a la escuela”, expresa algo más profundo que un problema administrativo. Indica debilitamiento del vínculo con la institución, pérdida de sentido de la escolaridad y fragilidad de las trayectorias. “La asistencia deja de ser un dato meramente cuantitativo para transformarse en un indicador de pertenencia, bienestar y expectativa de futuro.” Allí donde la escuela no logra convocar, tampoco logra enseñar de manera sostenida.

El informe también muestra que las escuelas están absorbiendo demandas que exceden ampliamente su función pedagógica tradicional. Los equipos directivos y docentes deben responder a problemáticas de salud mental, violencia social, conflictos familiares, demandas judiciales, organismos de protección, fiscalías, consejos de derechos y protocolos múltiples. Esta hiperregulación, lejos de fortalecer siempre la acción institucional, puede generar parálisis, temor a intervenir y pérdida de tiempo pedagógico. En muchos casos, la escuela queda situada en una paradoja: se le exige cuidar, incluir, contener y reparar, pero no se le proveen recursos suficientes ni marcos operativos claros para hacerlo.

Una de las contribuciones más importantes del enfoque MAPEA/Tramared es evitar tanto la explicación puramente escolar como la explicación exclusivamente social. La crisis educativa refleja condiciones sociales más amplias —deterioro económico, informalidad laboral, violencia comunitaria, desigualdad territorial—, pero también se expresa en problemas específicos del sistema educativo: rotación docente, estatutos desactualizados, sobrecarga administrativa, falta de equipos estables, ausencia de monitoreo sistemático y formación insuficiente para abordar convivencia y bienestar. “La escuela no puede resolver sola la crisis social, pero tampoco puede renunciar a construir condiciones institucionales propias para enseñar, acompañar y ordenar la vida común.”

Frente a este diagnóstico, los documentos recuperan propuestas que no deben leerse como recetas aisladas, sino como líneas de acción complementarias. Desde la autonomía escolar, se plantea la necesidad de acuerdos institucionales claros, rutinas de bienestar, regulación del uso de celulares, fortalecimiento del liderazgo directivo y reducción de la carga administrativa. Desde el bienestar basado en evidencia, se insiste en la importancia de prácticas concretas y sostenidas que reduzcan la defensividad, fortalezcan la apertura al aprendizaje y construyan comunidad. Desde la intervención en crisis, se subraya que las escuelas deben “sostener” y no simplemente “soportar” situaciones complejas, lo que exige condiciones institucionales y articulación intersectorial. Desde la política educativa, se plantea la necesidad de planificación estatal, atención a desigualdades territoriales y consolidación de equipos docentes estables.

El desafío, por lo tanto, no consiste solo en producir más datos, sino en construir una política de uso de la evidencia. Los informes citados muestran que la mejora ocurre cuando la información es interpretada colectivamente por las instituciones, apropiada pedagógicamente y vinculada con decisiones concretas. “Los datos de Aprender, PISA, ERCE, BID y Argentinos por la Educación no pueden quedar reducidos a diagnósticos nacionales; deben alimentar conversaciones escolares, decisiones de gestión, formación docente, estrategias de acompañamiento y políticas de prevención.” La evidencia, por sí sola, no transforma: transforma cuando se integra en rutinas institucionales de análisis, decisión y seguimiento.

En este punto se abre una agenda de investigación relevante. En primer lugar, resulta necesario estudiar la relación entre bienestar, sentido de pertenencia y aprendizajes en la escuela secundaria argentina. En segundo lugar, debe analizarse cómo incide la hiperregulación normativa en la capacidad real de intervención de docentes y directivos. En tercer lugar, se vuelve urgente investigar modelos de equipos de orientación escolar, su cobertura territorial, sus formas de intervención y sus efectos sobre trayectorias, convivencia y prevención del abandono. En cuarto lugar, sería valioso comparar experiencias institucionales que logran construir autoridad pedagógica legítima sin abandonar el paradigma de derechos. Finalmente, se requiere profundizar la articulación entre educación y salud mental, hoy todavía fragmentada y con responsabilidades poco definidas.

En síntesis, los materiales de MAPEA/Tramared permiten afirmar que bienestar y convivencia no constituyen una agenda blanda ni periférica, sino una cuestión central de política educativa. “La escuela necesita adultos presentes, reglas claras, equipos estables, evidencia utilizable, recursos especializados y una alianza renovada con las familias y el Estado.” Sin esas condiciones, la inclusión corre el riesgo de permanecer como declaración normativa; con ellas, puede convertirse en una política efectiva de calidad, equidad y comunidad educativa.