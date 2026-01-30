Aumento de luz y gas: oficializaron las nuevas tarifas para el AMBA que regirán a partir de febrero

PEl Gobierno oficializó la actualización de tarifas de energía eléctrica y gas natural en el Área Metropolitana de Buenos Aires a partir del 1 de febrero de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva actualización de las tarifas de energía eléctrica y gas natural en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue oficializada esta madrguada y los valores entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026, marcando la continuidad de la política de reducción gradual de subsidios en el sector energético.

Las nuevas disposiciones, emitidas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), junto con resoluciones de la Secretaría de Energía, establecen un esquema de precios y bonificaciones que impactará sobre las facturas de usuarios residenciales, empresas, entidades de bien público y clubes barriales, con el fin declarado de mantener la sostenibilidad económica de los servicios y focalizar los apoyos estatales en los sectores más vulnerables.

Gas

Con respecto a las boletas de gas, por medio de la Resolución 48/2026, dispuso la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios para METROGAS, que deberán ser implementados desde la fecha indicada.

Estos cuadros tarifarios incluyen, por primera vez de modo explícito, el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural, acompañado de las bonificaciones previstas por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La resolución aclara que este precio, calculado según los lineamientos del Plan Gas.Ar, será reflejado en las facturas y que las bonificaciones solo se aplicarán sobre el PAU, no sobre el precio resultante de nuevas compras de gas fuera del plan. De esta manera, instruyeron expresamente que la licenciataria comunique la implementación de la resolución tanto a subdistribuidores como a los usuarios.

De acuerdo con la Resolución 23/2026 de la Secretaría de Energía, aclararon que la estacionalidad seguirá incidiendo en los montos de las facturas —por variaciones simultáneas de consumo y de precios durante el invierno—, aunque el objetivo de uniformar el precio busca atenuar estos saltos.

Las empresas productoras, distribuidoras y subdistribuidoras de gas deberán adecuar sus contratos a este nuevo criterio y presentarlos ante la Secretaría de Energía y el ENARGAS en el plazo de cinco días desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial. Esta medida responde a la instrucción dada por el Ministerio de Economía a principios de enero de este año, con miras a consolidar la disciplina fiscal y el sendero de actualización tarifaria.

ENARGAS aprobó los nuevos cuadros tarifarios para METROGAS, que incluyen el Precio Anual Uniforme del gas natural y bonificaciones focalizadas del SEF

Luz

En lo que respecta al suminsitro eléctrico, el ENRE emitió las resoluciones 45/2026 y 46/2026, que aprueban, respectivamente, los valores de distribución para EDESUR y EDENOR.

Ambas normativas determinan un aumento del costo propio de distribución del 2,91 % para EDESUR y del 2,98 % para EDENOR, respecto de enero de 2026, porcentajes calculados según el mecanismo de actualización basado en los indicadores del índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el índice de Precios al Consumidor (IPC), de acuerdo con las fórmulas fijadas en las revisiones tarifarias quinquenales.

Las nuevas tarifas detallan categorías específicas para usuarios residenciales, usuarios residenciales con subsidio —que verán reflejado el monto correspondiente identificado en la factura como “Subsidio Estado Nacional”, categorías generales, clubes de barrio y pueblo, entidades de bien público y usuarios generadores.

El valor agregado de distribución medio se fijó en $53,510 para EDESUR y $58,074 para EDENOR. Además, ambas distribuidoras deberán identificar de manera destacada en las facturas tanto el “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista” como los subsidios aplicados.

Para los usuarios residenciales beneficiarios de subsidio, el mediante el decreto 943/2025 establecieron bonificaciones sobre el consumo base de 300 kWh para los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y 150 kWh para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre; para 2026 se sumará una reducción adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre ese consumo base, con la posibilidad de ajustes periódicos por decisión de la Secretaría de Energía. Las mismos subsidios se aplicarán a entidades de bien público y clubes barriales según lo dispuesto en la normativa vigente.

El esquema de subsidios energéticos focalizados permite bonificaciones solo sobre el Precio Anual Uniforme del gas natural bajo el Plan Gas.Ar.

En cuanto a la tarifa del gas, la Secretaría de Energía dispuso que la bonificación del SEF se aplicará exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del gas según el Plan Gas.Ar, y no considerará costos adicionales derivados de la provisión de gas natural regasificado u otros contratos externos. La metodología de ajuste periódica de las tarifas seguirá siendo implementada por ENARGAS, pero sin automatismos, y se encuentra alineada con los planes de inversión obligatoria para el período 2025-2030 ya aprobados.

Las nuevas tarifas eléctricas y de gas tendrán efecto inmediato desde las cero horas del 1 de febrero de 2026. El objetivo de estas resoluciones, según los fundamentos expuestos por los titulares de los entes reguladores y la autoridad ministerial al Boletín Oficial, es asegurar la estabilidad económica de los servicios públicos, reducir el déficit fiscal y garantizar que los subsidios energéticos lleguen a los sectores sociales con mayor vulnerabilidad.