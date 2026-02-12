Los salarios registrados quedaron por debajo de la inflación en 2025

Dos personas realizan una transacción de efectivo con billetes de 10.000 pesos argentinos, nuevos en circulación en el país, como respuesta a la inflación y actualización monetaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los salarios registrados de los trabajadores aumentaron 2% promedio en diciembre de 2025, lo que los colocó 0,8 puntos porcentuales por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último mes del año, que fue de 2,8%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En la carrera de largo plazo, los sueldos formales -tanto del sector público, como privado- no pudieron contra la inflación. Mientras el IPC acumulado fue de 31,5% en 2025, los sueldos se ajustaron en un 28,8 por ciento. Esto significó 2,7 puntos porcentuales menos que el aumento general en los bienes de consumo.

La pérdida de poder adquisitivo resultó transversal a todos los sectores. Según los datos oficiales, el salario de los trabajadores privados registrados creció 28,7% en el año, el del sector público 28,9% y el de los empleados no registrados 27,5 por ciento. En todos los casos, los aumentos quedaron por debajo de la suba de precios acumulada, lo que derivó en una caída real de los ingresos.

El informe del INDEC marca que la brecha entre salarios e inflación se profundizó especialmente en el último trimestre del año, cuando las paritarias cerradas durante los meses previos resultaron insuficientes ante la aceleración de los precios.

Así, “en diciembre de 2025, la capacidad de compra de las remuneraciones promedio en el empleo formal del sector privado sufrió un retroceso, acumulando cuatro meses de reducción”, indicó in informe de la Secretaría de Trabajo.

supermercado, inflación, precios altos, consumo afectado, economía argentina, dólar flotando, góndolas vacías, góndolas llenas, carrito vacío, carrito dólar, billetes supermercado, compra incertidumbre, crisis consumo, impacto dólar, aumento precios, poder adquisitivo, mercado argentino, costo vida, caja registradora, estantes vacíos (Imagen ilustrativa Infobae)

Puntualizó, además, que entre septiembre y diciembre, la reducción acumulada alcanzó el 2,4%. “A pesar de esta tendencia reciente, el poder adquisitivo de diciembre de 2025 se sitúa un 13,4% por encima del nivel de diciembre de 2023 y supera en un 1% al valor de noviembre de 2023, mes previo a la devaluación de la moneda nacional”, detalló la cartera de Trabajo.

No obstante, los datos oficiales reflejan que la pérdida de poder adquisitivo no solo afecta el consumo de los hogares sino que también impacta sobre la economía en general, al reducir la capacidad de gasto y la demanda interna.

El índice de salarios que publica el Indec se construye a partir de la evolución de los sueldos del sector privado registrado, el sector público y el sector no registrado. Ninguno de estos segmentos logró superar o igualar la inflación anual, consolidando una tendencia de deterioro en los ingresos reales durante 2025.

Cae el empleo y crece el trabajo autónomo

De acuerdo con datos que difundió el propio Ministerio de Capital Humano a partir del SIPA, entre noviembre de 2023 —previo al inicio de la gestión de Javier Milei— y el mismo mes de 2025, se perdieron alrededor de 300.000 puestos de trabajo asalariados formales.

Se perdieron alrededor de 300.000 puestos de trabajo asalariados formales desde noviembre de 2023. REUTERS/Francisco Loureiro/

El sector privado resultó el más afectado, ya que el número de empleados asalariados privados descendió de 6.385.800 a 6.189.100, lo que implica una reducción de 196.700 puestos en dos años, equivalente a una baja de 3,1 por ciento.

En el sector público, la caída fue menor. La dotación total de trabajadores se redujo de 3.484.300 a 3.403.400, con una pérdida de 80.900 empleos y una contracción del 2,3 por ciento. En tanto, el empleo en casas particulares también registró una merma del 4,7%, pasando de 464.500 a 442.500 trabajadores, lo que representa 22.000 puestos menos en el período relevado.

En conjunto, la cifra total de empleos asalariados registrados eliminados en los primeros dos años de la gestión Milei ya ronda los 299.600.

Sin embargo, hubo un dato positivo en los registros de trabajadores independientes autónomos. El crecimiento fue leve (1,9%), pero marcó una dirección favorable para el mercado laboral. En detalle, los datos del SIPA indican que en noviembre de 2023 había 385.800 personas trabajando de forma independiente. Dos años más tarde, el número llegó a 393.000 trabajadores (7.200 más).

El mejor resultado lo tuvo la categoría de “monotributistas”, que pasó de 2.037.800 a 2.175.100 trabajadores registrados en los últimos dos años, lo que marcó un crecimiento del 6,7% y significó la incorporación de 137.400 personas.