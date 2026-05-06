Opinión

Cuando el algoritmo y la automatización tienen su límite

La visión multidisciplinar y global se convierte en el principal diferencial de los abogados, en un mundo jurídico cada vez más afectado por la IA

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial puede sugerir soluciones jurídicas, pero no reemplaza la sensibilidad necesaria para decidir sobre custodias o divorcios (Imagen ilustrativa Infobae)

Mientras la inteligencia artificial avanza sobre múltiples áreas del Derecho, automatizando contratos, optimizando procesos y anticipando resultados, hay un ámbito donde ese avance encuentra un límite claro: el Derecho de familia. No por falta de tecnología, sino por la naturaleza misma de los conflictos que aborda.

Aquí no se gestionan solo normas, sino vidas. Divorcios, custodias, alimentos o situaciones de violencia familiar implican emociones, historias compartidas y decisiones que impactan profundamente en el futuro de las personas. En ese contexto, el abogado no es solo un técnico: es un mediador, un intérprete de lo humano, alguien capaz de escuchar, contener y construir acuerdos posibles.

El principio del interés superior del niño es el mejor ejemplo. No es una fórmula replicable ni una respuesta automática: exige ponderación, sensibilidad y contexto. Aquí, la IA puede sugerir soluciones, pero no puede reemplazar la capacidad de comprender lo que realmente necesita una familia en una situación concreta.

Además, gran parte del trabajo en esta área ocurre fuera del expediente: sucede en la negociación, en la gestión del conflicto, en la generación de confianza. En definitiva, son habilidades profundamente humanas que nunca podrán ser sustituidas por los algoritmos.

En este escenario, especializarse en Derecho de familia con una visión internacional no solo tiene sentido desde una vocación, sino también como estrategia profesional.

A medida que otras ramas o áreas más estandarizables del Derecho se vuelven susceptibles de automatización, aquellas que requieren intervención humana directa ganan valor. Por ello, la demanda de profesionales capaces de abordar conflictos familiares con criterio, sensibilidad y formación específica no disminuirá; por el contrario, tenderá a aumentar y a consolidarse.

Hoy más que nunca, el abogado con una visión multidisciplinar y global en el ámbito de la familia se vuelve más necesario. Porque en un mundo cada vez más automatizado, el verdadero diferencial estará en aquello que la tecnología no puede replicar: la comprensión, el juicio y la calidez humana.

La IA podrá asistir, pero no podrá nunca sustituir la mirada humana que este ámbito exige; de allí la importancia de comenzar a posicionarse en uno de los espacios más resilientes frente al avance de la inteligencia artificial.

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