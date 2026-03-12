Ranking mundial: la Argentina se posiciona como el segundo país con mayor cantidad de dólares fuera del sistema

Argentina ocupa el segundo lugar mundial en fondos fuera del sistema financiero, solo detrás de Rusia. (Composición fotográfica)

Argentina es el segundo país del mundo con mayor cantidad de dólares fuera del circuito legal, un fenómeno que la distingue a nivel global por el volumen de divisas que permanecen fuera del sistema financiero formal. Es por ello que el ministro Luis Caputo apunta a que la Ley de Inocencia Fiscal propicie que los argentinos saquen sus billetes verdes del colchón y que sea este el mecanismo que ayude a impulsar la reactivación económica durante este año.

Según datos presentados por Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Argentina figura en el segundo puesto global en cuanto a efectivo y depósitos fuera del sistema financiero local, solo por detrás de Rusia. La suma alcanza aproximadamente USD 250.000 millones, un monto que supera a potencias económicas como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

La presentación de Werning en el Kick Off Anual Inviu, el 5 de marzo de 2026, destaca que este comportamiento coloca a la economía argentina en una situación particular dentro del escenario internacional. El gráfico comparativo, basado en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), muestra que solo Rusia registra cifras superiores a las de Argentina, con un total cercano a los USD 400.000 millones de su sistema bancario. Naciones como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia presentan niveles sensiblemente inferiores, ubicándose entre USD 100.000 y USD 200.000 millones.

La cifra se diferencia de la que tiene en mente el ministro Caputo. En cada una de las últimas presentaciones, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que los fondos fuera del sistema ascienden a 170.000 millones de dólares. Más allá de la discrepancia numérica, lo cierto es que el Gobierno aspira a captar al menos una parte de esos fondos mediante la normativa de Inocencia Fiscal para poder potenciar la actividad económica.

La Ley de Inocencia Fiscal permite a los residentes regularizar dólares sin sanciones retroactivas.

El listado continúa con España, Japón, Canadá, Australia y México, entre otros, todos con volúmenes de ahorros por fuera de sus sistemas bancarios considerablemente menores que los de Argentina. La referencia a este fenómeno se encuentra en la presentación oficial del BCRA, que también incluye datos de países como Ucrania, Holanda, Bélgica, Uzbekistán, Perú, Nigeria, Dinamarca y Austria, cuyas cifras no superan los 100 millones de dólares.

La decisión de los ahorristas argentinos de mantener por años los fondos fuera del circuito bancario responde a múltiples factores, entre ellos la volatilidad macroeconómica, la desconfianza en las instituciones y la preferencia histórica por el dólar como resguardo de valor. Pero sobre todo a que muchos de esos dólares se compraron en el mercado informal durante los años de cepo cambiario para personas humanas.

Frente a ello, y ante el cambio de composición en el Congreso, el Gobierno impulsó durante las sesiones extraordinarias el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal, a los fines de darle garantías a los contribuyentes de que, si sacan los dólares del colchón, no van a ser perseguidos ante un eventual cambio de gestión. Luego de su aprobación, y una vez que se avanzó con la reglamentación que necesitaban los bancos para no solicitar documentación a los clientes sobre el origen de los fondos, Caputo redobló la apuesta y dio la posibilidad de que se canalicen por sociedades de bolsa (ALyCs), fondos comunes y billeteras cripto. En sus palabras, los “puso a competir”.

“Esta ley es un cambio paradigmático y necesito que incorporen esto en sus cabecitas. Está perfectamente estructurada esta ley desde el punto de vista legal. El que lleva su plata a un banco o una ALyC está absolutamente blindado, lo único que tiene que hacer es adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado (...)”, afirmó el ministro de Economía durante su participación en el 7.º Foro de Inversiones & Negocios, que se desarrolló en Mendoza. Y destacó que la incluyeron a las ALyC porque todavía hay bancos que se toman atribuciones que no están en la Ley.

Los depósitos en moneda extranjera crecieron a 38,3 mil millones de dólares tras la repatriación de fondos.

¿Comparación con el blanqueo?

La presentación de Werning incorpora un gráfico sobre la evolución de los depósitos del sector privado en moneda extranjera dentro del sistema bancario argentino. El crecimiento resulta visible en la serie que abarca desde marzo de 2014 hasta febrero de 2026. En el tramo final, los depósitos alcanzan USD 38,3 mil millones, un salto significativo en comparación con los niveles de años anteriores.

El gráfico señala dos hitos relevantes vinculados a las políticas de regularización de activos: el blanqueo de capitales 2024 y ahora la implementación de la Inocencia Fiscal en 2026. Según la información oficial, el Régimen de Regularización de Activos del primer año de gestión de Javier Milei, se permitió la repatriación de USD 20,6 mil millones en efectivo por parte de residentes argentinos. Por su parte, la inocencia fiscal en 2026 prevé una nueva oleada de fondos, aunque el monto definitivo aún depende del nivel de adhesión al régimen.

El comunicado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), citado en la presentación, señala que el total de activos declarados durante estos procesos ascendió a USD 23,3 mil millones. Dentro de este universo se distinguen las cuentas CERA y ALyC, que sumaron USD 20,6 mil millones, junto con otros activos por USD 2,7 mil millones, más de 14.800 propiedades y 6.500 cuentas bancarias en el exterior.

La presentación del número dos del BCRA señala que el desafío principal consiste en transformar el ahorro informal en recursos disponibles para el financiamiento de la inversión y el consumo interno. La política oficial se orienta a generar confianza y previsibilidad, con el objetivo de reducir la preferencia por el efectivo y promover el uso de canales financieros formales. Ahora resta por verse si los argentinos están dispuestos a hacerlo.