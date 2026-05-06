Un fallo contra los falsos inocentes: la justicia brasileña rechazó los recursos de Juan Darthés

La actríz Thelma Fardin logró un nuevo triunfo en la justicia brasileña

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó la admisibilidad de los dos recursos presentados por la defensa de Juan Darthés. El dictamen reafirmó la condena al actor y valorizó, todavía más, el fallo histórico logrado por Thelma Fardin que se vuelve un caso emblemático para Argentina, América Latina y el mundo por cambiar la industria audiovisual, el trabajo con menores de edad y la cooperación internacional en violencia sexual.

La resolución rechazó un recurso especial y otro extraordinario que había presentado la defensa de Darthés para dejar sin efecto la sentencia condenatoria al actor. La decisión de la justicia brasileña reafirmó que la violencia sexual ya fue probada y que, en esta etapa, no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, que ya fueron valorados por la Justicia y que sostuvieron la condena de Juan Darthés a seis años de prisión en régimen semiabierto por la violencia sexual contra Thelma Fardin.

Amnistía Internacional contextualizó: “Esta decisión es especialmente relevante en un contexto en el que distintos sectores buscan instalar en el debate público la idea de una supuesta ola de falsas denuncias para endurecer las penas solo en casos de violencia de género y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes”.

La victoria de Thelma Fardin en la justicia de Brasil y su posteo en redes con un video que recuerda toda su historia

La organización advirtió que “se busca correr el foco de la discusión real. El delito de falsa denuncia ya se encuentra previsto en la legislación penal. Sin embargo, la insistencia selectiva en agravar su tratamiento cuando se trata de denuncias por violencia de género o violencia sexual a las infancias no es neutra: pone bajo sospecha justamente a quienes ya enfrentan más obstáculos para denunciar, mayores dificultades probatorias y más temor a romper el silencio”.

“La violencia sexual sigue siendo profundamente subdenunciada y el Estado continúa fallando en la prevención y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Insistir con este tema agrega una barrera más a los innumerables obstáculos que ya enfrentan las víctimas cuando deciden pedir ayuda o denunciar, y aumenta la desprotección de las infancias”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El galán de televisión también se presentaba ante las cámaras como una víctima de falsas denuncias y él querellaba a las víctimas. Sin embargo, la apelación presentada por Juan Dhartés, ante la justicia brasileña, en la condena por violación, fue denegada.

Esta medida implica una reafirmación de la victoria de Thelma Fardin después de denunciar en diciembre del 2018 la violación del actor en el último punto, en Managua, Nicaragua, de la gira teatral de la serie “Patito Feo”.

La decisión fue tomada el 13 de abril y se difundió ahora. Juan Dhartés había interpuesto un recurso especial y un recurso extraordinario. El Tribunal Regional Federal de 3ª región denegó, por unanimidad, el pedido de la defensa.

La actriz y activista cuestionó la iniciativa de Carolina Losada y advirtió sobre el impacto en víctimas de violencia de género (Video: Instagram)

La actriz y activista cuestionó la iniciativa de Carolina Losada y advirtió sobre el impacto en víctimas de violencia de género (Video: Instagram)

La condena a Darthés por atentado violento al pudor, actos libidinosos diversos con conjunción carnal fue ratificada y se considera que está comprobada la autoría material del autor. La justicia brasileña utilizó el “Protocolo para juzgamientos con perspectiva de género” y otros tratados internacionales para dirimir la apelación.

“Es un caso típico de violencia sexual ocurrida entre cuatro paredes”, ratificó el tribunal en relación a la interpelación sobre las pruebas y la argumentación de la defensa que argumentaba que no hubo violencia ni amenazas.

El dictamen judicial considera que está “debidamente demostrado y existen pruebas suficientes que demuestran que existieron actos libidinosos con conjunción carnal que llevaron a la condena por el artículo 214 del Código Penal”.

El delito es juzgado con el artículo vigente en el 2009 porque es el año en el que se produjeron los acontecimientos. La legislación fue modificada, posteriormente, ya que, en ese momento, se nombraba a la violencia sexual como delitos contra el “pudor”.

Thelma Fardin con la abogada Carla Junqueira en la Justicia Federal de Brasil

En Argentina la violación también era catalogada como delitos contra el “honor”. Las reformas sacaron la idea de que las mujeres perdían el honor o que se afectaba el pudor si eran abusadas. Ahora no importa el qué dirán según conceptos y prejuicios sociales, sino lo que siente, padece, sufre y traumatiza a las víctimas de violencia sexual.

La decisión judicial pone de relevancia que, de un lado, había “un hombre fuerte” que, en ese momento medía 1,87 cm y pesaba 90 kilos y que además era “un actor conocido y admirado por el elenco de la novela, cuyo público estaba formado básicamente por infancias y adolescencias” y que, del otro lado, estaba “una adolescente de 16 años, con su cerebro en formación”.

El fallo acentúa que él intento “neutralizar a través de la fuerza física” a la víctima agarrándola de los brazos y subiendo su cuerpo al de ella. La decisión judicial se basa en que no se estaba en una situación física y psíquica de igualdad.

Por una parte, estaba un hombre de 46 años y solo dos adultos acompañando un elenco infantil -juvenil y, por otra parte, una joven actriz que se estaba iniciando, de la cual se esperaban comportamientos adultos y que tenía una relación de confianza con el actor.

Juan Darthés fue condenado a 6 años de prisión por estupro y la condena reafirma la importancia de romper el silencio (RS Fotos)

Hoy un elenco con menores de edad no trabaja en las mismas condiciones, ni viaja con desprotección de su familia y otros adultos responsables. Hoy existen protocolos contra el acoso y la violencia en el ámbito cultural. Hoy se protege a las actrices y actores adolescentes.

Hoy se filman las escenas sexuales con coordinadores de intimidad. Hoy no es igual que hace diez años. Pero la diferencia no se logró de la nada, sino, en gran medida, por la lucha de Thelma Fardin para que lo que pasaba deje de pasar y para que otras chicas no sufran lo que ella sufrió. La época no cambió. La cambiaron.

El tribunal resaltó: “En estas circunstancias forzar la práctica del acto sexual es violencia”. La justicia también destaca la “coherencia narrativa” de los testimonios de los testigos de lo ocurrido en Nicaragua y de los comportamientos de la víctima antes y después del último día de la gira.

Darthés huyó de Argentina para no ser juzgado ya que en Brasil no se extradita a sus ciudadanos y él tenía la nacionalidad brasileña. Pero, además, cuestionó la jurisdicción para rechazar el proceso y evitar ser condenado.

El caso de Thelma Fardin es ejemplificador contra la penalización de las mujeres que denuncian abuso sexual (RS Fotos)

El tribunal también rechazó el cuestionamiento a la jurisdicción de la justicia federal. El actor aludía que ese ámbito no tenía la capacidad de condenarlo y que era la justicia estatal de San Pablo la que debía llevar el proceso ya que los hechos se habían producido en Nicaragua.

A pesar de todas las maniobras evasivas el actor fue condenado y sus quejas fueron desoídas. Los intentos por esquivar la sentencia no lograron su objetivo y el peso de la ley recae sobre él.

En un intento por desoír a las víctimas, callarlas y silenciarlas el dictamen de la justicia brasileña vuelve a reafirmar que las mujeres no se callan más.