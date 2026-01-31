Vaca Muerta está más viva que nunca y la recuperación del crudo es un catalizador

Vaca Muerta se posiciona como uno de los principales beneficiados de la suba del petróleo, en un contexto en el que la producción local muestra señales claras de fortaleza (Foto: Reuters)

Mientras los metales preciosos acapararon la atención de los inversores en los últimos días, el petróleo recupera protagonismo. En las ruedas recientes, el precio del Brent retomó una dinámica alcista que muchos consideraban descartada, superando nuevamente la zona de USD 70 por barril y alcanzando niveles máximos no vistos desde la segunda mitad del año pasado.

Solo en la última semana, el Brent avanzó cerca de 6%, mientras que el incremento mensual ya ronda el 15%. Aunque aún no se percibe un cambio de tendencia estructural, este movimiento bastó para reactivar el interés por el sector y devolver al crudo un lugar central en la discusión, tanto a nivel global como local. En este escenario, Vaca Muerta se posiciona como uno de los principales beneficiados, en un contexto en el que la producción local muestra señales claras de fortaleza.

Detrás del rebote del crudo se encuentra una combinación de factores, pero las tensiones geopolíticas tienen un rol principal. El resurgimiento de la inestabilidad en Medio Oriente, en particular el deterioro del vínculo entre Estados Unidos e Irán, reinstaló el temor a posibles disrupciones en la oferta global. Más que un impacto inmediato en la producción, el mercado vuelve a incorporar escenarios de riesgo.

Detrás del rebote del crudo se encuentra una combinación de factores, pero las tensiones geopolíticas tienen un rol principal

Las advertencias cruzadas, los movimientos militares en el Golfo Pérsico y la incertidumbre sobre rutas estratégicas para el transporte de crudo resultan suficientes para que el precio del Brent sume primas de riesgo. Cada vez que el foco regresa a esa región, el patrón se repite: el precio reacciona antes de cualquier hecho concreto. Se trata, en gran medida, de una especulación conocida y recurrente en el mercado.

El contexto internacional encuentra a Argentina en un momento particular. Con el 2025 cerrado, los datos de producción de hidrocarburos dejan señales claras sobre la dinámica del sector. El promedio anual de producción de petróleo local llegó a 799,3 kbbl/d, todavía por debajo del récord histórico de 846,9 kbbl/d de 1998, pero con condiciones que podrían hacer de 2026 un año récord.

El contexto internacional encuentra a Argentina en un momento particular. Con el 2025 cerrado, los datos de producción de hidrocarburos dejan señales claras sobre la dinámica del sector (Foto: Europa Press)

Más allá de los promedios, la foto de cierre anual es reveladora: en diciembre, la producción total de petróleo alcanzó 860,2 kbbl/d, superando el máximo de fines de los noventa. Entre mayo y diciembre, tras la puesta en marcha del proyecto Duplicar y la reducción del cuello de botella en transporte, el país sumó 104,6 kbbl/d adicionales, confirmando que la restricción ya no estaba en el subsuelo sino en la infraestructura.

En ese lapso, Neuquén explicó gran parte del avance, aportando 132,6 kbbl/d adicionales, con el shale de Vaca Muerta como motor principal de ese crecimiento.

Todo esto ocurrió en un entorno de precios internacionales que durante buena parte de 2025 resultaron poco favorables. El Brent operó en niveles que limitaron márgenes y obligaron a las compañías a profundizar ajustes de costos y mejoras operativas.

Sostener y acelerar la producción aun con precios moderados evidencia una mejora estructural en la competitividad del shale argentino

Sostener y acelerar la producción aun con precios moderados evidencia una mejora estructural en la competitividad del shale argentino, en línea con la experiencia de cuencas maduras como Permian en Estados Unidos, donde la escala y la eficiencia resultaron determinantes.

Tendencia de los precios

De cara a 2026, el escenario muestra signos de cambio. Aunque el alza reciente puede responder a factores puntuales, si el Brent se mantiene en la zona de USD 70 por barril, la ecuación mejora considerablemente. Precios más altos fortalecen márgenes operativos, incentivan la inversión y refuerzan la viabilidad de nuevos desarrollos, en un contexto con capacidad disponible en la infraestructura de evacuación.

Desde la óptica de la inversión, el foco pasa menos por el corto plazo y más por los fundamentos que sostienen al sector energético local. Volúmenes en crecimiento, mejoras operativas y un marco regulatorio más previsible posicionan a energía y servicios públicos entre los segmentos más atractivos a mediano y largo plazo.

La reciente suba del crudo también se refleja en los precios de algunas acciones (Foto: EFE)

La reciente suba del crudo también se refleja en los precios de algunas acciones, con compañías como Vista Energy cerca de máximos, lo que refuerza la idea de una apuesta estructural a Vaca Muerta y no una recomendación táctica de corto plazo.

Dentro del sector Oil & Gas, YPF sigue siendo uno de los actores clave para capitalizar el desarrollo de Vaca Muerta. El Proyecto 4x4 acelera la transición hacia shale oil, dejando atrás activos convencionales de menor rentabilidad y mejorando el mix de producción. Este reposicionamiento aumenta la productividad, reduce costos y otorga mayor resiliencia ante escenarios de precios menos favorables, además de dejar a la compañía bien posicionada para aprovechar márgenes si el Brent se mantiene firme.

Vista Energy complementa el panorama con un crecimiento ordenado y consistente en el segmento no convencional, apoyado en disciplina de costos y fuerte generación de caja.

Pampa Energía, por su parte, combina upstream y generación eléctrica, lo que le permite aprovechar el potencial del shale y diversificar riesgos en un contexto de mayor flexibilidad regulatoria.

Servicios públicos

En servicios públicos, el atractivo se basa más en volumen y proyectos de expansión que en tarifas.

En servicios públicos el atractivo se basa más en volumen y proyectos de expansión que en tarifas

En esa línea, TGS ofrece exposición directa al gas no convencional con ingresos estables y contratos de largo plazo. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que sumará aproximadamente 14 millones de metros cúbicos diarios hacia 2027, refuerza ese posicionamiento y consolida un camino de crecimiento más previsible.

En conjunto, YPF, Pampa, Vista y TGS concentran las opciones más sólidas para apostar al largo plazo dentro del universo energético argentino. Todas exhiben escala, mejoras estructurales en eficiencia y una posición competitiva clara para aprovechar el desarrollo de Vaca Muerta, lo que las ubica bien para carteras con horizonte de largo plazo.

El autor es Analista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)