Palantir y la oportunidad para Argentina de convertirse en un polo tech

Peter Thiel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año pasado, fueron rumores de una inversión de USD 25.000 por parte del creador de ChatGPT, Open AI, en la Patagonia para construir un mega data center fue el primer indicio. Hoy, es el turno de Palantir, la compañía estadounidense de análisis de datos y software de inteligencia, y una reunión de sus autoridades con el presidente Milei en Casa Rosada. Evidentemente, el mundo tecnológico siente atracción por la Argentina.

Los motivos están. Energía competitiva: Vaca Muerta provee gas no convencional a costo marginal comparable al de Texas, hay cuatro centrales nucleares operativas con plan de expansión, el litio en las salinas del norte y parque solar con infraestructura pendiente de escala. Talento técnico: universidades públicas con carreras STEM de estándar internacional y salarios senior en dólares que rondan la mitad de los brasileños y un tercio de los mexicanos. Luego, el clima -la Patagonia y Cuyo ofrecen condiciones para data centers de alta densidad sin el costo de cooling que pagan los hubs tropicales- y la geografía -nuestro huso horario que cubre EE.UU. este y Europa occidental en ventanas útiles para operaciones globales y el Hemisferio Sur que permite a corporaciones diversificar riesgo geopolítico sin cruzar a bloques adversos-.

Un ingeniero formado en la UBA cobra en Silicon Valley lo que diez de sus colegas porteños juntos. La cifra explica por qué Peter Thiel -líder de Palantir- aterrizó en Buenos Aires con una cartera de USD 30.000 millones de análisis regional. Y también explica porque si Argentina juega la mano que tiene, puede convertirse en el polo tecnológico del Hemisferio Sur antes de que termine la década.

Palantir no viene a salvar a Argentina, viene porque el mercado global ya le puso precio a la ventana. La firma cerró el último año un contrato de USD 10.000 millones a diez años con el US Army, cerca de mil millones adicionales en contratos federales estadounidenses, despliegues con fuerzas israelíes y ucranianas, y al NHS británico en salud pública. La capitalización bursátil de PLTR subió a la par del ciclo. Cuando una empresa de ese porte decide que el próximo vector es Argentina —vía el marco habilitado por el Decreto 941/25, que refundió la SIDE con capacidades compatibles con Gotham, su plataforma insignia para clientes estatales— la señal no es sobre Palantir. Es sobre la tesis argentina que otros inversores empezarán a mirar.

El benchmarking regional afila el ángulo. Brasil capturó históricamente la mayor parte de la inversión tech sudamericana, pero arrastra fricciones regulatorias agudizadas por el gobierno Lula da Silva. México, beneficiario del nearshoring estadounidense, tiene cuello de botella energético y costo laboral ya presionado por la recomposición post-2023. Por su parte, Chile, con mejor infraestructura que cualquiera, perdió dinamismo político y ofrece un mercado doméstico chico. La Argentina llega entonces a esta ventana con una combinación única de costo operativo bajo, infraestructura mediana-alta en ascenso y —por primera vez en décadas— un marco regulatorio que declara previsibilidad como objetivo.

Sin embargo, la ventana es real pero también estrecha. Argentina tiene los recursos, lo que no tiene todavía es la seguridad jurídica para captar inversiones sin pagar un costo desproporcionado. Hay tres conceptos pendientes. El primero es el régimen de datos personales. Si Palantir integra sistemas estatales con la frontera difusa que hoy permite el decreto 941/25, la protección del ciudadano argentino queda a merced de proyectos que el Congreso después no vota. Otro factor determinante es el sistema de contratación pública: las licitaciones no pueden gestionarse como favores políticos, tienen que haber competidores reales y métricas verificables. Y finalmente, la estabilidad macroeconómica, porque ningún polo tech se consolida con un ciclo inflacionario que rompe proyectos cada cuatro años. El caso de negocios existe, pero no sobrevive a la improvisación.

Las olas de inversión tech tienen ciclos de entre diez y quince años. La última gran ola sudamericana fue Brasil entre 2010 y 2018. Si esta oportunidad se diluye —por parálisis institucional, por cheerleading sin ejecución, por reacción política que cierra antes de abrir— la próxima ventana llegará en 2035, con nuestro país mirando desde afuera otro hub del sur global. La diferencia entre un polo tech y una inversión extranjera aislada es la capacidad del país receptor para convertir capital en producción propia. Eso no lo trae Thiel, eso lo hace o no la Argentina..

La foto de Thiel con Milei en la Casa Rosada queda en la nada si el Decreto 941 se complementa con una Ley de Datos Personales, si la próxima licitación tiene a una sola empresa compitiendo en lugar de cuatro y si el próximo Presupuesto Nacional deja un renglón para formar ingenieros en lugar de para importar consultores. La oportunidad para convertirnos en un polo tech del sur está sobre la mesa y la firma pendiente no es la de Palantir.