Problemas nuevos y viejas discusiones

En el frente externo, han despertado interés la reducción de importaciones, la apreciación del tipo de cambio nominal, la acumulación de reservas y el uso de éstas para pagar deuda o fortalecer las reservas netas del BCRA

No parece haber un patrón muy claro que muestre que solo se expanden los sectores capital intensivos. En el frente externo, han despertado interés la reducción de importaciones, la apreciación del tipo de cambio nominal, la acumulación de reservas y el uso de éstas para pagar deuda o fortalecer las reservas netas del BCRA. El conflicto en Medio Oriente genera algunos costos y beneficios para la economía argentina.

En los últimos meses, algunos observadores han manifestado su preocupación sobre la marcha de la economía. Los datos sobre el estimador del PBI de diciembre han sido mejores a los esperados. Además de que se corrigieron al alza los meses previos, se observó un aumento muy importante en el último mes del año impulsado no solo por una cosecha fina positiva y por la actividad minera (hidrocarburos), sino también por crecimientos interanuales de dos dígitos en pesca, la actividad financiera y electricidad, gas y agua.

Si se compara el promedio del año pasado con el de 2023, se observa que 8 de 14 sectores han mejorado su nivel de actividad y el resto todavía se encuentra peor. Dentro de los sectores que aún presentan dificultades, figuran algunos que son trabajo-intensivos (definidos como aquellos que tienen un mayor porcentaje del empleo total que del PBI total).

Si se compara el promedio del año pasado con el de 2023, se observa que 8 de 14 sectores han mejorado su nivel de actividad y el resto todavía se encuentra peor

Este es el caso, por ejemplo, de la construcción, el comercio mayorista y minorista y varias actividades de servicios, pero también muestran un nivel de actividad inferior al registrado en 2023 algunos sectores capital intensivos, como la industria manufacturera.

Salarios e ingresos reales: evolución y contexto

De forma similar, se aprecia que dentro de los sectores que han mejorado la actividad en los últimos dos años existen tanto capital intensivos (como el agro y la minería) como trabajo-intensivos, por ejemplo, el sector de hoteles y restaurantes o las actividades inmobiliarias y financieras. No se puede identificar un patrón claro que señale que solo los sectores con menor utilización de mano de obra muestran expansión.

Durante los últimos meses de 2025, se observó una reducción de 2% real en los salarios privados formales y de 4% real en los públicos, mientras que los informales mejoraron un 2% (aunque registraron caídas en noviembre y diciembre). Esto puede haber impactado negativamente en las decisiones de consumo de las familias, posiblemente porque las paritarias se cierran para varios meses y la inflación proyectada resultó ser menor a la que efectivamente se registró durante el último trimestre del año.

Los trabajadores acumulan una pérdida de ingresos aún mayor si se consideran los años recientes con mejores salarios reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, los trabajadores acumulan una pérdida de ingresos aún mayor si se consideran los años recientes con mejores salarios reales. Por ejemplo, en el caso del trabajador privado registrado, los ingresos de diciembre de 2025 eran 18% menores que los de marzo de 2018 o 24% más bajos comparándolos con noviembre de 2015. Esos niveles de ingresos resultaron insostenibles para las cuentas externas de la Argentina.

El influjo de dólares es de los privados y el que debería cancelar deuda neta (o mejorar sus activos) es el Gobierno

En aquellos años, el déficit externo alcanzó cerca del 3% del PBI en 2015 y casi 6% en 2018. Al reducirse el flujo de fondos externos, el tipo de cambio sufrió un salto abrupto y los salarios perdieron contra la inflación.

Los salarios reales, en el largo plazo, pueden crecer al mismo ritmo que la productividad; si esta se estanca, como ha ocurrido en la Argentina durante las últimas décadas, no hay espacio para mejoras sostenibles en los ingresos.

Factores del frente externo y acumulación de reservas

En el frente externo, han surgido varios aspectos de interés, entre otros, la reducción de importaciones, la apreciación del tipo de cambio nominal, la acumulación de reservas y el uso de estas para pagar deuda o fortalecer la posición de reservas netas del BCRA.

La reducción de importaciones está en parte relacionada con el nivel de actividad, que se había estancado hasta noviembre, pero también influyó la normalización de un adelanto en las compras ante la expectativa de una devaluación post elecciones que no tuvo lugar.

