El oro superó los 5.300 dólares por onza y marcó un nuevo récord histórico impulsado por la debilidad del dólar

El metal precioso se ha revalorizado cerca de un 85% durante el último año. Sigue en lo alto en medio de las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y las amenazas arancelarias de Trump

Un comerciante acomoda brazaletes de oro en Shanghái. El metal precioso alcanzó un récord de 5.311 dólares la onza este miércoles. (REUTERS/Nicoco Chan)

El precio del oro superó este miércoles los 5.300 dólares por onza por primera vez en la historia, impulsado por el debilitamiento del dólar y las crecientes preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal estadounidense.

A las 0940 GMT, el oro al contado ganaba un 1,7%, ubicándose en 5.275,68 dólares la onza, después de haber tocado un récord de 5.311,31 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero mejoraban un 3,7%, a 5.271,7 dólares. El metal precioso se había disparado más de un 3% en la víspera.

“El oro está subiendo no sólo por la ansiedad del mercado, sino también porque la confianza en el orden monetario-fiscal mundial está cambiando hacia una postura más cauta”, afirmó a Reuters Linh Tran, analista de mercado senior de XS.com.

El dólar rondaba mínimos de cuatro años después de que el presidente Donald Trump hizo caso omiso a su reciente debilidad, elevando el atractivo del lingote para los compradores extranjeros. Un índice que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a varios de sus competidores ha caído a su nivel más bajo desde 2022.

El debilitamiento del billete verde se ha producido después de que Trump amenazara con aranceles contra varios países europeos que, según dijo, se opusieron a que tomara el control de Groenlandia. Tales amenazas, junto con las preocupaciones sobre riesgos como la elevada deuda del gobierno estadounidense, han empujado periódicamente a los inversores globales a alejarse de los mercados estadounidenses.

Trump también anunció que pronto revelará su elección como nuevo jefe de la Fed y predijo que las tasas de interés bajarán una vez que asuma el cargo. La Fed estaba programada para anunciar este miércoles su última decisión sobre tasas de interés, y se espera que mantenga los tipos estables por ahora.

“Lo cierto es que es probable que cualquiera de los candidatos que se propongan será menos resistente que (Jerome) Powell a las exigencias de Trump, lo que cae a favor del oro”, señaló a Reuters Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

Donald Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell. Trump anunció que pronto nombrará un nuevo jefe para el banco central. (REUTERS/Kent Nishimura/Archivo)

El oro, que no devenga intereses, suele comportarse bien cuando las tasas son bajas. Los expertos explican que este metal se ha convertido en un activo esencial de diversificación que se justifica en la progresiva desdolarización de los bancos centrales y como activo refugio ante las tensiones geopolíticas.

Los precios de los metales preciosos han estado en alza mientras los inversores, incluidos los principales bancos centrales, han vendido dólares para resguardar su dinero en activos considerados relativamente seguros en tiempos de turbulencia.

En estas primeras sesiones de enero, el oro se revaloriza el 22,82%, ya que cerró 2025 en los 4.319,37 dólares. En el último año, se calcula que se ha revalorizado cerca de un 85%, debido a los temores financieros desatados por las guerras comerciales y la inestabilidad geopolítica.

En otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 2,05%, a 114,37 dólares la onza, tras tocar el lunes un máximo histórico de 117,69 dólares y con un alza acumulada del 60% en lo que va de año. El platino avanzaba un 0,1%, a 2.644,35 dólares, después de tocar un pico de 2.918,80 dólares el lunes, y el paladio sumaba un 0,1%, a 1.935,57 dólares.

La fulgurante subida del oro también ha disparado los beneficios de Tether, la empresa de criptomoneda que ha acumulado 143 toneladas de lingotes. El diario Financial Times calcula el valor actual del oro en manos de Tether en 24.000 millones de dólares, convirtiéndola en el principal poseedor privado de oro, al mismo nivel que bancos centrales de países como Corea, Hungría y Grecia.

Mercados mixtos a la espera de la Fed

Gráfico del índice DAX en la bolsa de Fráncfort. Los mercados europeos operaban a la baja este miércoles. (REUTERS/Staff/Archivo)

En los mercados financieros, las acciones europeas operaban a la baja después de una jornada mixta en Asia. El DAX de Alemania perdía un 0,2% a 24.837,57, mientras que el CAC 40 de París caía un 1,1% a 8.065,62. El FTSE 100 de Gran Bretaña bajaba un 0,2% a 10.188,28.

Los futuros para el S&P 500 ganaban un 0,3%, mientras que los del Dow Jones Industrial Average se mantenían casi sin cambios.

En Asia, el índice de referencia de Corea del Sur alcanzó un récord, impulsado por ganancias en acciones tecnológicas como el fabricante de chips SK Hynix, que subió un 5,1%. El Kospi ganó un 1,7% a 5.170,81.

El Nikkei 225 de Tokio recuperó las pérdidas iniciales para cerrar con un alza de menos del 0,1%, a 53.358,71. El gigante tecnológico y energético SoftBank Group Corp. ayudó a impulsar el índice, con una ganancia del 3,7%, tras informes de que planea invertir más en OpenAI.

El Hang Seng de Hong Kong subió un 2,6% a 27.826,91, mientras que el índice compuesto de Shanghái avanzó un 0,3% a 4.151,24. El Taiex de Taiwán ganó un 1,5%, mientras que el Sensex de India sumó un 0,3%.

El martes, el S&P 500 subió un 0,4% a 6.978,60, superando su máximo histórico anterior establecido hace un par de semanas. El Dow cayó un 0,8% a 49.003,41, y el Nasdaq composite subió un 0,9% a 23.817,10.

(Con información de Reuters, AP y EFE)

