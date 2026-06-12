Cuidar a los que cuidan: el desafío de liderar el talento en la era de la protección 24/7

El futuro de la industria no reside únicamente en la Inteligencia Artificial o en las cámaras de última generación, sino en la capacidad para sostener una cultura donde la transparencia y la integridad sean la norma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gestionar personas en una organización de seguridad y monitoreo es, antes que nada, sostener un ecosistema de confianza. No se trata solo de administrar una nómina; es entender que operamos en una industria donde el servicio consiste en proteger vidas y hogares. En este contexto, la carga emocional de quienes están en contacto con los clientes —atendiendo una emergencia en la madrugada o instalando tecnología en el corazón de una familia— exige una gestión de Recursos Humanos que trascienda lo administrativo y se convierta en una sociedad estratégica con el negocio.

A lo largo de mis doce años en este sector, aprendí que el compromiso no nace por decreto ni por un manual de políticas corporativas. Se construye cuando el colaborador se siente en el centro de la estrategia. Hoy el desafío es consolidar una cultura donde el sector de Recursos Humanos funcione como un verdadero agente de cambio, acompañando a líderes que ya no son figuras distantes, sino aliados que construyen desde la empatía y la escucha.

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El compromiso no nace por decreto ni por un manual de políticas corporativas

Liderar en esta era de protección constante también significa abrazar la diversidad como una ventaja competitiva. La industria se ha transformado en un espacio donde la paridad de género y la mirada femenina en las mesas de decisión ya no son un dato estadístico, sino el motor de una visión que integra y complementa la perspectiva masculina, fortaleciendo la mirada empática y adicionando un diferencial de valor a la gestión. Hoy se entiende que la pluralidad de voces es lo que realmente enriquece la respuesta que el sector debe darle a una sociedad cada vez más demandante.

Sin embargo, el talento hoy busca algo más que un puesto técnico. En la adquisición de nuevos perfiles, si bien el skill técnico continúa siendo relevante y debe estar alineado a la necesidad del negocio, el enfoque se ha desplazado hacia la integración con las habilidades blandas: la empatía, la vocación de servicio y la capacidad de contener a una persona en un momento de vulnerabilidad. A la hora de buscar talento en el mercado o elegirlo internamente para un desarrollo, entendemos que todo es importante; pero no podemos perder de vista que un colaborador puede ser un referente técnico y, si las competencias blandas fallan, la gestión falla íntegramente. En nuestra balanza, el peso de lo soft es determinante para el éxito del equipo mientras avanzamos juntos.

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Liderar en esta era de protección constante también significa abrazar la diversidad como una ventaja competitiva

Esta mirada nos obliga a pensar en el bienestar de forma integral. No podemos exigirle a un colaborador que cuide la tranquilidad de un tercero si nosotros no cuidamos la suya. Por eso, nuestra misión debe ser un “radar” humano: estar presentes cuando alguien atraviesa un duelo, celebrar sus hitos personales e integrar a su familia en nuestra cultura. Si logramos que el trabajo sea un espacio cercano y de pertenencia, estaremos fortaleciendo el activo más crítico del rubro de la seguridad: el conocimiento acumulado y, sobre todo, el compromiso real.

En conclusión, el futuro de la industria no reside únicamente en la Inteligencia Artificial o en las cámaras de última generación, sino en la capacidad para sostener una cultura donde la transparencia y la integridad sean la norma, y donde la experiencia del colaborador sea el espejo de la excelencia que le brindamos al cliente. Porque, en definitiva, solo aquellos que se sienten genuinamente cuidados son capaces de cuidar a los demás con la responsabilidad que este propósito exige.

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HR Manager de ADT Argentina & Uruguay