Estados Unidos

A través del petróleo, Trump consolida su posición en Venezuela y apunta contra el régimen cubano que está débil y aislado

El presidente de los Estados Unidos ejecuta su plan geopolítico para terminar con las dictaduras en la región apalancado en un insumo estratégico que controla desde la Casa Blanca

Donald Trump, presidente de los
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Donald Trump montó un mecanismo económico y diplomático que le permite controlar a la dictadura de Venezuela desde la Casa Blanca y avanzar en su plan de tumbar al régimen cubano que lidera Miguel Díaz-Canel en La Habana.

La decisiones geopolíticas de Trump son ejecutadas por Marco Rubio -secretario de Estados- que tiene línea directa con Delcy Rodríguez, sucesora del dictador Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.

A su vez, Rubio dialoga con María Corina Machado -líder de la oposición venezolana- para evitar fricciones políticas internas en Venezuela que compliquen la hoja de ruta de Trump, mientras que Rodríguez explica a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino -jefes del aparato represivo- que la supervivencia depende de la tolerancia del presidente de Estados Unidos.

La ofensiva de la administración republicana impacta en la estabilidad de la dictadura cubana que regentea Díaz-Canel. Para el régimen comunista es esencial el petróleo de Venezuela, y en la actual coyuntura geopolítica Rodríguez, Cabello y Padrino optaron por su propio pellejo.

Marco Rubio y María Corina
Marco Rubio y María Corina Machado durante su último encuentro en el Departamento de Estado, (Washington, Estados Unidos)
Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino
Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino conversan en el Palacio de Miraflores, (Caracas, Venezuela)

El plan de Trump para controlar a la dictadura de Venezuela se asienta en las gestiones públicas y reservadas de Marco Rubio, la Secretaría del Tesoro, la secretaría de Energía, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani -emir de Qatar- y las empresas petroleras Trafigura y Vitol.

Las finanzas de la dictadura venezolana están exhaustas y Rodríguez acordó con Rubio que todos los meses entregará al secretario de Estado un presupuesto para sostener al regimen caribeño.

Rubio analizará las partidas a conceder y presentará los números generales a Trump, quien decidirá en última instancia. Con la autorización del presidente de Estados Unidos, se girará el aporte financiero al Palacio de Miraflores.

“Venezuela necesitaba dinero urgente para financiar a los policías, a los trabajadores de saneamiento y las operaciones diarias del gobierno”, sostuvo Rubio en el Senado al explicar este mecanismo financiero"

Y completó el secretario de Estados: “Se han comprometido a utilizar una cantidad sustancial de esos fondos para comprar medicamentos y equipo directamente de Estados Unidos”.

Si Rodríguez cumple con las instrucciones de Trump, llegarán los dólares a Caracas. Si no lo hace, Washington apretará el lazo y diseñará un nuevo ataque a la dictadura venezolana.

Facsímil de la última decisión
Facsímil de la última decisión de la OFAC -secretaría del Tesoro- facilitando la producción petrolera en Venezuela

Las empresas Trafigura y Vitol tienen la responsabilidad de comercializar el petróleo de Venezuela. Se trata de dos jugadores globales que acceden a la Casa Blanca, y están en permanente contacto con la Secretaría de Energía de Estados Unidos.

“A petición del gobierno estadounidense, Trafigura y Vitol prestan servicios logísticos y de comercialización para facilitar la venta de petróleo venezolano.

La escala y las capacidades de Trafigura, como una de las mayores comercializadoras independientes de petróleo del mundo, junto con nuestra flota naviera global y red logística, nos posicionan entre las pocas empresas capaces de ejecutar una operación de este tamaño y complejidad de manera eficiente.

Trafigura opera en pleno cumplimiento de las sanciones aplicables y cuenta con todas las licencias necesarias para realizar estas transacciones", contestó la oficina de prensa de Trasfigura ante una consulta de Infobae.

Esta frase del comunicado de la empresa petrolera es clave: “Trafigura opera en pleno cumplimiento de las sanciones aplicables".

Es decir: cuanto menos sanciones de Estados Unidos al petróleo de Venezuela, más negocios y más millones de dólares para abastecer a las finanzas de la dictadura caribeña.

A cambio, Delcy Rodríguez debe mantener estable al régimen, continuar con la libertad de los presos políticos y cumplir con el objetivo principal de Trump: lograr la transición democrática en Venezuela.

En este sentido, la OFAC -un resorte de la secretaría del Tesoro que aplica sanciones comerciales- atenuó ayer las medidas en contra de la dictadura manejada por Rodríguez.

Donald Trump y el emir
Donald Trump y el emir Tamim bin Hamad Al Thani en Doha, (Qatar)

En la maquinaria diseñada por Trump para controlar a Venezuela hay una pieza fundamental: el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani, que tiene una relación de absoluta confianza con el presidente de los Estados Unidos.

Al Thani aceptó que Qatar maneje una cuenta bancaria adonde se depositan los fondos obtenidos por las ventas de petroleo venezolano que cede Rodríguez y comercializan las empresas Trafigura y Vitol.

De esta manera, Estados Unidos evita que se apliquen embargos internacionales para recuperar las inversiones de las compañías petroleras que fueron incautadas por Hugo Chavez al comienzo de su dictadura.

“Entiendo que es novedoso, pero es lo mejor que pudimos lograr en el corto plazo”, argumentó Rubio cuando le preguntaron sobre esa cuenta que maneja Qatar.

Trump está satisfecho en su relación política con Delcy Rodríguez, y el status quo se mantendrá hasta que la Casa Blanca decida lo contrario.

