Por la crisis en Medio Oriente, subirán las retenciones a las exportaciones argentinas de petróleo convencional

La suba del Brent por encima de USD 80 activó una suba automática de las retenciones a las exportaciones argentinas de petróleo. (Fuente: Bloomberg)

El reciente aumento del precio internacional del crudo Brent, que superó los USD 100 por barril debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente, activó automáticamente la aplicación de la alícuota del 8% en las retenciones para las exportaciones argentinas de petróleo convencional, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. Bajo la normativa vigente, cuando la cotización internacional del barril supera los USD 80, se restablece el mencionado porcentaje sobre las ventas externas.

“Se va a aplicar porque es automático y está establecido por decreto”, ratificaron a este medio desde la Secretaría de Energía de la Nación, en referencia al Decreto 59/2026 publicado en el Boletín Oficial a finales de enero de 2026. Desde la cartera energética aseguraron que la carga podría empezar a aplicarse desde la semana que viene.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Felipe Núñez, pieza clave del equipo económico de Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), aclaró que "se subió el precio mínimo del barril para cobrarlas [retenciones] para que las empresas pudieran ser competitivas".

En tal sentido, Núñez remarcó que “el precio del barril se voló y por ende se volvieron a cobrar retenciones pero nadie subió ni creó nuevas retenciones” y subrayó que el esquema vigente “ya reinaba y nosotros lo que hicimos fue subir el precio mínimo que virtualmente eliminaba las retenciones; después hubo un shock externo por la guerra”.

Este viernes, el Brent —petróleo de referencia para el mercado argentino— finalizó la jornada por encima de los 103 dólares, alcanzando su mayor valor de liquidación desde 2022. En la semana, el avance acumulado fue cercano al 12%, mientras que el incremento mensual se ubica en 53%.

El virtual cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto en Medio Oriente disparó el precio del barril del Brent. REUTERS/Benoit Tessier

La incertidumbre en torno al tiempo que permanecerá bloqueado el estrecho de Ormuz, un canal marítimo de apenas 3 kilómetros por el que circula más del 20% del suministro global de petróleo y gas, continúa generando preocupación en los mercados. La interrupción del tránsito en esa zona llevó al barril a rozar los 119 dólares en los momentos de mayor volatilidad.

Mediante el mencionado decreto, el Gobierno había modificado el esquema de cobro de retenciones para la exportación de petróleo crudo extraído de yacimientos convencionales al vincularlo a ciertas condiciones ligadas a los precios internacionales. La medida respondió a un acuerdo alcanzado previamente con mandatarios de la Patagonia.

Hasta la modificación actual, el tributo aplicable era del 8% en todos los casos. Con la nueva disposición, se implementa un esquema variable según la cotización internacional del crudo Brent. Las exportaciones quedarán exentas siempre que el barril se mantenga en 65 dólares o menos, tal como estipula la nueva regulación.

En situaciones donde el barril de Brent supere los USD 80, se aplicará una tasa fija del 8 por ciento. Para valores intermedios, es decir, cuando la cotización internacional fluctúe entre USD 65 y USD 80, se aplicará una fórmula que ajusta el derecho de exportación en función de la evolución del precio.

En los fundamentos del decreto, la administración libertaria argumentó que “la producción de hidrocarburos en el país, proveniente de yacimientos convencionales, atraviesa una situación compleja, producto del natural grado de agotamiento de los yacimientos, el incremento de los costos operativos y el impacto de las condiciones macroeconómicas internacionales”.

En los próximos días, se aplicará una suba automática de las retenciones a las exportaciones argentinas de petróleo convencional. REUTERS/Manon Cruz

“Las provincias han focalizado sus esfuerzos en sostener y estimular la actividad en los yacimientos convencionales, mediante la adopción de medidas tales como la reducción de regalías y/o canon en áreas maduras, la reconversión de concesiones de exploración, y/o acuerdos de alivio fiscal, evidenciando el esfuerzo provincial por preservar el empleo y promover las inversiones en áreas maduras”, señaló el texto.

Además, la norma resaltó que “los esfuerzos provinciales y empresariales requieren de un acompañamiento del Estado Nacional mediante la adecuación de los instrumentos fiscales vigentes, de modo tal de propender a mejorar la competitividad del sector”.

Récord de producción de petróleo

En un escenario marcado por la incertidumbre internacional, Argentina logró el primer mes del año un hito en materia energética: alcanzó el mayor nivel de producción de petróleo desde que existen registros oficiales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, durante enero se extrajeron 4.262.675 metros cúbicos de crudo, cifra que supera el máximo anterior registrado en diciembre de 2025, cuando se alcanzaron 4.245.403 metros cúbicos.

El crecimiento reciente resulta significativo. Al comparar los datos de enero con los del mismo mes de 2025, se observa un aumento de 15,7 por ciento. La diferencia frente a años previos es aún más notoria: entre 2010 y 2022, la producción mensual de enero nunca llegó a los tres millones de metros cúbicos, lo que refleja un salto considerable en el ritmo de extracción.