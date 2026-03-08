Opinión

Cuando el silencio también es violencia: una reflexión en el Día de la Mujer

La fecha invita a renovar el compromiso colectivo por la igualdad y la dignidad, en un mundo donde la voz de cada mujer puede impulsar transformaciones profundas

Guardar
El Día Internacional de la
El Día Internacional de la Mujer se presenta como memoria y responsabilidad, atravesado por luchas históricas y desafíos actual

Querida compañera, colega, amiga, hermana, interlocutora:

Esta carta está dirigida a todas. A las que marchan, a las que trabajan en silencio, a las que sostienen hogares, a las que lideran equipos, a las que aún buscan su voz.

El Día Internacional de la Mujer dejó hace tiempo de ser una fecha simbólica. Es memoria y es responsabilidad. Es el recuerdo de aquellas mujeres trabajadoras que, a comienzos del siglo XX, reclamaron condiciones dignas e igualdad. Y es también una invitación a preguntarnos dónde estamos hoy y qué mundo estamos ayudando a construir.

En América Latina hemos sido testigos de movimientos poderosos. La fuerza colectiva de mujeres que reclamaron derechos, visibilidad e igualdad. Esa energía transformó conversaciones, leyes y estructuras. Pero el trabajo no terminó: las brechas salariales persisten, aún enfrentamos altos índices de violencia de género, el acceso a posiciones de liderazgo sigue siendo desigual y muchas mujeres continúan enfrentando obstáculos estructurales para desarrollarse plenamente.

Como mujer judía que vive en Argentina, el 7 de octubre marcó un antes y un después en mi manera de vivir este día. El ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás en Israel dejó no solo muerte y destrucción, sino también testimonios estremecedores de violencia sexual utilizada como arma de guerra. Escuchar a sobrevivientes relatar lo ocurrido fue profundamente doloroso. Y más doloroso aún fue constatar cuánto tardó el mundo en reconocer esos hechos.

Ese silencio resonó de una manera particular en mí. Porque muchas mujeres sabemos lo que significa que no nos crean. Sabemos lo que implica repetir una y otra vez un testimonio esperando que sea suficiente, y la decepción de que acabe sin serlo.

Pienso en las amigas, hermanas, y madres que fueron víctimas del 7 de octubre. Pienso en las mujeres que estuvieron secuestradas en Gaza. Pienso en las que sobrevivieron y poco a poco se animan a contar. Y pienso también en tantas otras mujeres en distintas partes del mundo que atraviesan violencias invisibilizadas.

Pienso en las mujeres iraníes que salen a las calles aun sabiendo que el precio puede ser perder la vida. Mujeres que, al cuestionar normas impuestas sobre sus cuerpos, están defendiendo algo mucho más esencial: la libertad de decidir sobre sus propias vidas.

Pienso en las mujeres ucranianas que, en medio de la guerra, sostienen hogares y comunidades mientras la incertidumbre marca cada día. En ellas, el liderazgo se trata de mantener la vida en pie cuando todo alrededor tambalea.

El testimonio de una
El testimonio de una mujer judía argentina, marcada por el ataque del 7 de octubre en Israel, conecta esas heridas con otras resistencias y liderazgos femeninos en Irán, Ucrania y Afganistán

Pienso en las mujeres afganas, que ven la vida a través de redes azules, a quienes se les cierra el acceso a la educación, al trabajo y a la vida pública. Intentaron reducir su presencia y su voz, pero incluso bajo esas restricciones persiste una resistencia silenciosa: la esperanza de un futuro en libertad.

Nuestras historias no son idénticas, pero están conectadas por algo profundo: la dignidad.

El liderazgo femenino hoy no es solo ocupar espacios. Es sostener valores cuando es incómodo hacerlo. Es compromiso y exigencia. Es construir puentes en tiempos de polarización. Puentes entre comunidades, entre generaciones, entre tradiciones y modernidad. Puentes entre el dolor propio y la empatía hacia el dolor ajeno.

