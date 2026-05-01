El Salvador

Salvadoreño presunto miembro de una estructura criminal es expulsado de Guatemala tras operativo

El presunto cabecilla de la Mara Salvatrucha, fue localizado y expulsado por la Policía Nacional Civil de Guatemala, que reporta la captura de 36 salvadoreños vinculados a estructuras criminales en lo que va de 2026

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La Policía Nacional Civil de Guatemala expulsó al salvadoreño presunto integrante de la Mara Salvatrucha, Óscar Ernesto M. (Cortesía: PNC de Guatemala)
La Policía Nacional Civil de Guatemala expulsó al salvadoreño presunto integrante de la Mara Salvatrucha, Óscar Ernesto M. (Cortesía: PNC de Guatemala)

En un operativo realizado en la zona 1 de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango, la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) localizó y expulsó este viernes a Óscar Ernesto M., alias “Neto”, señalado como palabrero de la calle e integrante de la Mara Salvatrucha en El Salvador.

Según informó la PNC en un comunicado oficial, el salvadoreño fue identificado como uno de los responsables de coordinar actividades de reclutamiento y control territorial en la frontera entre Guatemala y México.

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De acuerdo con la información proporcionada por la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), Óscar había ingresado a territorio guatemalteco con el objetivo de fortalecer la estructura de la Mara Salvatrucha en los municipios fronterizos de Huehuetenango.

Los agentes de la DIPANDA lo ubicaron tras una investigación que incluyó patrullajes preventivos y labores de inteligencia en la región.

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Tras confirmarse su identidad y su vinculación directa con la organización criminal, las autoridades lo trasladaron de inmediato a la frontera de San Cristóbal, en el departamento de Jutiapa, donde fue entregado a las autoridades migratorias para su expulsión y posterior entrega a las fuerzas de seguridad de El Salvador.

Los operativos fronterizos permitieron la entrega inmediata el presunto miembro criminal a las autoridades de El Salvador en el puesto de San Cristóbal. (Cortesía: PNC de Guatemala)
Los operativos fronterizos permitieron la entrega inmediata el presunto miembro criminal a las autoridades de El Salvador en el puesto de San Cristóbal. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Por medio de redes sociales, la PNC detalló: “El salvadoreño fue expulsado tras comprobarse su rango de Homeboy dentro de la estructura de la Mara Salvatrucha en El Salvador y su misión de reclutar nuevos integrantes en Guatemala”.

Más de veinte salvadoreños vinculados a pandillas han sido expulsados por Guatemala en 2026

Según los datos oficiales de la PNC, de enero a la fecha, 1 de mayo de 2026, han sido localizados un total de 36 salvadoreños con nexos a maras y pandillas. De ese número, 21 han sido expulsados del país y 15 permanecen en prisión bajo cargos relacionados con distintos delitos.

“El fortalecimiento de los controles migratorios y la cooperación internacional son claves para impedir que organizaciones como la Mara Salvatrucha sigan extendiendo su accionar en la región”, puntualizó el comunicado de la Policía guatemalteca.

Infografía de un puesto fronterizo con seguridad y gente. Muestra datos sobre localización, expulsión y detención de pandilleros salvadoreños en Guatemala.
Guatemala localiza y expulsa a salvadoreños vinculados a maras: 21 deportados y 15 detenidos en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas reiteró que mantiene operativos constantes para detectar la presencia de integrantes de maras en el territorio nacional y que existe un protocolo de coordinación con las autoridades migratorias y policiales de El Salvador para la repatriación inmediata de personas vinculadas a estructuras criminales.

“La DIPANDA ha logrado desarticular varias células de la Mara Salvatrucha y otros grupos organizados en puntos estratégicos del país, gracias a la colaboración interinstitucional y el intercambio de información con los países vecinos”, indicaron las autoridades.

Las acciones recientes reflejan la preocupación de las fuerzas de seguridad guatemaltecas ante el fenómeno del desplazamiento de mareros desde El Salvador hacia Guatemala, motivado por los operativos de seguridad implementados en el país vecino.

La cooperación binacional permitió avances en la desarticulación de células de la Mara Salvatrucha mediante información compartida por autoridades. (Cortesía: PNC de Guatemala)
La cooperación binacional permitió avances en la desarticulación de células de la Mara Salvatrucha mediante información compartida por autoridades. (Cortesía: PNC de Guatemala)

La entrega de Óscar Ernesto M. a las autoridades salvadoreñas representa el último caso registrado en la serie de expulsiones ejecutadas por la Policía Nacional Civil de Guatemala en el marco de su política de cooperación regional para combatir el crimen organizado transnacional, tal como lo informa la institución en sus canales oficiales.

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