Panamá comprará 10 mil chalecos antibalas tras cuestionamientos sobre equipos vencidos

La Policía Nacional cuenta actualmente con cerca de 5 mil chalecos para sus unidades. EFE

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, anunció que el Gobierno proyecta la compra de 10 mil chalecos antibalas para la Policía Nacional, en respuesta a cuestionamientos sobre el uso de equipos vencidos dentro de la institución.

La declaración se dio tras consultas sobre denuncias relacionadas con la vigencia y estado del equipo de protección, en un contexto marcado por el reciente fallecimiento de un agente en funciones, lo que reactivó el debate sobre las condiciones de seguridad del personal policial.

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Ábrego reconoció que actualmente la Policía cuenta con alrededor de 5 mil chalecos, los cuales deben ser distribuidos entre las unidades en servicio, lo que implica que el equipo no está asignado de manera permanente a cada agente.

Explicó que las unidades que participan en operativos de alto riesgo o peligrosidad sí tienen acceso prioritario a estos chalecos, pero admitió que, como ocurre en otras instituciones, existe equipo que ha superado su vida útil, situación que ha generado preocupación dentro y fuera de la entidad.

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Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, anunció la compra de 10 mil chalecos antibalas. EFE

El titular de Seguridad indicó que la compra proyectada responde al aumento del índice delincuencial y a la necesidad de fortalecer la protección del personal en campo.

Según detalló, la adquisición de los nuevos chalecos se encuentra en fase de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y forma parte de un plan para ampliar la cobertura de protección y reducir la dependencia de equipos compartidos o en condiciones no óptimas.

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El anuncio se produce en un momento sensible para la institución, luego de que en abril de 2026 se reportara el fallecimiento del sargento segundo Alvis Espinoza, quien murió tras recibir disparos mientras brindaba servicio en el sector de El Chorrillo.

El caso generó cuestionamientos sobre si el equipo de protección utilizado cumplía con los estándares requeridos y si existían fallas en la dotación de chalecos para el personal operativo.

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En respuesta a estas inquietudes, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que aclaró que los chalecos balísticos utilizados cumplen con estándares de protección, diseñados principalmente para resguardar órganos vitales.

La Policía explicó que los chalecos no cubren la totalidad del cuerpo. Archivo Infobae

Sin embargo, la institución también recordó que ningún chaleco ofrece cobertura total del cuerpo, debido a limitaciones operativas relacionadas con la movilidad, lo que deja expuestas áreas como el rostro, los brazos y las piernas.

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La entidad detalló que, en el caso del sargento Espinoza, el disparo se produjo en una zona del cuerpo no cubierta por el chaleco, específicamente entre la tetilla y el antebrazo del lado izquierdo, lo que resultó en una lesión fatal. Esta explicación buscó contextualizar el hecho y responder a versiones que apuntaban a posibles fallas en el equipo utilizado durante el operativo.

En su comunicado, la Policía Nacional también hizo referencia a un hecho reciente ocurrido en el distrito de San Miguelito, donde un agente de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) logró salvar su vida gracias al uso del chaleco balístico durante un operativo.

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Más allá del caso puntual, el Ministerio de Seguridad ha reiterado que se mantienen gestiones para reforzar la dotación de equipos de protección, incluyendo chalecos antibalas, como parte de las estrategias para enfrentar el aumento de la criminalidad.

La vida útil de un chaleco antibalas es de aproximadamente 5 años, periodo durante el cual los fabricantes garantizan su nivel de protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones se enmarcan dentro de operativos como el Plan Firmeza, orientado a fortalecer la presencia policial en áreas identificadas como de mayor riesgo.

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El tema de los chalecos antibalas ha cobrado relevancia en la discusión pública debido a su impacto directo en la seguridad de los agentes. Especialistas señalan que la renovación periódica de estos equipos es clave, ya que los materiales pierden efectividad con el tiempo, especialmente bajo condiciones de uso constante.

En ese sentido, la compra anunciada busca no solo ampliar el inventario, sino también actualizar el equipo existente.

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Mientras avanzan las gestiones para la adquisición de los nuevos chalecos, la Policía Nacional insiste en que continuará reforzando sus capacidades operativas y garantizando la seguridad de sus unidades.