En la tradición judía, hace pocos días celebramos Purim, que recuerda la valentía de la Reina Esther en la antigua Persia. Esther asumió un riesgo personal para proteger a su pueblo, su historia es un relato sobre liderazgo responsable. Sobre animarse a hablar cuando el silencio sería más cómodo.

Quizás ese sea el desafío de nuestro tiempo.

Que el 8 de marzo no sea solo una conmemoración, sino una reafirmación de compromiso. Que podamos reconocernos en nuestras diferencias. Que no elijamos la selectividad a la hora de defender la dignidad de las mujeres. Y que entendamos que la construcción de un mundo más justo es responsabilidad compartida.

Porque cuando una mujer alza la voz y es escuchada, no transforma solo su historia: sigue escribiendo la de todas.

Temas Relacionados

Día Internacional de la Mujer8 de marzo

Últimas Noticias

Más mujeres en la estrategia, menos brechas en la empresa

Las empresas siguen tomando decisiones estratégicas en espacios donde la diversidad podría no necesariamente ser una prioridad real, sino un objetivo secundario o reputacional

Más mujeres en la estrategia,

En Perú solo un tercio del talento científico es femenino

En Perú, aunque la presencia de mujeres en carreras STEM ha aumentado en los últimos años, su participación sigue siendo minoritaria

En Perú solo un tercio

Cuando los agentes de IA empiecen a decidir por el consumidor peruano

En el Perú, donde el consumidor combina tiendas físicas, marketplace, redes sociales y consultas por WhatsApp antes de decidir, este modelo podría acelerar un comportamiento que ya existe: la búsqueda intensiva de información previa a la compra

Cuando los agentes de IA

Matar al prójimo o amarlo como a tí mismo

El papa León XIV advirtió sobre el peligro de la amenaza nuclear y reclamó una seguridad basada en la confianza y la solidaridad entre los pueblos

Matar al prójimo o amarlo

OMC: los riesgos de la disolución

La XIV Conferencia Ministerial en Yaundé se perfila con bajas expectativas ante la falta de consensos y el bloqueo de reformas clave

OMC: los riesgos de la
DEPORTES
Checo Pérez volvió a la

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 y aseguró: “Nunca me fui”

“Sabía que mi destino era el Milan”: la confesión de Rafael Leão sobre el llamado que le cambió la vida

La curiosa reflexión del director de Alpine para agradecerle a Colapinto la maniobra que evitó un accidente en Australia

Un luchador de UFC recibió una brutal patada en los testículos y vomitó en pleno combate: “Nunca me habían golpeado tan fuerte”

Sebastián Báez avanza con autoridad en Indian Wells y ahora enfrentará a un ex número uno del mundo

TELESHOW
Las famosas se sumaron al

Las famosas se sumaron al 8M: mensajes, recuerdos y arte por el Día Internacional de la Mujer

La felicidad de Floppy Tesouro al recibir el alta tras 48 horas de internación: el romántico gesto de su pareja

Thiago Medina y Daniela Celis hablaron de su relación en medio de rumores de reconciliación: “Dar el mejor ejemplo”

Las desopilantes respuestas de Ana García Moritán a su padre Roberto que enternecieron a todos: “Viendo dibujitos”

Jorge Martínez fue operado de urgencia: los detalles de su estado de salud

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu instó al pueblo iraní

Netanyahu instó al pueblo iraní a rebelarse contra el régimen: “El momento de la verdad se acerca”

De una IA que reza a autorretratos de una artista ciega: la Bienal del Museo Whitney abre renovada

Boric y Kast retoman el traspaso de mando en Chile tras una semana de ruptura por el proyecto del cable submarino a China

El Ejército de Israel abatió al secretario militar del depuesto líder supremo de Irán en un ataque aéreo en Teherán

Un derrumbe en una mina de Rubaya deja al menos 300 muertos en la República Democrática del Congo