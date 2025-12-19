El Presupuesto –o su ausencia- siempre desnuda ideología

El Gobierno sufrió un revés en Diputados, donde el Presupuesto se aprobó sin el capítulo 11 (RS Fotos)

El Presupuesto es la ley que desnuda la verdadera ideología de un gobierno. Lo novedoso en la media sanción del Presupuesto 2026 es que, a pesar de todas las negociaciones encabezadas por el ministro Santilli –que dio resultado para conseguir quorum-, también desnudó a la oposición. La misma oposición que eliminó el capítulo 11, haciéndose cargo de los ejes que hacen a la idiosincrasia argentina. Con esto salvó las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

La Libertad Avanza no pudo llevarse puestas ni la solidaridad ni la oportunidad que contienen estas leyes. Solidaridad para quienes la vida les recortó parte de sus potencialidades, ante lo cual el Estado debe estar presente. La oportunidad, por su parte, es clave para que tengan una vida más vivible. A esto se le suma la salud pública, cuya referencia máxima es el Garrahan, pero derrama a lo largo y a lo ancho del país.

Los artículos 75/76 quedaron camuflados y condicionados dentro del capítulo 11 con partidas especiales para la Justicia (aumento de $ 21 mil millones), junto a la facultad otorgada al jefe de Gabinete para aumentar la coparticipación a CABA, que por ley le corresponde.

Con la caída de este capítulo, cayeron además la derogación de asignaciones familiares y la modificación de subsidios a zonas frías, entre tantas otras cosas. Lo concreto es que ni lo expuesto, ni los ATN y las negociaciones con etcéteras, lograron dar por tierra a la salud y a la educación.

A esta altura podríamos decir que la insistencia del Gobierno en cuanto a que se rompe el equilibrio fiscal, ya no conmueve, ni convence; porque así como se niega a aumentar a jubilados como a cumplir con las leyes mencionadas votadas por el Congreso, no hay límites para el aumento del presupuesto para la SIDE o para la baja impositiva a los sectores más pudientes y consolidados del poder económico -solo basta con ver la eliminación de impuestos a las aeronaves y embarcaciones de recreo, autos y motos de alta gama y a las rentas financieras-.

Por otro lado, se reducen drásticamente los subsidios a la energía, al transporte terrestre urbano e interurbano ferroviario, afectando a los hogares más vulnerables del país.

El profesor de la UBA Cristian Módolo le señaló a Infobae: “El Presupuesto con media sanción tiene una sobreestimación de gastos y una subestimación de recursos, porque fue presentado antes de las elecciones del pasado 26 de octubre. Además, hace centro en el art. 1, que fija como objetivo un resultado financiero equilibrado o superavitario al cierre del ejercicio. Esta regla fiscal encierra una “trampa”, dado que si no se logra el resultado fiscal, el Gobierno debería ajustar el gasto para lograrlo. Es un doble torniquete fiscal”.

El Dr. Módolo señala la existencia de “una trampa”, ya que, vía proyecto de reforma laboral y tributaria, les van a recortar lo que les otorgan vía presupuesto a los gobernadores, quienes tendrán un recorte de partidas en un futuro inmediato.

A propósito de las provincias, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, le indicó a Infobae: “El Presupuesto nacional no prevé el cumplimiento con anticipos a cuenta por la deuda que Nación tiene con la provincia por la caja de jubilaciones”.

Este hecho produjo que el gobernador Maximiliano Pullaro no se reuniese formalmente con el ministro Santilli. Le plantea a Nación que lo hará cuando le presenten una propuesta seria. Y la reacción no se hizo esperar: Nación no firmó el decreto para la garantía del crédito que la CAF le otorga a esta provincia.

A propósito, en Santa Fe se aprobó el Presupuesto 2026 y Olivares dijo: “Lo económico lo cerramos con equilibrio y con financiamiento para un nuevo paquete de obras con recursos que afiancen la competitividad productiva, mejorando la infraestructura y con baja impositiva”.

Sobre la ley de Financiamiento Universitario, el rechazo al capítulo 11 (que deja en vigencia a la misma, al igual que a la emergencia en discapacidad), resuelve al menos la situación salarial de docentes, que en un 80% tienen salarios inferiores a los $ 650 mil mensuales. Las “fábricas” que preparan el futuro argentino no pueden recibir este trato. En ellas se produce el 70% de la ciencia argentina. Sabemos que cuando una línea de investigación se interrumpe, a veces es fatal, porque no se recupera.

Es probable que todo lo expuesto hasta aquí sea letra muerta, dado que al no salir aprobado el Presupuesto tal cual lo enviado al Congreso, este pueda ser vetado.

El presidente Milei prefiere reconducir el presupuesto 2023. Su compromiso con el FMI y con la propia legislación nacional es presentar el presupuesto, no su aprobación. Esta actitud lo aleja del funcionamiento democrático. Debe recordar que el 41% del 60% del padrón solo le otorgó “un nuevo tiempo de espera”.

En 1987, Allan Bloom, profesor de Yale y discípulo de Leo Strauss, publicó El cierre de la mente moderna, un grito de alarma que denuncia la crisis de la educación occidental y señala como una de las causas el abandono de las humanidades.

Diría Guillermo Jaim Etcheverry: “Es la tragedia educativa”. Y los resultados son los que vemos.

Al cierre de este análisis, la CGT salía a la calle en Plaza de Mayo y en las principales ciudades del interior del país para alertar sobre una Reforma Laboral que empobrece aún más a los empobrecidos asalariados. Y advirtiendo sobre el impacto en las futuras jubilaciones por el direccionamiento del 3% al Fondo de Asistencia Laboral (U$S 4384 millones) para pagar despidos, que dejan de ir a la ANSES.