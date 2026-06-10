Opinión

Tecnología, infraestructura y conciencia para una movilidad más segura

Innovación, obras y campañas de seguridad vial son fundamentales para reducir la siniestralidad

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El sábado cierran las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno por obras
El 10 de junio es el Día Nacional de la Seguridad Vial (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada 10 de junio, el Día Nacional de la Seguridad Vial nos invita a reflexionar sobre una responsabilidad que asumimos cada vez que salimos a la vía pública. La fecha recuerda el cambio de sentido de circulación vehicular implementado en la Argentina en 1945, pero también representa una oportunidad para reforzar la conciencia, el respeto por las normas y la prevención de siniestros.

Conducir no es solamente trasladarse de un lugar a otro: es cuidar a quienes viajan con nosotros, a los demás conductores, a los peatones y a toda la comunidad. Por eso, desde AUSA asumimos un compromiso permanente con la mejora continua de nuestras autopistas, la atención inmediata y la innovación aplicada a la movilidad urbana.

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La tecnología también cumple un rol clave en la seguridad vial. Desde el 1 de mayo, las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires funcionan con peajes electrónicos mediante TelePASE, lo que permitió eliminar puntos de detención obligatorios, favorecer una circulación más homogénea y reducir riesgos en las áreas de control. En la AU. Perito Moreno, con la implementación del sistema Free Flow en ambos sentidos, la siniestralidad bajó un 57% al comparar diciembre de 2025 y el primer trimestre de 2026 con el mismo período anterior. Incluso en el sector donde se ubicaba el Peaje Avellaneda, la reducción alcanzó el 82%.

Estos avances se complementan con obras de seguridad en puntos críticos de la red.

Estamos reemplazando progresivamente las defensas metálicas por defensas de hormigón, que brindan mayor contención ante impactos. Además, en bifurcaciones y salidas, AUSA instaló amortiguadores de impacto que ayudan a reducir la gravedad de los siniestros. Están ubicados donde las autopistas se dividen y cumplen una función clave: absorber el impacto en caso de choque, protegiendo a quienes circulan y disminuyendo los daños.

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Nuestro equipo de seguridad vial recorre las trazas todos los días con 13 móviles y las supervisa de manera constante, las 24 horas, a través de más de 700 cámaras. Además, contamos con un promedio de asistencia ante incidentes de aproximadamente 8 minutos, lo cual contribuye a evitar siniestros, atender urgencias y mejorar la fluidez del tránsito de manera inmediata. Incluso, cargamos toda esta información en los sistemas de GPS, para alertar a los usuarios sobre cualquier situación en su recorrido.

Sin embargo, la infraestructura y la tecnología no son suficientes si no van acompañadas de conductas responsables. Por eso, desde AUSA impulsamos de manera sostenida campañas de seguridad vial orientadas a generar conciencia en los usuarios. A través de distintos canales, promovemos el respeto por las normas, el uso del cinturón de seguridad, la conducción sin distracciones y la importancia de mantener velocidades adecuadas. Estas iniciativas buscan no solo informar, sino también transformar hábitos y construir una cultura vial más segura.

Nuestro objetivo es continuar incorporando tecnología que beneficie el tránsito y, al mismo tiempo, reforzar el trabajo que realizan los equipos de obra, mantenimiento y espacios verdes. Todo ello, en conjunto, permite cuidar a quienes usan nuestras autopistas. La seguridad vial se construye con infraestructura, tecnología, controles y, sobre todo, conciencia. Circular mejor es cuidarnos entre todos.

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