No todo tiempo pasado fue mejor

Un mapa político mundial que muestra las fronteras de los países, sus capitales y principales ciudades, así como los océanos y continentes

Hoy rige una visión catastrofista del mundo. A la “Pax Americana” que nos rigió desde 1945 al 2025, le sucedió el CAOS y la incertidumbre en la que estamos sumergidos. Pero tenemos que ser OPTIMISTAS... Hace solo 50 años pareció que el mundo se venía abajo. Entre 1971 y 1975 el dólar abandonó la paridad con el oro y se devaluó en un 40 %, el barril de petróleo aumentó un 300 % –de u$s 3 a 12 u$s–, en agosto de 1974 tuvo que renunciar –por primera y única vez– un presidente norteamericano (Richard Nixon) inmerso en el escándalo de Watergate.

En abril de 1975, los EE. UU. tuvieron que huir de Saigón, perdiendo su primera guerra en la historia. La inflación norteamericana trepó del 3 al 9 %. En lo estrictamente local –para Argentina– la incipiente UE lanza la PAC (Política Agrícola Común) que nos cierra los mercados europeos a los granos y las carnes, dejando solo excluida a la soja, que apenas empezábamos a producir y sin China en el mercado.

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La “paridad oro” se sustituyó con un tramado de “petrodólares” –basado en la alianza entre EE. UU. y Arabia Saudita– que se consolidó con el fortalecimiento de la OPEC (Organización de Países Productores de Petróleo), con los llamados “petrodólares”, con un mercado autónomo de creación monetaria –los Eurodólares– basado en Londres y el inicio de la normalización de las relaciones entre EE. UU. y China en 1972.

Lo que parecía el APOCALIPSIS se convirtió en un resurgimiento y el capítulo final de la Guerra Fría y la desaparición final de la URSS, 20 años después.

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Los procesos históricos requieren tiempo y paciencia.

El escenario central del siglo XXI es la SOCIEDAD-DISPUTA entre China y los EE. UU. Ucrania y Medio Oriente son dos “batallas” ligadas a la disputa que se resolverán por la necesidad de la asociación entre las dos superpotencias.

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Las elecciones de medio término del 3-11-2026 y las elecciones presidenciales de noviembre del 2028 serán hitos de la transición hacia un “nuevo orden” que comenzará a construirse en el 2029.

El mundo de la IA, la administración prudente del cambio climático, la reforma de las Naciones Unidas, un nuevo y efectivo control de las armas nucleares y el fin de los combustibles fósiles está aproximándose a pasos agigantados.

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La primera generación de hombres y mujeres que podrán aspirar a vivir mayoritariamente 100 años –los Centennials– y los nuevos descubrimientos en genética humana, vegetal y animal nos permitirán superar los cuellos de botella producidos por la superada incapacidad para producir suficientes alimentos para abastecer una población mundial superior a los 10.000 millones de habitantes.

En la segunda mitad de este siglo, tendremos una primera colonia permanente fuera de nuestro planeta (Argentina hizo algo semejante en 1904, con la primera base permanente en el Continente Antártico).

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Aunque el cielo esté muy nublado, no dudemos que el sol volverá a asomar, en Argentina y en el mundo.