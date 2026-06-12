Opinión

El burnout silencioso: cuando el cansancio se vuelve invisible

El 92% de los trabajadores argentinos se siente agotado. La sobrecarga laboral y la dificultad para desconectarse aparecen entre las principales causas

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Hombre caucásico, con camisa azul, sentado en un escritorio oscuro, mirando su portátil con la mano en la frente. Una lámpara lo ilumina. Un reloj de pared marca las 2:00 am detrás de él.
La verdadera pregunta no es cuántas personas están agotadas, sino cuántas aprendieron a funcionar agotadas sin que nadie lo note (Imagen ilustrativa Infobae)

Hay una forma de cansancio que no grita. No aparece en las licencias médicas ni en los conflictos visibles. Se instala de a poco: en la persona que cumple pero ya no propone, en el colaborador que asiste pero dejó de comprometerse, en el líder que sigue adelante aunque ya no sepa muy bien para qué.

A este fenómeno se lo conoce como burnout silencioso, y su principal característica es justamente que pasa desapercibido. No hay señales evidentes de alarma. Solo un gradual vaciamiento que, si no se atiende, termina impactando en la salud de las personas, en los equipos y, por consecuencia, en los resultados de la organización.

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En contextos de incertidumbre y alta exigencia, muchas personas han aprendido a sostener niveles de productividad elevados incluso en estados de agotamiento emocional persistente. El problema es que el desgaste no desaparece por seguir funcionando.

La Organización Mundial de la Salud reconoció al burnout como un fenómeno ocupacional asociado al agotamiento emocional, el distanciamiento mental del trabajo y la disminución de la eficacia profesional. Sin embargo, muchas veces ese estado permanece invisible durante meses o incluso años antes de ser reconocido.

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En Argentina, la situación resulta especialmente preocupante. Según el Estudio Burnout 2025 de Bumeran, el 92% de los trabajadores afirma sentirse quemado o agotado laboralmente, mientras que la sobrecarga de trabajo, la dificultad para desconectarse y el agotamiento fuera del horario laboral aparecen entre las principales causas.

Lo que más complejiza el diagnóstico es que el burnout silencioso suele convivir con el alto desempeño aparente. Paradójicamente, las personas más comprometidas y exigentes suelen ser también las más vulnerables. Son quienes continúan respondiendo mensajes fuera de horario, postergan descansos o sostienen niveles extremos de disponibilidad, conductas que muchas organizaciones todavía confunden con compromiso cuando, en realidad, pueden ser señales tempranas de agotamiento crónico.

Pero el problema no es solo individual. Cuando una persona atraviesa un burnout silencioso, también se resienten la creatividad, la calidad de las conversaciones, la colaboración y los vínculos dentro de los equipos. Desde afuera todo parece funcionar, pero la energía que sostiene el trabajo comienza a deteriorarse.

Desde nuestra experiencia acompañando procesos de transformación organizacional, observamos que el burnout no es únicamente un desafío de bienestar. Es también una señal sobre la calidad de los vínculos, las conversaciones y las condiciones que una organización genera para que las personas puedan sostener su desempeño de manera saludable. Por eso, el desafío de las organizaciones ya no pasa solamente por prevenir el agotamiento, sino por construir vitalidad organizacional: la capacidad de sostener energía, compromiso, aprendizaje y adaptación en el tiempo. Porque ninguna transformación es sostenible cuando quienes deben impulsarla están emocionalmente agotados.

Por eso, prevenir el burnout requiere mucho más que iniciativas aisladas. Implica conocer el estado real de bienestar de la organización, desarrollar líderes capaces de reconocer señales tempranas y generar espacios de acompañamiento que permitan intervenir antes de que el problema se convierta en crisis.

Porque cuando una persona se apaga emocionalmente, rara vez sucede de un día para otro. El burnout silencioso empieza mucho antes de hacerse visible. Y las organizaciones que aprendan a escucharlo a tiempo no solo cuidarán mejor a sus equipos: construirán culturas más humanas, resilientes y preparadas para los desafíos del futuro.

La verdadera pregunta no es cuántas personas están agotadas, sino cuántas aprendieron a funcionar agotadas sin que nadie lo note.

Las organizaciones que aprendan a escuchar las señales tempranas del agotamiento no solo estarán previniendo riesgos. Estarán construyendo vitalidad organizacional: la capacidad colectiva de sostener la energía, el compromiso y la adaptación que exige un mundo en permanente transformación.

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