La reducción de importaciones está en parte relacionada con el nivel de actividad, que se había estancado hasta noviembre, pero también influyó la normalización de un adelanto en las compras (Foto: EFE)

Por ejemplo, las compras mensuales de insumos intermedios se habían disociado de la evolución de la producción industrial. Tarde o temprano, era necesario volver a cierta normalidad. El tipo de cambio nominal se ha apreciado más que otras monedas, incluso a pesar de que el BCRA compró más dólares de lo previsto a finales del año pasado.

Se destacan cuestiones puntuales, como la normalización de la demanda de divisas para atesoramiento, que volvió en noviembre y diciembre a niveles del primer semestre (USD 1.500 millones por mes) en comparación con algo más de USD 5.000 millones mensuales de julio a octubre, época marcada por la incertidumbre electoral.

En enero se registró un rebote de aproximadamente 50%, pero será necesario esperar los próximos meses para ver si la tendencia continúa. Además, se profundizó el financiamiento neto a empresas y provincias y resultó favorable la cosecha fina.

En el mediano plazo, el debate gira en torno al impacto que tendría el shock previsto en las exportaciones mineras e hidrocarburíferas, que podría provocar un salto de ventas al exterior de alrededor de USD 20.000 millones

En el mediano plazo, el debate gira en torno al impacto que tendría el shock previsto en las exportaciones mineras e hidrocarburíferas, que podría provocar un salto de ventas al exterior de alrededor de USD 20.000 millones. Si la economía avanza en su proceso de normalización, la dolarización del ahorro debería reducirse, incluso con la cuenta capital abierta, llevando la cifra a unos USD 10.000 millones menos.

Este aumento sería considerablemente mayor que la normalización en los pagos al exterior de empresas que aún están restringidos por el cepo, y demandaría un incremento equivalente en la demanda de importaciones de bienes y servicios o pagos netos de deuda al exterior, para mantener los valores históricos del tipo de cambio real.

El BCRA podría intervenir comprando divisas para mitigar una debilidad del actual programa, pero una vez completado el proceso de remonetización y con una inflación estabilizada, el señoreaje permitiría compras no esterilizadas (Foto: Reuters)

El BCRA podría intervenir comprando divisas para mitigar una debilidad del actual programa, pero una vez completado el proceso de remonetización y con una inflación estabilizada, el señoreaje permitiría compras no esterilizadas por alrededor de 0,5% del PBI al año.

Un Tesoro con excedente de pesos que pueda cancelar deuda ayudaría a estabilizar el frente externo. Aunque no es una tarea sencilla, se planteó como objetivo alcanzar un superávit primario de 2,5 % del PBI como se convino con el FMI en abril de 2025. Dicho de otro modo, el influjo de dólares es de los privados y quien debería cancelar deuda neta (o mejorar sus activos) es el Gobierno.

Mientras el swap de monedas con Estados Unidos mantenga credibilidad, cancelar un pasivo no es muy distinto a acumular un activo líquido

Esto requiere que el BCRA o el Tesoro nacional cuenten con ingresos suficientes para completar la tarea. Algunos analistas han planteado objeciones al uso de las divisas compradas en el mercado para eventualmente reducir la deuda externa pública. Mientras el swap de monedas con Estados Unidos mantenga credibilidad, cancelar un pasivo no es muy distinto a acumular un activo líquido. En cambio, si se pierden esas alternativas, tener un activo líquido puede ofrecer algunas opciones adicionales de gestión en el muy corto plazo.

Medio Oriente y oportunidades para Argentina

El conflicto en Medio Oriente plantea diversas oportunidades y desafíos dependiendo de su duración. El primer impacto sobre las exportaciones argentinas es positivo. Por cada USD 10 que aumente el precio del petróleo en el mercado internacional, las exportaciones crecerían en alrededor de USD 3 millones por día.

Al mismo tiempo, existe un efecto negativo sobre los subsidios que aún asume el Tesoro nacional, ya que aumentaría el coste marginal de la energía eléctrica producida con derivados del petróleo.

En un contexto de mayores incertidumbres globales, también podría aumentar el riesgo país y fortalecerse el dólar estadounidense.

El autor es Director y Economista Jefe de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 683 de FIEL