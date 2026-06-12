Mundial 2026: el Digital out of Home se consolida como el canal clave en tiempo real para las marcas

El logo del Mundial 2026 en Times Square, Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Las plataformas de publicidad programática DOOH (Digital Out of Home) serán grandes protagonistas en este Mundial. Hay millones de dispositivos conectados en el mundo, y será un gran escenario para ver cómo las marcas van a jugar un partido en la calle con las pantallas digitales.

El crecimiento del DOOH permite que las marcas tengan visibilidad en un evento de gran audiencia como el Mundial. A través de la pauta programática, las empresas pueden activar campañas en momentos y ubicaciones estratégicas —como días de partido o zonas de alta circulación— optimizando la inversión y logrando visibilidad en contextos de alto impacto. Pueden capitalizar la atención global que genera el Mundial y competir en relevancia junto a grandes marcas.

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Hay herramientas y soluciones que hoy permiten a las marcas acompañar a los fanáticos a lo largo de todo su recorrido. Desde aeropuertos y accesos clave hasta ciudades sede, fan fests, hoteles y estadios, las campañas pueden activarse de manera contextual en cada etapa del viaje, construyendo una presencia continua alineada con el comportamiento real de los seguidores.

Hay herramientas y soluciones que hoy permiten a las marcas acompañar a los fanáticos a lo largo de todo su recorrido

Complementando esta estrategia, el formato “Takeover” permite concentrar presencia en múltiples pantallas dentro de una misma ciudad, generando alto impacto en ubicaciones estratégicas. Este tipo de activaciones cobra especial relevancia en días de partido o instancias decisivas, donde la visibilidad y la frecuencia son determinantes.

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Eventos globales como el Mundial combinan audiencias masivas, movilidad internacional y picos de atención únicos. En este contexto, el DOOH se posiciona como un medio capaz de responder en tiempo real, amplificar mensajes y conectar con las emociones del momento. La combinación de escala global, datos y activación dinámica convierte al Digital Out of Home en una herramienta estratégica para las marcas que buscan relevancia en uno de los eventos más importantes del mundo.

La inmediatez será el factor clave: las pantallas actualizarán goles y resultados al instante, convirtiendo la vía pública en un tablero vivo que conecta la emoción del juego con el consumidor. Esta capacidad de reacción inmediata no solo multiplica el impacto del mensaje, sino que transforma la publicidad estática en una experiencia interactiva y sincronizada con la pasión de la hinchada.

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Se estima que más de 6.000 millones de personas seguirán la competencia a través de televisión, plataformas digitales y redes sociales

En este contexto, desde las agencias y actores involucrados impulsamos nuevas formas de conectar a las marcas con las audiencias globales del fútbol, a partir de soluciones que integran data, cobertura internacional y activación programática. Con una red que supera las 2.100.000 pantallas a nivel global, el DOOH permite hoy alcanzar audiencias en múltiples ciudades y momentos del día, adaptando los mensajes según contexto, ubicación y comportamiento.

El Mundial 2026 no solo será el torneo más grande de la historia —con 48 selecciones y más de 100 partidos—, sino también uno de los eventos de mayor alcance global. Se estima que más de 6.000 millones de personas seguirán la competencia a través de televisión, plataformas digitales y redes sociales, consolidándose como el mayor escenario para las marcas de este año.

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El autor es cofundador de Beeyond y Presidente de Interact Argentina